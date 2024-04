Der im Dezember verstorbene Wolfgang Schäuble hat in seinen Memoiren enthüllt, dass Edmund Stoiber ihn 2015 zum Sturz von Kanzlerin Merkel aufgefordert hatte. Stoiber selbst will sich dazu nicht äußern.

Von Peter Fahrenholz

Wenn plötzlich Dinge ans Licht kommen, von denen die Öffentlichkeit bis dahin nichts wusste, können sie auch dann noch Staub aufwirbeln, wenn sie schon lange her sind. Der Ende Dezember gestorbene langjährige CDU-Spitzenpolitiker Wolfgang Schäuble hat in seinen Memoiren, die in der kommenden Woche erscheinen, einen Vorgang aus dem Jahr 2015 enthüllt, der damals für ein innenpolitisches Beben gesorgt hätte - wäre er denn bekannt geworden.