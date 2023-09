Die Debatte darüber, wie Deutschland auf die steigende Zahl von Geflüchteten reagieren soll, läuft bereits seit Tagen - und sie wird zwischen der Ampelregierung und der Union zunehmend scharf im Ton geführt. Scharf vor allem deshalb, weil CDU-Chef Friedrich Merz in einer Talkshow von Migranten gesprochen hatte, die nach Deutschland kommen, um sich hier "die Zähne machen" zu lassen, während die "deutschen Bürger" keine Termine bekämen. Vertreter von SPD, Grünen und Linken äußerten sich entsetzt über die Wortwahl, die, so die Argumentation der drei Parteien, so ähnlich auch von einem AfD-Politiker hätte kommen können.

Jetzt hat sich der Deutsche Städte- und Gemeindebund zu Wort gemeldet, mit Vorschlägen, die erkennbar daran ausgerichtet sind, die Debatte wenigstens ein wenig zu versachlichen. Der wichtigste Punkt: Geflüchtete sollen vom ersten Tag an arbeiten dürfen.

Wer eine Bleibeperspektive habe, solle sofort auch eine Arbeitserlaubnis erhalten, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Arbeit könne einen wesentlichen Beitrag zur Integration leisten - und der Bedarf auf dem Arbeitsmarkt sei groß. Arbeit gebe es überall zu verteilen, selbst der Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte erfordere Fähigkeiten aus unterschiedliche Berufsgruppen.

Der zweite Vorschlag daher: Berufliche Vorkenntnisse von Geflüchteten sollen schon bei der Registrierung erfasst werden. Zurückhaltend äußert sich Landsberg hingegen, was die Idee einer verpflichtenden gemeinnützigen Arbeit von Asylbewerbern angeht. Die Erwartungen daran seien "teilweise zu hoch", denn die Kapazitäten seien auf diesem Gebiet begrenzt und der bürokratische Aufwand groß. Es gebe außerdem nicht genug Sanktionsmöglichkeiten für jene, die nicht erschienen.

Die FDP wirft den Grünen Realitätsverweigerung vor

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hatte sich gesprächsbereit gezeigt beim Unionsvorstoß, Asylbewerber während ihres Verfahrens zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten. Österreich plant dies bereits. Auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat ein entsprechendes Programm angekündigt. Gemeindetags-Geschäftsführer Landsberg wendet sich nun dagegen: "Es braucht keine Symbolpolitik, sondern pragmatische Ansätze zum Umgang mit den Geflüchteten, die hier sind, und eine Begrenzung des Zuzugs für die Zukunft."

In der Debatte über die Möglichkeiten zur Begrenzung der Migration hat sich erneut der Generalsekretär der FDP positioniert - und dabei sowohl die Union als auch die Grünen kritisiert. "Parteiübergreifende Lösungen wären bei solch einer großen Herausforderung gut", sagte Bijan Djir-Sarai dem Tagesspiegel.

Eine Zusammenarbeit mit der Union wäre hilfreich, allerdings stehe deren Bereitschaft in Frage. "Wenn ich sehe, dass die Union große Reden schwingt, aber in den Bundesländern, in denen sie regiert, keine der bereits umsetzbaren Maßnahmen ergreift, kommen mir Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit", sagt Djir-Sarai. Die Grünen forderte er auf, sich bei dem Thema der Realität zu stellen. Es sei "wahnsinnig schwer" gewesen, sie von der Einstufung der Republik Moldau und Georgiens als sichere Herkunftsstaaten zu überzeugen. "Wir führen eine Sachdebatte zur Migration, bei der sich alle ehrlich machen müssen. Realitätsverweigerung ist gefährlich, sie stärkt die politischen Ränder", sagte er.

Unterdessen wird zwischen der Union auf der einen Seite und SPD, Grünen und der Linken auf der anderen Seite weiter über die Aussagen von Friedrich Merz gestritten: "Die AfD haut sich auf die Schenkel, fühlt sich bestätigt und durch die Bestätigung ihrer Klischees sogar noch unterstützt", sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Wörtlich hatte Merz am Mittwoch in einer Diskussion über die Migrationspolitik im Fernsehsender Welt gesagt: "Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300 000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen. Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine."

Tatsächlich bekommen Asylbewerber - auch Geduldete, deren Antrag abgelehnt wurde - in den ersten 18 Monaten nur eine medizinische Akutversorgung, danach aber nahezu vollen Zugang zum Gesundheitssystem. In der Union bekam Merz eher Rückendeckung. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) erklärte, Merz habe nur auf die generelle Belastung des Staates, der Gesellschaft und der Sozialsysteme durch die stark gestiegene irreguläre Migration aufmerksam machen wollen. Andere, wie der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), schwiegen.

Der frühere Vorsitzende der CDU-Grundwertekommission, der Historiker Andreas Rödder, pflichtete Merz bei. Was der Parteichef anspreche, sei "die toxische Kombination, unter der unser Land leidet: die Überforderung durch ungesteuerte Migration plus die wachsenden Defizite unserer Infrastruktur. Insofern hat er völlig recht", sagte Rödder der Zeitung Welt. "Das Problem von Friedrich Merz ist nicht die Aufregung der Linken, sondern (sind) die Heckenschützen in der eigenen Partei."