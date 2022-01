Von Florian Hassel, Reymer Klüver und Matthias Kolb

Josep Borrell schien ein Ziel zu haben: Vor der Sitzung der Außenminister der EU-Staaten in Brüssel wollte der für flapsige Bemerkungen bekannte EU-Außenbeauftragte alles vermeiden, was Zweifel an der Geschlossenheit des Westens im Umgang mit Russland wecken könnte. "Perfekt" sei die Koordination mit den USA, fand Borrell, was die Videoschaltkonferenz mit Außenminister Antony Blinken am Montagnachmittag belegen sollte. Blinken wolle über sein Treffen mit dem Russen Sergej Lawrow am Freitag in Genf berichten.