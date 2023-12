Zehn Jahre hat es gedauert, nun sind sie sich in der Europäischen Union einig: Das Asylgesetz wird reformiert, und zwar grundlegend. Im Zentrum steht die Begrenzung irregulärer Migration. Außerdem soll die Verteilung von Flüchtenden anders geregelt und Abschiebungen in Drittstaaten vereinfacht werden. Ein Zeichen europäischer Handlungsfähigkeit - oder ein Einknicken gegenüber den starken rechten Kräften in Europa?