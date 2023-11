Die Ampelkoalition beabsichtigt, im Zuge der Haushaltsberatungen in dieser Woche deutlich mehr Geld als bislang geplant für Militärhilfe an die Ukraine bereitzustellen. Wie die Bild am Sonntag berichtet, soll die Summe von bislang vier Milliarden Euro im Jahr 2024 auf Betreiben von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) verdoppelt werden. Drei hochrangige Regierungsbeamte bestätigten der Süddeutschen Zeitung entsprechende Überlegungen, verwiesen zugleich aber darauf, dass die Entscheidung dem Haushaltsausschuss des Bundestags obliege. Am Donnerstag kommen dessen Mitglieder zur sogenannten Bereinigungssitzung zusammen, bei der die endgültigen Ausgaben für das kommende Jahr festgelegt werden.