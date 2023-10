LNG-Terminals:Manche Rügener wollen lieber frieren

Der Ärmste an diesem Abend ist der Bürgermeister. Sassnitz auf Rügen , eine Bürgerversammlung am Donnerstagabend. Zwei schwimmende Terminals für Flüssigerdgas sollen in Mukran, dem Hafen von Sassnitz, festmachen, diesen Winter noch. Leon Kräusche, der Bürgermeister des Inselortes, setzt sich für das Projekt ein - und bekommt an diesem Abend zu spüren, wie viele Feinde er sich in nur zehn Monaten im Amt gemacht hat. So viel bekommt er ab, dass am Ende auch Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) fassungslos ist. "Ich habe hier heute Worte zum Bürgermeister gehört, die er nicht verdient hat", sagt er.

Im Alten Kühlhaus an der Sassnitzer Hafenpromenade ist an diesem Abend jeder Stuhl besetzt. Aus Berlin ist der Ostbeauftragte der Bundesregierung angereist, Carsten Schneider (SPD), neben Meyer und Kräusche sitzt auch Stephan Knabe auf der Bühne, Aufsichtsratschef des Unternehmens Deutsche Regas, das die beiden Terminals betreiben will. Anwohner tragen "Rettet Rügen"-Buttons, zeigen dem Podium rote Karten, buhen besonders Bürgermeister Kräusche aus. Auch der Ostbeauftragte Schneider hat es hier sehr schwer. Die gut gebauten Männer vom Stralsunder Wach- und Sicherheitsdienst verfolgen aufmerksam die Debatte im Saal. Sie schaukelt sich immer mehr auf.

Ein Bürger brüllt: "Hör auf zu spinnen, Mann."

Wirtschaftsminister Meyer überreicht zu Beginn erst mal einen Zuwendungsbescheid für den Ausbau der Merkelstraße in Sassnitz. Der Ostbeauftragte Schneider verspricht den Ausbau der Bahnstrecke Berlin - Sassnitz, Höchstgeschwindigkeit künftig 160 Sachen. Doch besänftigen kann das die Bürger nicht. Schneider begründet das Terminal mit Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine, ein Bürger brüllt: "Hör auf zu spinnen, Mann." Schneider betont, Bundestag und Bundesrat hätten in einem demokratischen Prozess eine Entscheidung zum Standort Mukran getroffen. Doch die Bürger auf Rügen fühlen sich übergangen.

Braucht es wirklich noch ein zusätzliches Terminal, damit Deutschland in einem kalten Winter das Gas nicht ausgeht? Der Gasnetzbetreiber Gascade, der gerade im Eiltempo eine Leitung durch die Ostsee nach Mukran baut, sagt Ja. Die Bürger haben Zweifel. Bringen die Terminals neue Jobs für die Insel? Bürgermeister Kräusche sagt Ja. Genauer weiß er es aber auch nicht. "Das ist ein Projekt des Bundes", sagt er. "Ich erwarte daraus einen Nutzen, kann es aber nicht genau beziffern."

Erst kürzlich hatte der Bundestag das sogenannte LNG-Gesetz geändert, um die Planung der Terminals in Mukran zu beschleunigen. Dadurch lässt sich die 50 Kilometer lange Leitung durch die Ostsee auch ohne die sonst übliche Umweltverträglichkeitsprüfung bauen.

Die Deutsche Umwelthilfe hat dagegen geklagt, doch bisher wiesen Gerichte alle Einwände zurück. Nachbarstaaten, die theoretisch auch von Umweltfolgen betroffen sein könnten, wurden erst gar nicht gehört. Es muss jetzt eben alles schnell gehen. Denn sollte der Winter sehr kalt sein oder Russland auf die Idee kommen, auch osteuropäischen Staaten den Hahn zuzudrehen, sollen die Terminals an der Ostsee Engpässe verhindern helfen.

Doch das Vorhaben spaltet die Insel. Kräusche ist dafür. Der Bürgermeister des benachbarten Ostseebades Binz, Karsten Schneider, ist dagegen. Er bangt um den Tourismus, mit Gutachten und Anwälten kämpft er gegen das Projekt. Seine Sorgen teilen viele auf Rügen. Terminals machen Lärm, ebenso die Frachter mit dem tiefgekühlten verflüssigten Gas. Auf dem Weg nach Sassnitz passieren sie auch die Strände von Binz. "Ich bin gerne bereit, im Winter zu frieren, wenn es darum geht, unsere Heimat hier zu schützen", sagt eine junge Frau. Doch Bürgermeister Kräusche hat einen anderen Blick, er ist gelernter Facharbeiter für Hafenwirtschaft. "Ich kann nicht die Aussage teilen, dass erhöhter Schiffsverkehr die Lebensqualität auf Rügen beeinträchtigt", sagt er.

Über allem schwebt der Verdacht vieler Bürger, sie würden in den Planungen übergangen. Zweimal hintereinander hätten Bürger mehr als 1000 Unterschriften gesammelt, wendet etwa Norbert Dahms ein, einer der Initiatoren. "Wir wollen darüber abstimmen, ob wir das in unserem Vorgarten haben wollen", sagt Dahms. Wie so eine Abstimmung ausginge, lässt sich nach diesem Abend grob abschätzen. Noch aber wird das Begehr geprüft - von Bürgermeister Kräusche. Der verweist darauf, dass die Gemeinde kein Projekt des Bundes stoppen könne. Dahms kontert, das Projekt sei eines von Investoren, die mit der Stadt einen Vertrag schlössen. "Erklären Sie uns nicht für dumm", sagt Dahms noch.

Der Start noch in diesem Winter ist nicht sicher

Aber ohnehin gerät das Projekt zunehmend in schwere See. Das Espoo-Komitee ist auf den Plan getreten - es wacht über jene Konvention, mit der sich Staaten verpflichtet haben, einander zu grenzüberschreitenden Umweltfolgen zu konsultieren. Noch diesen Monat verlangt es von den Behörden Aufschluss darüber, warum es für den Bau der Pipeline, die das Gas von Mukran quer durch die Ostsee nach Lubmin bringen soll, keine solche grenzüberschreitende Prüfung gegeben hat - offenbar auf Drängen polnischer Umweltverbände. Hinweise, dass so eine Prüfung nötig werden könnte, gibt es: Für eine frühere Variante hatten Fischexperten des bundeseigenen Thünen-Instituts dies befürwortet. Schließlich sei die Gegend das "wichtigste Laichgebiet für den Gesamtbestand" des Ostseeherings, schrieb das Institut im März. Damit habe sie überregionale Bedeutung.

Detailansicht öffnen Das Pipeline-Verlegeschiff "Castoro 10" vor dem Strand von Lubmin. (Foto: Stefan Sauer/dpa)

Ohnehin ist bisher erst eine Hälfte dieser Ostsee-Leitung genehmigt, die Arbeiten haben begonnen. Allerdings muss auch alles wie am Schnürchen laufen, damit sie bis zum Jahresende fertig wird. Ohne Leitung zum Festland geht der Terminalplan auf der Insel nicht auf. Anträge, die den Aus- und Umbau des Sassnitzer Hafens betreffen, werden von den Behörden noch auf Vollständigkeit geprüft. Sicher jedenfalls ist ein Start noch in diesem Winter nicht. "Das wird knapp", räumt auch Minister Meyer ein.

Unterdessen wachsen die Zweifel, dass beide Terminals schon im Winter in Mukran festmachen. Die Neptune, die vom Festlandhafen Lubmin hierher verlegt werden sollte, könnte erst im Juli 2024 kommen. So jedenfalls geht es aus einem "final abgestimmten" Protokoll einer Besprechung der Behörden mit Regas-Vertretern aus dem Juni hervor. Danach würde die Neptune noch bis April in Lubmin Gas einspeisen. Danach gehe sie für sechs bis acht Wochen in eine Werft. Dabei sollte auch deshalb die Leitung durch die Ostsee so schnell ausgebaut werden, damit beide Terminals rasch in Mukran einspeisen können.

Am Ende der Versammlung wird kein Bürger die Stimme für das Projekt erhoben haben. Kräusche schnappt sich ein letztes Mal das Mikro. Er sei halt kein Berufspolitiker, sagt er. Aber seine Tür stehe immer offen. Doch noch während der Bürgermeister redet, strömen seine Bürger an ihm vorbei. Sie wollen nur noch raus.