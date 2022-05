"Ich freue mich sehr darüber": CDU-Chef Friedrich Merz (links) mit dem schleswig-holsteinischen Wahlsieger Daniel Günther (ebenfalls CDU) am Montag in Berlin.

Von Boris Herrmann und Robert Roßmann, Berlin

Auf den ersten Blick sieht er nicht wie ein strahlender Sieger aus. Friedrich Merz, eine Hand in der Hosentasche, die andere aufs Redepult gestützt, guckt eher mürrisch durch seine neue Brille. Als den Vorsitzenden der CDU dann bei der Pressekonferenz in der Parteizentrale aber die entscheidende Frage erreicht, die sich am Tag nach der Landtagswahl von Schleswig-Holstein stellt, da hellt sich seine Miene plötzlich auf. Wenn Merz kritische Fragen gestellt werden, scheint bei ihm der Spaß nicht aufzuhören. Da fängt er erst an.