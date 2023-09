SZ Plus Geflüchtete in NRW : "Unser Ärger richtet sich gegen keinen Bewohner von da drüben"

Fast 600 Geflüchtete pfercht die Bezirksregierung Düsseldorf zurzeit in ein altes Bürogebäude in Mülheim an der Ruhr. In der Siedlung nebenan wächst die Wut. Dabei hätte man die Probleme kommen sehen können.