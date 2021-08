Von Markus Balser, Michael Bauchmüller, Cerstin Gammelin und Stefan Kornelius

Knapp zwei Stunden Redezeit, Parteiprogramme von Außenpolitik bis Zwangsimpfung. Das Triell der Kanzlerkandidaten war für viele Zuschauer die erste Gelegenheit, die inhaltlichen Gegensätze der Parteien kennenzulernen. In den knapp zwei Stunden wollten Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz aber auch tunlichst wenig Angriffsfläche bieten und vor allem Fehler vermeiden. Wie also halten sie es mit den Fakten - und wo bekommen Tatsachenbehauptungen ihren parteipolitischen Spin? Eine Überprüfung.

Außenpolitik: Die Debatte zur Weltpolitik beschränkt sich in diesen Tagen - wen wundert es - auf Afghanistan und damit auf die Rolle der Bundeswehr, deren Ausrüstung und die Haltung zu Bündnissen. Keiner der Kandidaten hat hier wirklich die Tatsachen gebogen. Ernsthafte Abweichungen vom Konsens der Mitteparteien in den wichtigen Fragen von Krieg und Frieden waren nicht festzustellen. Drei Punkte verlangen dennoch nach einer Erklärung. Im Schlagabtausch über die Anschaffung bewaffneter Drohnen behauptete Laschet, eine Beschaffungsvorlage für die Kampfdrohnen hänge im Finanzministerium unter Scholz' Leitung fest. Das ist nur halb richtig.

Die SPD-Fraktion hat beschlossen, dass in den Ministerien keine Tatsachen geschaffen werden dürften, so lange keine prinzipielle parlamentarische Zustimmung zur Bewaffnung gefällt sei. Scholz, der die Anschaffung eigentlich befürwortet, steht unter dem Druck seiner eigenen Partei, die in der Frage der Bewaffnung gespalten ist.

Laschet warf dann der Linkspartei vor, sie habe im Bundestag gegen die Rettung der Ortskräfte gestimmt. Das ist nicht richtig, die Linkspartei hatte sich mehrheitlich enthalten, weil sie damit ihren Protest gegen den Einsatz insgesamt kenntlich machen wollte. Den Rettungsflügen hat sie freilich damit nicht ihren Segen erteilt. Fünf Mitglieder der Fraktion stimmten mit ja, sieben mit nein. Andere stimmten überhaupt nicht ab.

Laschet kündigte außerdem an, dass er einen Bundessicherheitsrat etablieren werde, der die Kompetenzen der Fachministerien für Außen- und Sicherheitspolitik im Kanzleramt bündeln werde. Diese Idee ist nicht neu, allerdings ist sie in bisherigen Koalitionen an Farbverteilungen der Ministerien gescheitert - Außenamt rot, Kanzleramt schwarz. Scholz und Baerbock sind nicht auf die Idee eingegangen - hier entscheidet nämlich die Koalitionsverhandlung für eine neue Regierung.

Scholz tat sich besonders schwer, seine Koalitionsoption mit der Linkspartei im Lichte der Haltung der Linken zu Nato und EU aufrecht zu erhalten. All seine Bedingungen und Forderungen stoppten kurz vor der Aussage, dass die Linkspartei als Koalitionspartner nicht in Frage komme. Durchringen zu dieser Festlegung wollte sich Scholz aber nicht.

Corona: In der vergangenen Woche hatte der Plan von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für heftige Debatten gesorgt, in Fernzügen und auf innerdeutschen Flügen nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete einsteigen zu lassen. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) soll auf Wunsch des Kanzleramts bereits verschärfte Corona-Regeln für das Reisen ausarbeiten. Im Triell warf Laschet die Frage auf, ob das rechtlich überhaupt zulässig und technisch machbar wäre. Baerbock und Scholz haben da offenbar keine Zweifel. Sie sprachen sich klar für härtere Regeln aus.

Tatsächlich spricht zwar aus gesundheitspolitischer Sicht viel dafür. Denn Fachleute warnen wegen der ansteckenderen Delta-Variante vor größeren Gefahren besonders in Zügen, wo sich Passagiere oft viele Stunden auf engem Raum aufhalten. Doch es mehren sich Zweifel, ob die Pläne der Kanzlerin gerade im Zugverkehr realisierbar sind. Um die so genannten 3G-Regeln durchzusetzen, müssten alle Reisenden vor Abfahrt kontrolliert werden. Die Bahnbranche hält das für unrealistisch. Dies sei bei ICEs vor allem in größeren Städten nur mit viel längeren Stopps an den Bahnhöfen und massiven Verzögerungen im Fahrplan zu machen.

Erneuerbare Energie: "Wie oft haben wir jetzt schon Ausbauziele festgesetzt?", fragte Armin Laschet, als es um den Ausbau der erneuerbaren Energien geht. "Wir müssen jetzt mal anfangen." Richtig ist: So viele Ausbauziele hatte die Koalition zuletzt nicht mehr festgelegt - wegen der Union.

Ursprünglich hatten Union und SPD in den ersten drei Monaten dieses Jahres neue Ausbauziele für den Strom aus Sonne, Wind und Co festlegen wollen, in Einklang mit den höheren Klimazielen der Europäischen Union. So hatten die Parteien es sich sogar in einem Entschließungsantrag des Bundestages vorgenommen. So weit kam es aber nicht - auch, weil maßgebliche Unions-Politiker in die Wirren der Maskenaffäre gerieten. Ein Eigentor von Laschet, das Scholz dankbar aufgriff: "Deshalb ist es falsch, wenn sie sich weigern, die Ausbauziele nach oben zu setzen", sagte Scholz. "Haben Sie getan im Bundestag, mehrfach."

Energiegeld für alle Bürger: Die Einnahmen aus dem CO₂-Preis möchte Annalena Baerbock direkt an die Bürger auszahlen. "Das werden wir einführen", sagt sie, doch hier führte Armin Laschet die Grünen-Spitzenkandidatin aufs Glatteis. "Können Sie mal sagen, wie man das macht?" Baerbock verwies auf die Steuer-Identifikationsnummer, die jeder Bundesbürger von Geburt an habe. "Jedes Kind hat diese Nummer, dann können Sie das pro Kopf wieder auszahlen." Doch so einfach ist die Sache leider nicht: Denn diese Nummer ist nicht mit einem Bankkonto verknüpft, an das man die Klimadividende überweisen könnte. Auch über die Steuer lässt sich das Geld nur denjenigen erstatten, die Steuern zahlen. Kein unlösbares Problem - aber eben auch noch nicht gelöst.

Steuern: Der Unions-Kandidat verteidigte die traditionelle Unionslinie - keine Steuererhöhungen mit CDU und CSU. Pläne von SPD und Grünen seien Gift für Unternehmen, diese müssten vielmehr entlastet werden. Als einzige konkrete Maßnahme kündigte Laschet an, den Soli-Zuschlag komplett abzuschaffen. Er erwarte ohnehin, dass das Bundesverfassungsgericht, wo Klagen gegen den Soli-Zuschlag für Besserverdiener anhängig sind, die Abgabe auf die Einkommensteuer kippen werde. Laschet wurde nicht danach gefragt, ob die Union im Falle einer Bestätigung der Abgabe durch Karlsruhe an ihr festhalten wolle.

Scholz und Baerbock warfen Laschet vor, nur Besserverdiener zu entlasten. Baerbock sagte, die komplette Abschaffung des Soli-Zuschlages für Steuerpflichtige mit sehr hohen Einkommen koste den Bund zehn Milliarden Euro, das sei genau der Betrag, der nötig sei, um die Kinderarmut in Deutschland zu lindern. Sie warb für eine Kindergrundsicherung und kündigte Entlastungen für Alleinerziehende und Bezieher niedriger Einkommen an.

Scholz sprach sich angesichts der Haushaltslage strikt gegen Steuersenkungen aus. "Ich bin dafür, dass wir unser Steuersystem etwas besser austarieren, indem Leute, die in meiner Einkommenskategorie oder da drüber liegen, etwas mehr zahlen", sagte er. Der Spitzensteuersatz, der heute relativ früh greife, solle erst später greifen - und um drei Prozentpunkte steigen für diejenigen, die ein sehr hohes Einkommen haben. Das Triell hat den Steuer- und Finanzierungskonflikt jedenfalls nicht geklärt. Der wandert dann in die Koalitionsverhandlungen.

Unternehmenssteuern: Laschet warb für einen ähnlich niedrigen Unternehmenssteuersatz wie etwa in Frankreich, so dass deutsche Unternehmen im Binnenmarkt nicht abwanderten. Unternehmen in Deutschland bezahlen knapp 30 Prozent Steuern, in Frankreich lagen die Steuern lange deutlich höher, wurden aber schrittweise reduziert - und sollen bis 2022 bei 25 Prozent liegen. Scholz lehnte Steuersenkungen für Unternehmen mit sehr hohen Gewinnen angesichts der Corona-bedingten Neuverschuldung ab.

Schulden: Union und SPD haben seit Ausbruch der Pandemie enorme Schulden aufgenommen. Bis Jahresende werden sie sich auf 400 Milliarden Euro summieren. Die Rückzahlung soll schon in wenigen Jahren beginnen. Grüne und SPD wollen Höchstverdiener mehr belasten, um Geld in die leeren Kassen zu spülen. Die Union hofft, nur durch rasantes Wachstum ausreichend Steuereinnahmen generieren zu können, um sowohl den Soli abschaffen zu können, die Schuldenbremse einzuhalten, Unternehmen zu entlasten und den Weg in die Klimaneutralität beschreiten zu können.