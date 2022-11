Von Peter Burghardt, Washington

Englisch ist schon noch sehr hilfreich in den USA, es geht aber notfalls auch ohne. Selbst mitten in Washington D.C. Reklame, Nachrichten, Gebrauchsanweisungen von Behörden, Selbstbedienungskassen, Corona-Teststationen - häufig auch auf Spanisch. Die Kellnerin um die Ecke empfiehlt die Fisch-Tacos mit ihrem mittelamerikanischen Tonfall. Und Floridas Süden erst, klar: Die Pasta in Hollywood Beach serviert ein Melancholiker, der dem Nicaragua des Autokraten Daniel Ortega entkam und dem Gast am Tisch die Tragödie seiner Heimat schildert.

Nur in Mexiko leben noch mehr spanischsprachige Muttersprachler als in den USA. Miami ist schon lange Little Havanna und mittlerweile auch Little Caracas. Fast im ganzen Land kochen, bedienen, spülen, putzen, fegen, kassieren, gärtnern, fahren oder schleppen Menschen, die aus Mexiko kamen, aus Kuba, Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, El Salvador, Honduras, Guatemala, der Dominikanischen Republik oder dem US-Außenposten Puerto Rico. Da sind auch Herzchirurgen, Baseballprofis, Popstars, immer mehr Mittelklassefamilien und Politiker. Sie können US-Wahlen entscheiden - zum Beispiel die kommende.

Vor den Midterms am 8. November ist das ein entsprechendes Thema. "Der schlafende Gigant", schrieb die New York Times. Ungefähr 62 Millionen Bewohner gelten derzeit als Latinos oder Hispanics in den United States of America, dem nördlichen Nachbarn der Estados Unidos Mexicanos; beide Begriffe werden in den USA meistens synonym verwendet.

Mindestlohn, Krankenversorgung, Bildung - alles demokratische Themen

Das sind 19 Prozent der US-Bevölkerung, vor einem halben Jahrhundert waren es knapp zehn Millionen, kaum fünf Prozent. Kein Teil der Amerikaner beziehungsweise Zuwanderer wächst schneller. Um die 35 Millionen von ihnen dürfen wählen, jedes Jahr kommt eine weitere Million dazu. In Texas, Arizona, Nevada, Florida und Colorado ist es jeder dritte bis fünfte Wahlberechtigte. In Kalifornien, New Mexico oder New York liegen die Anteile ähnlich hoch. In Allentown, Pennsylvania, sind die Latinos alias Hispanics mittlerweile die Mehrheit.

Dort und in anderen zwischen links und rechts schwankenden Swing States wie Arizona, Nevada oder Georgia könnten ihre Stimmen den Ausschlag geben. Traditionell konnten sich die Demokraten darauf verlassen, weil Migranten liberalen Themen tendenziell näherstehen als denen der Republikaner. Mindestlohn, Krankenversorgung, Bildung. Laut neuen Umfragen ist die Wählerschaft mit Wurzeln aus Lateinamerika immer noch mehrheitlich den Blauen zugeneigt, also der Demokratischen Partei. Das könnte dieses Mal allerdings nicht mehr reichen, weil sich Teile dieser vielschichtigen Gruppe den Roten zuwenden, den Republikanern.

Das fiel bereits bei Donald Trump auf. Der verlor zwar in diesen Kreisen 2016 gegen Hillary Clinton und 2020 gegen Joe Biden, doch er holte in jenen vier Jahren auffällig auf. Dabei hatte Trump mexikanische Grenzgänger als Vergewaltiger beleidigt, einem US-Bundesrichter mit Eltern aus Mexiko die Urteilsfähigkeit abgesprochen ("Mexikaner") und mit seinem Mauerbau geprahlt. Das fanden nicht nur viele Mexikaner unappetitlich. Es kam allerdings auch mäßig an, als die aktuelle First Lady Jill Biden bei einem Besuch im Juli 2022 in San Antonio schwärmte, die Latino-Menschenrechtsgruppe Unidos US sei "so einzigartig wie die Frühstücks-Tacos". Nachher entschuldigte sie sich für das missglückte Lob.

Demokratische Strategen haben die Entwicklung möglicherweise unterschätzt. Oder sie dachten, dass sie diese Klientel ohnehin sicher hätten. "Ich weiß ein oder zwei Dinge darüber, warum so viele Hispanics der Demokratischen Partei adiós sagen", sagte auf Fox News Mónica De La Cruz. Sie war vorher Demokratin, verlor 2020 knapp und will jetzt als Republikanerin den 15. Kongressdistrikt von Texas erobern; in ihrer Gegend sind mehr als 80 Prozent der Einwohner Hispanics.

Die Blauen stünden heute für Elite und Political Correctness, sagen Kritiker

Diese Demokraten seien die Partei von Elite und Political Correctness geworden, findet die Kandidatin De La Cruz. Und sie würden Latinos wie amerikanische Opfer behandeln. Sie dagegen habe gesehen, wie der amerikanische Traum, der ihre abuela in die USA gebracht habe, ihre Großmutter, "zu meiner amerikanischen Realität wurde. Anstatt sich mit diesen Entwicklungen zu arrangieren, sind die Rhetorik und die Politik der Demokraten zunehmend unangemessen". Dass sich Trumps Republikaner Wahlergebnisleugnern und Verschwörern ausgeliefert haben, scheint sie weniger unangemessen zu finden.

The American Dream. El sueño americano. Oft wird der amerikanische Traum schon auf der Flucht zum Albtraum. Abertausende werden deportiert, versuchen es wieder oder schlagen sich ohne Papiere durch. Ohne sie würden in den USA die Lichter ausgehen und die Küchen kalt bleiben. Aber Armut und Arbeitslosigkeit sinken bei den Hispanics tatsächlich, ihre Zahl der Immobilienbesitzer, Akademiker sowie eben auch Politikerinnen und Politiker steigt. Ihre Dollars, die sie in die alte Heimat schicken, finanzieren dort ganze Haushalte.

Inflation und Benzinpreise entfernen sie derzeit von der Regierung Biden, die Kämpfe um Abtreibung und Waffenkontrolle halten viele von ihnen zu Trump auf Distanz. Bei Grenzfragen gehen die Meinungen auseinander, manch eingesessenem Einwanderer sind die neuen Einwanderer zu viel.

Die Krisen im Süden treiben die Menschen in den Norden

Mit einer Flut von spanischsprachigen Spots in Fernsehen und Netz versuchen beide Parteien, Unentschlossene auf ihre Seite zu spülen. Auch Yesli Vega hat noch rasch Reklame in der Sprache ihrer Eltern aus El Salvador geschaltet, die Republikanerin bewirbt sich in Virginia um einen Platz im US-Repräsentantenhaus. "Die USA haben uns alles gegeben", sagt sie auf Facebook. "Ich bin Yesli Vega, Ehefrau, Mutter und oficial de la ley", Polizistin. Sie zeigt sich in Uniform, sie zeigt die Freiheitsstatue und die Stars and Stripes. "Unsere Geschichte vereint uns, unser Glauben an Gott, die Familienwerte und die Freiheit." Oder wie die republikanische Abgeordnete Mayra Flores, Geburtsort in Tamaulipas, Mexiko, auf Twitter schreibt: "Dios, Familia, Patria." Gott, Familie, Vaterland. Der konservative Dreiklang. Erzkatholisch und in wachsendem Maße auch evangelikal.

Floridas republikanischer Senator Marco Rubio, geboren 1971 in Miami, lässt ebenfalls mit rollendem R werben. Seine Eltern waren schon vor der Revolution aus Kuba geflüchtet. Ileana Ros-Lehtinen, geboren 1952 in Havanna, kam danach. 1989 wurde Ros-Lehtinen die erste Cuban-American im US-Kongress. Seit dem Tod von Fidel Castro (und vorher seines US-kubanischen-Gegenspielers Jorge Mas Canosa) ist die Feindschaft ein wenig abgekühlt, es gibt längst wieder Flüge zwischen Zuckerinsel und USA. Aber Kubaner ohne Papiere setzen nach wie vor in Nussschalen über.

Die Zahl der ausgewanderten Venezolaner hat sich seit dem Jahr 2000 verfünffacht. Floridas republikanischer Gouverneur Ron DeSantis ließ kürzlich venezolanische Ankömmlinge aus Texas ins demokratische Martha's Vineyard fliegen, um die Demokraten zu ärgern. Argentinier verbindet ebenfalls eine ewige Hassliebe mit den USA, auch die Paraguayer hier werden immer mehr. Die Krisen im Süden treiben die Menschen in den Norden. Ein Stück Süden gehört sowieso den USA, Teile des früheren Mexikos und das Eiland Puerto Rico.

Aus Puerto Rico kamen Mutter und Großmutter der New Yorker US-Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez, 33, kurz AOC, linke Symbolfigur der US-Latinas. Die demokratische Parteifreundin Catherine Cortez Masto aus Nevada wiederum wurde 2016 deren erste Vertreterin im US-Senat.

So verändert sich dieses Amerika. Ihre Oma habe gesagt, erzählte Cassy García aus Texas, Frau eines Grenzbeamten, Enkelin eines Vietnam-Veteranen und republikanische Bewerberin für das Repräsentantenhaus: "Mija, en este país todo es posible." Meine Kleine, in diesem Land ist alles möglich.