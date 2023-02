Mittlerweile gibt es 55 Beschuldigte. Mehr als 20 wurden verhaftet bei der Razzia im Dezember, bei der Polizisten auch das Jagdschloss von Heinrich XIII. Reuß in Bad Lobenstein durchsuchten.

Von Florian Flade und Christoph Koopmann

Der Oberst a. D. sitzt auf der Brüstung einer Loggia, hinter ihm blaues Meer. "Liebe Freund', liebe Kameraden, liebe Leutl", grüßt er auf Bairisch in die Kamera. Er sei gerade auf einer Insel vor der kroatischen Küste. "Da tank' ich grad Energie, ich tank' Kraft, denn die nächsten Wochen werden eine ganze Menge an Umbruch bringen." Er hoffe, noch vor Weihnachten. Die Corona-Beschränkungen, die Gaskrise, all das, sagt er, "wird juristisch aufgearbeitet werden, und zwar mit einer neuen Justiz", und die "werden wir aufbauen".