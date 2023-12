Diese Woche ist in Berlin mal wieder ein Schwung Post aus Rügen angekommen, die dortige Bürgerinitiative ist in Ministerien und Kanzleramt mittlerweile schon berüchtigt. Sie kämpft erbittert gegen ein Flüssigerdgas-Terminal, das im Hafen Mukran auf Rügen entstehen soll, und das nach ursprünglichen Plänen noch in diesem Jahr. Was die Bürger diesmal auf die Zinne treibt: Es werde schon gebaut an den "unnötigen und schädigenden" Anlagen für das Terminal im Hafen, "obwohl noch keine entsprechende Baugenehmigung vorliegt". Auch Umweltschützer sind alarmiert.

Die Gegner des Terminals stützen sich nach Informationen der Süddeutschen Zeitung auf die Aufnahmen einer Drohne. Danach sind an Stellen, an denen das Herzstück der Anlage entstehen soll, bereits mindestens Fundamente zu erkennen. Dort sollen einmal "Gasverladearme" entstehen, über die mit Hochdruck das gelieferte Flüssigerdgas an Land gebracht wird. Von da soll es eine Pipeline nach Lubmin bringen, einmal quer durchs Meer. Dann soll es ins deutsche Gasnetz weiterfließen.

Hat der Bauherr ohne Genehmigung losgelegt?

Aber hat der Bauherr, die Privatfirma Deutsche Regas, hier ohne Baugenehmigung Fakten geschaffen? Sie weist den Vorwurf harsch zurück. "Ihre Behauptung, dass keine Genehmigung vorliege, ist unzutreffend", erklärt das Unternehmen. "Sämtliche materielle Genehmigungsvoraussetzungen lagen - auch nach Auffassung der zuständigen Genehmigungsbehörde bei Überprüfung vor Ort - vor." Noch nötige Genehmigungen seien zwischenzeitlich erteilt worden.

Doch beim Umweltministerium in Schwerin klingt das etwas anders. Bei einer Begehung in der vorigen Woche hätten Mitarbeiter des Staatlichen Umweltamtes die Bauarbeiten entdeckt, heißt es aus dem Ministerium. Dabei handele es sich um Teile einer Rohrleitung. Die bräuchten zwar eigentlich keine Baugenehmigung, gehörten aber eben zum Gesamtprojekt. Und für das habe zum Zeitpunkt der Begehung keine Genehmigung vorgelegen. Erst drei Tage danach wurde der "vorzeitige Beginn" der Bauarbeiten genehmigt. Den hatte Regas im Oktober beantragt. Kurzum: Die Bauarbeiten waren ordnungswidrig. Dies werde "mit einer Geldbuße zu ahnden sein", heißt es aus dem Schweriner Umweltministerium.

Auch die Deutsche Umwelthilfe will nun Anzeige erstatten. "Das wirft einige Fragen hinsichtlich der Zuverlässigkeit des Betreibers auf", sagt Constantin Zerger, Energieexperte des Umweltverbands. Dieser Befund hätte auch rechtlich gewisse Bedeutung, schließlich handelt es sich bei der komplexen Regasifizierung um einen "Störfallbetrieb", was mit besonderen Anforderungen an den Betreiber einhergeht. "Hier wünscht man sich keinen Betreiber, der schwarz baut", sagt Zerger.

Schon zur Jahreswende sollten schwimmende Terminals festmachen

Allerdings ist das ganze Vorhaben auch seit Monaten schon arg auf Kante genäht. Schließlich sollten in Mukran schon zur Jahreswende zwei schwimmende Flüssigerdgas-Terminals festmachen - das war jedenfalls das erklärte Ziel der Bundesregierung. Eines dieser sogenannten FSRUs will die Deutsche Regas vom Hafen Lubmin nahe Greifswald nach hier verlegen, ein weiteres hat sie von der Bundesregierung gechartert.

Ein Verlegeschiff ist gerade noch damit beschäftigt, die Leitung von Lubmin nach Mukran zu bauen, es ist nicht mehr weit vom Ziel. Im Hafen jedoch, wo offensichtlich schon Arbeiten begonnen haben, ist nun nur ein "vorzeitiger Beginn" genehmigt. Die eigentliche Genehmigung steht, keine zwei Wochen vor dem Jahreswechsel, noch aus. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich eigentlich gewünscht, dass auch bei diesem Projekt sein Deutschlandtempo zum Tragen kommt - auch der Versorgungssicherheit wegen. Doch das klappte nicht wie erhofft. Mehrere Klagen sind bereits in Vorbereitung.