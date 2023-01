Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann eckt an mit ihrer konfrontativen Rhetorik, gerade in der Panzer-Debatte. In der eigenen Partei gibt es neben Lob auch leise Kritik an ihrem Stil.

Von Paul-Anton Krüger und Henrike Roßbach, Berlin

Es ist wieder einiges los in der Welt von Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die vergangene Woche etwa ging damit zu Ende, dass die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im ZDF die verschobene Kampfpanzer-Entscheidung mit dem Satz kommentierte: "Die Geschichte schaut auf uns, und Deutschland hat leider gerade versagt." Als SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich der FDP-Politikerin daraufhin vorwarf, Deutschland in eine militärische Auseinandersetzung hineinzureden ("Dieselben, die heute Alleingänge mit schweren Kampfpanzern fordern, werden morgen nach Flugzeugen oder Truppen schreien"), ätzte sie postwendend via Twitter zurück, Mützenich sei "das Sinnbild aller zentralen Verfehlungen deutscher Außenpolitik". Seine "Ansichten von gestern" führten in die Probleme von morgen, und er sei "nicht mehr in der Lage, sein Weltbild der Realität anzupassen". Und da war es erst Samstagnachmittag.