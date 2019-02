5. Februar 2019, 16:48 Uhr SZ-Podcast "Auf den Punkt" Papst beweist Mut, für die Scheichs zählen die Bilder

Franziskus ist der erste Pontifex auf der arabischen Halbinsel. Er findet klare Worte für den Krieg in Jemen. Doch für die Scheichs zählt nicht unbedingt der Inhalt, sondern der Schein.

Über 120 000 Menschen jubeln Papst Franziskus auf seinem Weg ins Said-Sports-City-Stadion von Abu Dhabi zu. Der Papst will sich für ein besseres Verhältnis zwischen Christentum und Islam einsetzen. Bei seinem Besuch lobt er die Vereinigten Arabischen Emirate für ihre Toleranz.

Franziskus spricht aber auch den Krieg in Jemen an und fordert diesen zu beenden. Für die Scheichs in den Emiraten dürfte das aber weniger relevant sein, sagt SZ-Außenpolitikredakteurin Dunja Ramadan. Viel entscheidender sind für sie die Bilder, die der Papst bei seinem Besuch produziert.

Weitere Themen: Keine Fusion von Siemens und Alstom, Germania insolvent, automatisierte Kennzeichenkontrollen in Teilen verfassungswidrig.

