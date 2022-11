Von Peter Burghardt und Lars Langenau

Ab Mittwoch wird der Ausgang der Midterms in den Vereinigten Staaten mit Spannung erwartet. Denn dann werden die Stimmen für die Abgeordneten des Repräsentantenhauses, für ein Drittel des Senats und für 36 Gouverneure von 50 Bundesstaaten der USA ausgezählt. Es entscheidet sich dabei auch, ob Joe Biden in den kommenden zwei Jahren seiner Amtszeit noch ernsthaft regieren kann. Und ob Donald Trump seine Kandidatur für 2024 offiziell verkünden wird.

Obwohl besonders die Bundesstaaten Pennsylvania, Georgia, Nevada und Arizona umkämpft sind, könnte die politische Landkarte der USA am Mittwoch rot leuchten, also in der Farbe der Republikaner, prognostiziert der USA-Korrespondent der SZ, Peter Burghardt. Würden die Republikaner die Mehrheit in beiden Häusern erringen, also auch im Senat, dann könnten sie künftig alles blockieren. "Joe Biden wäre faktisch innenpolitisch am Ende", sagt Burghardt.

Außerdem erwartet Burghardt auch ein "düsteres Szenario", wenn die Republikaner nicht gewinnen. Hunderte der republikanischen Kandidaten seien treue Anhänger von Trump und würden, wie der Ex-Präsident, Wahlergebnisse einfach nicht anerkennen:: "Es geht nicht nur um dieses Wahlergebnis an sich, es geht wirklich um die Demokratie." Es steht, sagt Burghardt weiter, "das demokratische System der USA auf dem Spiel".

Weitere Nachrichten: Rot-Grün in Niedersachsen, Streit um Bürgergeld.

