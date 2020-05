Das Corona-Drama in Brasilien

Brasilien ist der neue Hotspot der Corona-Pandemie. Doch Präsident Bolsonaro macht sich noch immer über das Virus lustig. Lieber ergeht er sich in ordinären Beschimpfungen.

An der Spitze Brasiliens steht der rechtsradikale Präsident Jair Bolsonaro. Kürzlich wurde das Video einer Kabinettssitzung veröffentlicht, in der das Staatsoberhaupt andere Politiker ordinär beschimpft. Auch macht sich Bolsonaro noch immer über Corona lustig. Obwohl Brasilien inzwischen mit offiziell 375.000 Infektionen an zweiter Stelle hinter den USA liegt. Bolsonaro aber verordnet lieber das Malaria-Medikament Chloroquin als Heilmittel, obwohl es laut einer Studie die Sterblichkeit der Patienten erhöht.

Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gibt es kaum. Soziale Distanz sei allerdings in den beengten Favelas auch kaum durchzuhalten, sagt SZ-Lateinamerika-Korrespondent Christoph Gurk. Doch Bolsonaro stehe dem Schicksal weiter Teile der Bevölkerung genauso leidenschaftslos gegenüber wie den indigenen Völkern im Amazonasgebiet. Seine ebenso chaotische wie verantwortungslose Politik sei auf dem Leben von vielen Menschen gebaut.

Weitere Nachrichten: Unionspolitiker fordern frühere Soli-Abschaffung, Reisewarnung für EU soll fallen, weitere Lockerungen in Bayern.

