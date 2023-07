Schule:Ist Religionsunterricht noch zeitgemäß?

Religion war in Berlin bisher kein ordentliches Schulfach, Bürgermeister Wegner will das ändern. Dabei fehlen Lehrer - und in ganz Deutschland interessieren sich immer weniger Schüler für das Fach. Braucht es das wirklich noch?

Von Kathrin Müller-Lancé

Der Satz liest sich wenig spektakulär, auf Seite 42 des Berliner Koalitionsvertrags: "Die Koalition strebt die Einführung eines Wahlpflichtfachs Weltanschauungen/Religionen als ordentliches Lehrfach an." Und doch ist das Vorhaben der Berliner Landesregierung aus bildungspolitischer Sicht bemerkenswert, denn die Hauptstadt gehört bisher mit Bremen und Brandenburg zu den wenigen Bundesländern, in denen Religion kein ordentliches Schulfach ist.

Entsprechend groß ist das Erstaunen über die Pläne von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und seiner Koalition. Schließlich fallen sie in eine Zeit, in der die Kirchenaustritte zunehmen. Im vergangenen Jahr traten in Deutschland rund 900 000 Menschen aus den beiden großen christlichen Kirchen aus - so viele wie noch nie. In vielen Bundesländer wählen mehr und mehr Schülerinnen und Schüler den konfessionellen Religionsunterricht zugunsten von Ethik ab, auch in Berlin geht das Interesse am bisher freiwilligen Religionsunterricht zurück. Sind die Pläne der Berliner Regierung da wirklich zeitgemäß?

In Berlin waren offenbar selbst die Kirchen überrascht vom Ehrgeiz der Regierung. "Ich habe nicht damit gerechnet", sagt der evangelische Berliner Landesbischof Christian Stäblein. Dass die Regierung das Thema auf die Agenda nehme, sei "eine sehr gute Nachricht" für die Kirchen. Auch der katholische Erzbischof Heiner Koch lässt über seinen Sprecher ausrichten, dass er die Entscheidung begrüße und man es zu schätzen wisse, dass der Beitrag der Kirchen zum Zusammenleben und zur Verständigung gewürdigt werde.

"Eine Luftnummer" nennt eine Grünen-Sprecherin das Vorhaben

In der Opposition ist man naturgemäß kritischer. Die Pläne seien eine "Luftnummer mit nichts dahinter", sagt Marianne Burkert-Eulitz, Sprecherin für Familie und Bildung der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Das Ganze gehe am Bedarf komplett vorbei, und das Land habe wirklich drängendere Probleme.

Dabei ist das Schulfach Religion in Deutschland sogar im Grundgesetz verankert. "Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach", heißt es in Artikel 7, Absatz 3. Die Religionsgemeinschaften dürfen die Inhalte mitbestimmen. Sowohl katholische als auch evangelische Religionslehrer brauchen einen Auftrag vom Bischof, eine Missio canonica oder eine Vocatio, um unterrichten zu dürfen.

Trotzdem wird der Unterricht von Land zu Land unterschiedlich gehandhabt. In Berlin, Brandenburg und Bremen ist Religion kein reguläres Schulfach, dafür sorgt eine historische Klausel, stattdessen ist die Teilnahme am Ethik- oder Religionskunde-Unterricht verpflichtend. In Hamburg verantworten Protestanten, Katholiken, Muslime und Juden einen gemeinsamen Religionsunterricht für alle.

In Berlin war das bisher so: Wer zusätzlich zum Ethik-Unterricht einen konfessionellen Religionsunterricht besuchen wollte, konnte das freiwillig tun. Wenn das Fach tatsächlich zum Wahlpflichtfach würde, müssten die Schülerinnen künftig entweder am Ethik- oder am Religionsunterricht teilnehmen. Und die Lehrerinnen und Lehrer würden nicht mehr von den Religionsgemeinschaften selbst eingestellt, sondern vom Staat.

Detailansicht öffnen Anders als die christlichen Kirchen sehen ein Vertreter der Muslime die Pläne, Religion in Berlin zum Wahlpflichtfach zu machen, kritisch. (Foto: Frank Rumpenhorst/DPA)

"Ich bin mir nicht sicher, ob diejenigen, die das anstreben, wissen, was für eine organisatorische Bedeutung das hat", sagt Burhan Kesici, der bei der Islamischen Föderation Berlin den Religionsunterricht verantwortet. Anders als die Vertreter der christlichen Kirchen sieht er die Pläne der Regierung kritisch. Noch sei komplett unklar, inwiefern Muslime und seine Föderation bei der Konzeption eines staatlichen Religionsunterrichts einbezogen würden.

Wo die benötigten Lehrkräfte herkommen sollen, ist völlig unklar

Noch ein praktisches Problem: der Lehrermangel. Nach Schätzungen der Berliner Senatsverwaltung für Bildung dürften im kommenden Schuljahr voraussichtlich knapp 1500 Vollzeitstellen nicht besetzt werden, das wären noch einmal deutlich mehr als im vergangenen Jahr. "Wo soll das Fachpersonal auf einmal herkommen?", fragt Oppositionspolitikerin Burkert-Eulitz.

Bislang wurde der freiwillige Religionsunterricht in Berlin eben an den Schulen angeboten, an denen es genügend Personal gab. Würde Religion zum Wahlpflichtfach, würden deutlich mehr Lehrerinnen und Lehrer gebraucht. Sind die Pläne der Berliner Koalition am Ende ein leeres Versprechen an konservative Wähler?

Auf eine Anfrage der SZ, wie viele Religionslehrer wo und bis wann zusätzlich ausgebildet werden sollen, antwortet die Berliner Senatsverwaltung für Bildung lediglich, dazu liefen noch "intensive Abstimmungen". Das lasse sich sicherlich nicht von einem auf den anderen Tag umsetzen, sagt auch der Berliner Bischof Christian Stäblein, man stehe "am Anfang des Klärungsprozesses".

Der Vorstoß der Berliner Regierung ist auch insofern überraschend, als die Stadt schon im Jahr 2009 mit einem Bürgerentscheid über Religionsunterricht abgestimmt hatte - und sich damals eine, wenn auch knappe, Mehrheit gegen Religion als Wahlpflichtfach ausgesprochen hatte.

Zudem ist die Nachfrage nach dem freiwilligen Religionsunterricht - mit Ausnahme des Islamunterrichts - in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. Vor zehn Jahren belegten in Berlin noch mehr als 100 000 Schülerinnen und Schüler freiwillig katholischen oder evangelischen Religionsunterricht, im vergangenen Schuljahr waren es noch etwa 90 000. Dafür nahmen umso mehr am Humanistischen Lebenskundeunterricht teil.

Dieser Trend betrifft nicht nur die Großstadt Berlin. In Bayern besuchten vor zehn Jahren noch etwa 1,3 Millionen Schülerinnen und Schüler evangelischen oder katholischen Religionsunterricht, im vergangenen Schuljahr waren es noch etwa eine Million. Auch in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg ist die Entwicklung ähnlich. Zwar gingen in diesen Ländern gleichzeitig auch die Schülerzahlen insgesamt zurück, dafür stieg die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die Ethik gewählt haben. In Bayern zum Beispiel von 255 000 auf 442 000, in Nordrhein-Westfalen von 144 000 auf 310 000. In Ostdeutschland nehmen traditionell ohnehin mehr Schülerinnen und Schüler am Ethik-Unterricht teil als am konfessionellen Religionsunterricht. In Sachsen liegt das Verhältnis bei etwa Drei zu eins.

Die Religionswissenschaftlerin Wanda Alberts, Professorin an der Universität Hannover, plädiert dafür, das Fach Religionskunde für alle Schülerinnen und Schülerin gemeinsam einzuführen. Dass Kinder in der Schule etwas über verschiedene Religionen lernen, sei gerade in einer multireligiösen Gesellschaft wichtig, sagt Alberts, aber dieser Unterricht müsse unabhängig von den Religionsgemeinschaften gestaltet werden - und sollte für alle, ob religiös oder nicht, verpflichtend sein. "Wenn Religionsgemeinschaften Religionsunterricht inhaltlich gestalten, ist das, als ob politische Parteien Politikunterricht gestalten würden." Wer darüber hinaus konfessionellen Unterricht besuchen möchte, sagt Alberts, könne das ja freiwillig zusätzlich tun.

Christian Stäblein, der Berliner Landesbischof, findet hingegen, dass die Kirchen beim Religionsunterricht durchaus Mitspracherecht haben sollten: Nur über Religion zu reden reiche nicht aus, um das Wesen der Religion zu vermitteln, dafür brauche es auch die Position und Reflexion der Glaubenden selbst. Mit Blick auf die Bildung von Parallelgesellschaften und gewaltsamen Konflikten sei es "auch im Interesse der Gesellschaft", sagt Stäblein, wenn Religionsunterricht an staatlichen Schulen und nicht im Privaten erteilt werde.

Auf die Frage, bis wann genau der Religionsunterricht als Wahlpflichtfach in Berlin eingeführt werden soll, teilt die Berliner Senatsverwaltung mit: "Das Wahlpflichtfach soll laut Koalitionsvertrag in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden." Konkreter wird sie nicht.