Die Flugbereitschaft der Luftwaffe hat den ukrainischen Präsidenten in Rom abgeholt. Es ist sein erster Besuch in Deutschland seit dem russischen Angriff auf sein Land.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist am frühen Sonntagmorgen in Deutschland angekommen. "Bereits in Berlin", schrieb Selenskij um 00.36 Uhr auf Twitter. "Waffen. Starkes Paket. Luftverteidigung, Wiederaufbau. EU. Nato. Sicherheit.", fügte er hinzu - Stichworte für die möglichen Gesprächsthemen in Berlin. Es ist sein erster Besuch in Deutschland seit dem russischen Angriff auf die Ukraine vor mehr als einem Jahr.

Ein Airbus A319 der Flugbereitschaft der Luftwaffe hatte Selenskij am Samstagabend in Rom abgeholt, teilte die Luftwaffe auf Twitter mit. Zwei Eurofighter seien vom Fliegerhorst Lechfeld in Bayern gestartet und "eskortierten ihn sicher nach Berlin". Die Luftwaffe veröffentlichte auch zwei Fotos - eines aus dem Fenster des Flugzeugs mit Blick auf einen der begleitenden Kampfjets, das andere mit Blick auf den Airbus.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Das genaue Programm Selenskijs wurde aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben. Es gibt Spekulationen, dass der Gast aus Kiew von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz (SPD) empfangen wird.

Am Sonntagnachmittag wird in Aachen der Karlspreis für europäische Verdienste verliehen, der Selenskij und dem ukrainischen Volk im Dezember zugesprochen worden war. In der Begründung wurde Selenskijs Rolle bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs hervorgehoben: Er sei nicht nur der Präsident seines Volkes und der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee. Er sei "auch der Motivator, Kommunikator, der Motor und die Klammer zwischen der Ukraine und der großen Phalanx der Unterstützer".

Am Samstag hatte Selenskij in Rom Staatspräsident Sergio Mattarella, Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Papst Franziskus getroffen. Er warb in der italienischen Hauptstadt um weitere Unterstützung für den Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni sicherte dem Gast aus Kiew Hilfe zu, "so lange es nötig ist und darüber hinaus".