Alle reden über den Kampfpanzer aus Deutschland: Warum ist er so begehrt? Und warum ist die Lieferung an die Ukraine so umstritten? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Daniel Brössler, Paul-Anton Krüger und Mike Szymanski, Berlin

Warum zögert Scholz?

Die offizielle, seit Kriegsbeginn zahllose Male wiederholte Antwort ist klar: Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Ukraine größtmögliche Unterstützung auch mit Waffen zugesagt, dies aber von zwei Bedingungen abhängig gemacht: Die Nato darf dadurch nicht zur Kriegspartei werden - und über alle Waffenlieferungen wird im Einvernehmen mit den Verbündeten entschieden. Keine Alleingänge, lautet das Mantra des Kanzlers. Die Frage ist also zum einen, ob durch die Lieferung von Kampfpanzern westlicher Bauart eine neue Qualität erreicht würde, die ein Übergreifen des Krieges auf die Nato wahrscheinlicher macht. Und zum anderen, ob Deutschland hier einen Alleingang riskiert.

Im Vordergrund steht für Scholz dabei die Abstimmung mit US-Präsident Joe Biden. Ihm hat er zu verstehen gegeben, dass er Leopard-Kampfpanzer eigentlich nur gleichzeitig mit den vergleichbaren Panzern vom US-Typ Abrams liefern möchte. Ein Zusammengehen nur mit Ländern wie Polen oder Finnland hält Scholz nicht für ausreichend. Dahinter steckt ganz grundsätzlich die Einschätzung, dass Deutschland nur unter dem Schirm der Atomsupermacht USA sicher ist.

Hinzu kommen auch innenpolitische Erwägungen, und dabei geht es nicht nur um Rücksicht auf Skeptiker in der SPD. Aus Sicht des Kanzlers ist seinem "vorsichtigen, besonnenen Kurs", wie sein Sprecher Steffen Hebestreit es am Montag formulierte, zu verdanken, dass immer noch eine Mehrheit der Deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine befürwortet.

Warum sind Kampfpanzer für die Ukraine in dieser Phase des Krieges so wichtig?

Die Ukraine bittet seit Beginn des russischen Angriffs um schwere Waffen und explizit auch um westliche Kampfpanzer. Derzeit stellt sich Kiew auf eine massive Frühjahrsoffensive Russlands ein. In wenigen Wochen haben Hunderttausende der von Russland eingezogenen Soldaten zumindest eine Grundausbildung durchlaufen und dürften dann an die Front verlegt werden. Diese befürchtete neuerliche Angriffswelle erfolgreich abwehren zu können, gilt in Kiew, aber auch in westlichen Hauptstädten, als kritisch für den weiteren Verlauf des Krieges.

Darüber hinaus sehen es die USA und andere westliche Staaten als notwendig an, die Ukraine in die Lage zu versetzen, dass sie befestigte russische Linien und Stellungen bekämpfen und durchbrechen kann, um die Invasionstruppen des Kreml aus weiteren besetzten Gebieten im Donbass und im Süden der Ukraine herausdrängen zu können. Russland hat seine Positionen stark befestigt, nachdem es der ukrainischen Armee im Herbst gelungen war, größere Gebiete zurückzuerobern.

Westliche Kampfpanzer wären wegen ihrer großen Feuerkraft und der starken Panzerung ein taugliches Mittel dafür; sie sind darin den von Russland hauptsächlich eingesetzten älteren Kampfpanzern sowjetischer Bauart überlegen und würden damit der Ukraine einen erheblichen militärischen Vorteil verschaffen. Der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte, General Walerij Saluschnyj, sagte, seine Truppen bräuchten 300 Kampfpanzer und 600 Schützenpanzer, um die erwartete russische Offensive zurückschlagen zu können. Bislang hat aber nur Großbritannien zugesagt, 14 seiner Challenger-2-Kampfpanzer an die Ukraine abzugeben.

Alle sprechen über den "Leo" - wer nutzt ihn, und wer ist bereit, den Panzer abzugeben?

Der Leopard 2 gilt als einer der leistungsfähigsten Kampfpanzer der Welt. Feuerkraft, Panzer-Schutz und Beweglichkeit auf dem Gefechtsfeld - "da stimmt einfach alles", sagt etwa Ralf Raths, Direktor des Panzermuseums im niedersächsischen Munster.

Heute haben 19 Nationen weltweit den Panzer in den Beständen ihrer Streitkräfte, mehr als 3500 Stück hat das Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann davon ausgeliefert. Die ersten Leopard 2 wurden 1979 in der Bundeswehr eingeführt, Fahrzeuge des Ursprungstyps A4 sind bei der Truppe heute nicht mehr im Einsatz. Sie verfügen - wie die moderneren Varianten - über eine 120-Millimeterkanone. Dennoch gilt der Leopard 2 auch in älteren Varianten immer noch vielen von Russland eingesetzten Panzern als überlegen.

Die Bundeswehr verfügt heute über etwa 320 Leopard-2-Panzer, die ältesten in der Konfiguration A5 werden nur noch für Übungszwecke eingesetzt. Etwa 80 befinden sich auf dem allerneuesten Stand, A7V.

Für die Ukraine-Hilfe dürften bei den Nutzerstaaten vor allem die älteren A4-Modelle infrage kommen. Polen hat bislang am deutlichsten die Bereitschaft erklärt, Leopard-2-Panzer an die Ukraine abzugeben. Die Rede ist von 14 Fahrzeugen. Das Land verfügt über knapp 250 Leopard 2, knapp 100 sollen noch auf dem Stand der A4-Reihe sein.

Finnland und Schweden würden sich ebenfalls einer europäischen Leopard-Initiative anschließen, allerdings nur mit überschaubaren Stückzahlen. Finnland grenzt an Russland. Das Land verfügt über 200 Leopard-Panzer und konzentriert sich auf die eigene Vereidigungsfähigkeit. Schweden hat nur 120 Leopard-Panzer im Bestand.

Spanien hält sich nach einem Vorstoß im Sommer vor einem Jahr bedeckt, das Land verfügt über mehr als 300 Leopard-2-Panzer. Die FAZ berichtete, die Slowakei und die Tschechischen Republik überlegten, auf für sie vorgesehene Leopard-2-Panzer aus Deutschland vorübergehend zugunsten der Ukraine zu verzichten.

Nicht ohne die Amerikaner - liefert Washington auch "Abrams"?

Bislang haben sich die USA nicht bereit erklärt, Kampfpanzer vom Typ M1 Abrams an die Ukraine zu liefern, dies aber auch nicht ausgeschlossen, ebenso wenig wie Kanzler Scholz ausgeschlossen hat, Leopard-Panzer an die Ukraine abzugeben. Die mehr als 60 Tonnen schweren Gefährte könnten "das richtige System für die Ukraine sein oder auch nicht", sagte der dritthöchste Vertreter des Pentagon, Colin Kahl, vor dem Verteidigungsministertreffen vergangene Woche in Ramstein.

Die USA begründen ihre abwartende Haltung offiziell damit, dass der Abrams ein kompliziertes Waffensystem sei. Die meisten westlichen Kampfpanzer werden von großen Dieselmotoren angetrieben, der Abrams dagegen von einer Gasturbine. Dieser Antrieb sei in der Wartung und Reparatur aufwendig und verbrauche auch große Mengen Treibstoff, heißt es in den USA. Wie stichhaltig diese Vorbehalte sind, ist unter Experten umstritten; in der Bundesregierung gelten sie nicht als dermaßen problematisch, dass eine Lieferung aus technischen Gründen ausgeschlossen wäre.

Als Vorteil der Leopard-2-Panzer gilt, dass diese in Europa in großer Stückzahl verfügbar sind, wenn auch Wartung und Ausbildung sich für die verschiedenen Varianten unterscheiden. Im US-Kongress gibt es inzwischen Stimmen, die sich dafür aussprechen, der Ukraine eine begrenzte Zahl von Abrams-Panzer zur Verfügung zu stellen, um damit das von Kanzler Scholz zur Voraussetzung erklärte gemeinsame Vorgehen der westlichen Verbündeten zu ermöglichen.

Konflikte sind zum Lösen da - wie kann eine Einigung aussehen?

Die günstigste Lösung aus Sicht von Kanzler Scholz wäre die, dass die USA sich doch auf die Lieferung von Abrams einlassen, und sei es nur in kleiner Zahl. Scholz könnte dann geltend machen, dass sein zögerlicher Kurs sich gelohnt und der Ukraine sogar noch zusätzliche Panzer beschert hat.

Ähnlich war es bei der Zusage westlicher Schützenpanzer gelaufen: Die USA hatten sich bereit erklärt, 50 Bradley zu liefern, zugleich sagte Scholz die Lieferung von Marder-Schützenpanzern zu. Unklar ist, ob Biden bereit ist, dem Ansinnen Berlins aus politischen Gründen nachzugeben, auch wenn das Pentagon technische Vorbehalte geltend macht.

Zumindest denkbar ist auch, dass die USA auf andere Weise deutlich machen, dass die Panzerlieferungen ihren vollen Rückhalt genießen. Zentral wäre dabei, jeden Anschein von Rissen in der Front der Ukraine-Unterstützer zu vermeiden. Schon die bisherige Diskussion war in dieser Hinsicht alles andere als hilfreich. Vermieden werden könnte der Eindruck eines Alleingangs auch durch eine große Koalition von Ländern, die über Leopard-2-Panzer verfügen, wie sie die Denkfabrik ECFR vorgeschlagen hat. In einem ECFR-Papier wird darauf verwiesen, dass 13 europäische Armeen über diesen Panzertyp in insgesamt 2000 Exemplaren verfügen. Je mehr Länder sich beteiligten, desto geringer sei für jedes einzelne die Last.