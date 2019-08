Es gebe konkrete Überlegungen für ein Treffen zwischen dem US-Präsidenten und dem iranischen Staatschef, so Frankreichs Präsident. Beim G-7-Gipfel in Biarritz seien in dem Atomkonflikt deutliche Fortschritte erzielt worden.

Nach den Worten des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gibt es wesentliche Fortschritte bei der Lösung des Konflikts zwischen USA und Iran.

Es habe sich beim G-7-Gipfel in Biarritz in den vegangenen Tagen "ein Weg abgezeichnet" und es gebe "Fortschritte" auf der "technischen Ebene", wenngleich noch nichts entschieden sei, sagte Macron am Montag im Beisein Trumps. Es gebe Hoffnungen auf einen diplomatischen Durchbruch. Es sei sogar ein baldiges Gipfeltreffen denkbar. "Ich hoffe, dass es uns in den kommenden Wochen auf der Basis dieses Austauschs gelingen wird, ein Gipfeltreffen mit Herrn Rohani auszurichten." Eine Einigung sei möglich, "wenn Rohani breit ist, Trump zu treffen."

Macron betonte, für weitere Fortschritte müsse Iran garantieren, kein Atomprogramm zu verfolgen und die Stabilität in der Region nicht zu gefährden.

Ein Gipfel zwischen dem US-amerikanischen und dem iranischen Präsidenten wäre ein großer Durchbruch in dem Konflikt. Iran hatte im Atomabkommen mit den fünf UN-Vetomächten und Deutschland von 2015 zugesagt, sein Atomprogramm für einen bestimmten Zeitraum so einzuschränken, dass er keine Atombomben bauen kann. Im Gegenzug wurden Sanktionen aufgehoben. Trump zog die USA aber im vergangenen Jahr aus dem Abkommen zurück und verhängte neue Sanktionen. Die übrigen Unterzeichner wollen an dem Vertrag festhalten. Allerdings hält der Iran inzwischen wichtige Zusagen des Abkommens nicht mehr ein.

Der iranische Außenminister Mohammad Jawad Sarif kam am Sonntag zu einem völlig überraschenden Besuch nach Biarritz und traf Macron. Trump gab an, Macron habe ihn vorab gefragt und seine Zustimmung zu der Einladung gehabt. Trump hatte Sarif Ende Juli auf die US-Sanktionsliste setzen lassen.

Auch sonst sei der Gipfel sehr erfolgreich und produktiv verlaufen, erklärte Macron. Bei zahlreichen internationalen Konflikten sei man vorangekommen. Das gelte etwa für die Konflikte in Libyen und Syrien, aber auch für das Verhältnis zwischen den USA und Nordkorea oder den Handelskrieg zwischen USA und China. Den positiven Eindruck bestätigte auch Trump beim gemeinsamen Auftritt zum Gipfelabschluss. Der US-Präsident sprach von "viel Einigkeit", die Staats- und Regierungschefs "wären gern noch für eine Stunde zusammengeblieben".