Der UN-Generalsekretär, der im Juli das Abkommen zum Getreideexport vermittelt hat, will am Donnerstag mit dem ukrainischen und dem türkischen Präsidenten sprechen. Der erste Getreidefrachter, der in Odessa seit Kriegsbeginn abgelegt hat, ist nun in Syrien angekommen.