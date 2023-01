Von Viktoria Großmann, Warschau

Die polnische Regierung fühlt sich bestätigt. "Der Druck hat Sinn, unsere Bemühungen, eine Koalition der Länder aufzubauen, die in diesem dramatischen Krieg in der Ukraine helfen wollen, erweisen sich als wirksam", sagte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Montag zu Journalisten. Auch von einem Mitarbeiter von Präsident Andrzej Duda hieß es: "Es zeigt sich, dass Polen durch Gespräche und Diplomatie in der Lage ist, die deutsche Haltung zu ändern." Duda hatte zuerst bei einem Besuch in Lwiw vor zwei Wochen erklärt, dass Polen 14 Leopard-Panzer aus deutscher Produktion in die Ukraine bringen möchte. Der Präsident sprach von einem symbolischen Akt, mit dem der Weg freigemacht werden solle für umfangreiche Lieferungen Dutzender weiterer Panzer westlicher Bauart und weiterer Waffen. Dazu solle eine Koalition mehrerer europäischer Unterstützer geschlossen werden. Polen verfügt über etwa 250 Leopard-Panzer.

Deutschland muss als Verkäufer dieser Panzer die Weitergabe genehmigen. Einen solchen Antrag aber empfand Ministerpräsident Morawiecki noch am Montagmorgen einem Bericht der polnischen Nachrichtenagentur PAP zufolge als "zweitrangig". Schon zuvor hatte er verlauten lassen, dass Polen die Panzer notfalls ohne deutsche Genehmigung liefern werde. "Die Ukraine und Europa müssen diesen Krieg gewinnen - mit oder ohne Deutschland", hatte er am Wochenende gesagt. Erst am Montag kündigte die polnische Regierung an, den Antrag auf die Panzerlieferung stellen zu wollen.

Was zumindest den Oppositionspolitiker Radosław Sikorski verwunderte. Sikorski war früher Verteidigungsminister und ist heute für die Partei Platforma Obywatelska Europaabgeordneter. "Sie haben nicht einmal um eine Zustimmung gebeten", sagte er bei Radio Zet. "Natürlich müssen sie einen Antrag stellen, das ist eine ganz formale Sache." Sikorski warf der PiS-geführten Regierung vor, häufiger die Bürokratie zu vergessen, etwa auch, wenn es um Geld aus dem Corona-Wiederaufbau-Fonds der EU gehe. Sikorski kritisierte auch die Bundesregierung. Er glaube, dass Deutschland die Panzer letztlich liefern werde, "aber sie tun das in einem schlechten Stil, der dem größten Land der EU unwürdig ist".

Auch Estland setzt ein Zeichen

Estland kündigte unterdessen an, alle seine Haubitzen vom Kaliber 155 Millimeter an die Ukraine liefern zu wollen. Man wolle damit einen Präzedenzfall schaffen und verhindern, dass andere Länder sich davor drücken, der Ukraine die benötigten Waffen zu liefern, zitieren am Montag polnische Medien den estnischen Botschafter in Kiew, Kaimo Kuusk. Wie die estnische Regierung bereits am Donnerstag bekannt gab, unterstützt das Land die Ukraine mit militärischer Ausrüstung im Wert von 370 Millionen Euro, das entspricht etwas mehr als einem Prozent des Bruttoinlandsproduktes des 1,3-Millionen-Einwohner-Landes. Die deutsche Unterstützung summiert sich derzeit auf 4,2 Milliarden Euro, darin sind Pflichtbeiträge an die Europäische Friedensfazilität eingerechnet. Der Betrag entspricht ungefähr 0,16 Prozent des deutschen Bruttoinlandsproduktes.

Die ukrainische Regierung erklärte am Montag erneut, das Land brauche mehrere Hundert Panzer, um eine Gegenoffensive zu starten. Beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel wiederholten auch die Vertreter Litauens und Lettlands ihre Forderungen nach Leopard-Lieferungen. Zudem möchten die Länder weitere Sanktionen gegen Russland durchsetzen.

"Wir müssen die Angst überwinden, Russland zu besiegen", sagte der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis in Brüssel. Die Angst davor, was passieren könnte, wenn Russland den Krieg verliere, hindere einige Regierungen daran, die Ukraine mit massiveren Waffenlieferungen zu unterstützen. "Aber Russland muss diesen Krieg verlieren", sagte Landsbergis.

Die Geschichte der drei baltischen Länder zeige, dass es notwendig sei, einen solchen Sieg zu erringen. Die westlichen Länder hätten 1990 Angst vor den Folgen eines Zerfalls der Sowjetunion gehabt, doch heute seien die drei ehemaligen Sowjetrepubliken demokratische Mitgliedsstaaten in EU und Nato.