Seit dem frühen Morgen durchsuchen Beamte in einer der größten Razzien der Geschichte bundesweit Wohnungen von Rechten und Verschwörungserzählern. Das mutmaßliche Terrornetzwerk steht im Verdacht, einen Staatsstreich geplant zu haben.

Von Florian Flade und Jörg Schmitt

Seit heute Morgen sechs Uhr läuft bundesweit die bislang größte Razzia gegen das Reichsbürgermilieu. Rund 3000 Beamte des Bundeskriminalamtes, der Bundespolizei und der Landeskriminalämter durchsuchen im Auftrag des Generalbundesanwalts 137 Objekte in elf Bundesländern. Es geht um den Verdacht der "Bildung einer terroristischen Vereinigung".

Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR richtet sich das Verfahren derzeit gegen 51 Beschuldigte; 25 Personen wurden vorläufig festgenommen, darunter auch eine Person in Österreich. Bei mindestens zwei Verdächtigten rückte sogar die GSG 9, die Spezialeinheit der Bundespolizei an, weil die Ermittler Schusswaffen bei ihnen vermuteten.

Der mutmaßlichen rechten Terrorzelle wird unter anderem zur Last gelegt, zunächst Mitte März und dann Anfang September dieses Jahres einen bewaffneten Überfall auf den Bundestag geplant zu haben, an dessen Ende offenbar sogar ein Staatsstreich stehen sollte. Die Verdächtigen wollten demnach eine neue Regierung und eine neue Armee einsetzen. Die Durchsuchungsaktion ist eine der größten in der Geschichte der Bundesrepublik.

Zu den Hauptverdächtigen zählt ein seit Längerem von Ermittlern dem Reichsbürgermilieu zugerechnetes Mitglied eines früheren Adelshauses sowie eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete. Was die rechte Zelle aus Sicht der Fahnder so gefährlich macht: Unter den Verschwörern befinden sich mehrere ehemalige Offiziere von Spezialeinheiten der Bundeswehr. Reichsbürger erkennen weder die Existenz der Bundesrepublik noch deren Regierung oder Gesetze an.

In den vergangenen Monaten hatten Bundeskriminalamt, mehrere Landeskriminalämter und Verfassungsschutzbehörden die Gruppe engmaschig beobachtet. Zahlreiche Telefone wurden demnach überwacht, Personen observiert und deren Aktivitäten im Internet verfolgt. Beim BKA laufen die Ermittlungen nach Informationen von WDR, NDR und SZ unter dem Namen "Schatten". Die Durchsuchungen, heißt es, würden noch den ganzen Tag andauern. Die Hauptbeschuldigten waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.