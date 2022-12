Razzien in Reichsbürgerszene

Polizisten bei der Durchsuchung des Jagdschlosses Waidmannsheil in Thüringen.

Eine Gruppe von Rechten und Verschwörungserzählern soll einen Staatsstreich geplant haben, die Innenministerin spricht von "gewaltsamen Umsturzfantasien". Polizisten haben an die 150 Häuser durchsucht und 25 Menschen festgenommen.

Von Florian Flade und Jörg Schmitt

Seit Mittwochmorgen sechs Uhr läuft bundesweit die bislang größte Razzia gegen das Reichsbürgermilieu. Etwa 3000 Beamte des Bundeskriminalamtes, der Bundespolizei und der Landeskriminalämter durchsuchen im Auftrag des Generalbundesanwalts 137 Objekte in elf Bundesländern. Es geht um den Verdacht der "Bildung einer terroristischen Vereinigung". Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach vom "Abgrund einer terroristischen Bedrohung".

Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR richtet sich das Verfahren derzeit gegen 51 Beschuldigte. 25 Personen wurden vorläufig festgenommen, darunter auch eine Person in Österreich. Bei mindestens zwei Verdächtigten rückte sogar die GSG 9, die Spezialeinheit der Bundespolizei, an, weil die Ermittler Schusswaffen bei ihnen vermuteten.

Der mutmaßlichen rechten Terrorzelle wird unter anderem zur Last gelegt, zunächst Mitte März und dann Anfang September dieses Jahres einen bewaffneten Überfall auf den Bundestag geplant zu haben, an dessen Ende offenbar sogar ein Staatsstreich stehen sollte. Die Verdächtigen wollten demnach eine neue Regierung und eine neue Armee einsetzen.

Zu den Hauptverdächtigen zählt ein seit Längerem von Ermittlern dem Reichsbürgermilieu zugerechnetes Mitglied eines früheren Adelshauses sowie eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete. Was die rechte Zelle aus Sicht der Fahnder so gefährlich macht: Unter den Verschwörern befinden sich mehrere ehemalige Offiziere von Spezialeinheiten der Bundeswehr. Sogenannte Reichsbürger erkennen weder die Existenz der Bundesrepublik noch deren Regierung oder Gesetze an.

Justizminister Buschmann: "Demokratie ist wehrhaft"

Die mutmaßliche terroristische Vereinigung sei nach dem Stand der Ermittlungen "von gewaltsamen Umsturzfantasien und Verschwörungsideologien getrieben" gewesen, sagte Innenministerin Faeser. Erst die weiteren Ermittlungen würden ein klares Bild ergeben, wie weit die Pläne schon gediehen waren. Bundesjustizminister Marco Buschmann sprach vom Verdacht, dass "ein bewaffneter Überfall auf Verfassungsorgane" geplant gewesen sei. "Demokratie ist wehrhaft", schrieb der FDP-Politiker auf Twitter. "Unsere Werte müssen jeden Tag aufs neue verteidigt werden", sagte auch die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast. "Es gibt Kräfte, die tagtäglich daran arbeiten, unsere Demokratie zu zersetzen."

Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz sagte dem Nachrichtenportal t-online, den Behörden sei es gelungen, "sehr konkreten Machtergreifungsplänen einen Riegel vorzuschieben und ein Netzwerk von Feinden unserer Demokratie zu zerschlagen". Der Angriff auf das Kapitol in Washington habe gezeigt, dass antidemokratischem Reden auch gegen die Demokratie gerichtete Taten folgen können. "Diese Gefahr gilt es, sehr ernst zu nehmen." FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle forderte, gegen extremistische Beamte härter vorzugehen. "Besonders problematisch ist die erneute Verbindung der Gruppe zu Bundeswehr und Polizei", sagte er mit Blick auf die mutmaßliche Terrorzelle. "Wer die staatliche Ordnung in Deutschland ablehnt oder gar beseitigen will, kann kein Beamter sein. Hier muss das öffentliche Dienstrecht schnell nachgeschärft werden."

Die Durchsuchungsaktion ist eine der größten in der Geschichte der Bundesrepublik. In den vergangenen Monaten hatten Bundeskriminalamt, mehrere Landeskriminalämter und Verfassungsschutzbehörden die Gruppe engmaschig beobachtet. Zahlreiche Telefone wurden demnach überwacht, Personen observiert und deren Aktivitäten im Internet verfolgt. Beim BKA laufen die Ermittlungen nach Informationen von WDR, NDR und SZ unter dem Namen "Schatten". Die Durchsuchungen, heißt es, würden noch den ganzen Tag andauern. Die Hauptbeschuldigten waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.