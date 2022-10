Interview von Johan Schloemann

Nach den Wahlen in Schweden und in Italien wird in beiden Ländern über eine Mitwirkung von Rechtsaußen-Parteien an der Regierung verhandelt, im Falle Italiens sogar an führender Stelle. Wie konnte das passieren? Die SZ hat den Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller, der an der Princeton University lehrt, um Erklärungen gebeten.