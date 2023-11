Scholz scheint nicht mehr zuzuhören, er setzt seine Brille auf und bearbeitet das Smartphone. Er ist - selbst verschuldet - in eine Situation geraten, die er gar nicht mag. Nach der beispiellosen Niederlage vor dem Bundesverfassungsgericht wegen seiner kreativen Haushaltsführung muss er schnell erklären, wie er Transformation, Bundeswehr-Zeitenwende, Ukraine-Unterstützung und Bahn-Erneuerung bezahlen will. Bei SPD, Grünen und FDP überbieten sie sich schon mit Ideen. Zu viel zielloses Geplapper, das mag der Kanzler nicht.

Scholz deutet an, dass man die Schuldenbremse noch mal aussetzen könnte

Ein Olaf Scholz verhandelt lieber im Geheimen, um am Ende eine Lösung anzubieten. Aber nun werden hier und heute von ihm Antworten erwartet. "Top 1 Regierungserklärung zur Haushaltslage", steht auf der schwarzen Digitaltafel neben dem Bundesadler. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) stellt eingangs fest: "Entgegen der ursprünglichen Planung findet in dieser Woche keine Haushaltswoche statt."

Denn durch das Karlsruher Urteil, wonach die Verschiebung von 60 Milliarden Euro an nicht genutzten Corona-Geldern in einen Klima- und Transformationsfonds (KTF) verfassungswidrig war, muss vieles neu aufgestellt werden, auch der Bundeshaushalt 2024. Dieser sollte eigentlich in dieser Woche hier im Bundestag beschlossen werden. Scholz sei jemand, der am liebsten "nur die fertige Wurst zeigt", sagt ein Wegbegleiter. Jetzt gewährt er - notgedrungen - einen kleinen Blick in seine Wurstküche.

Er deutet an, dass auch im Jahr 2024 - vor allem wegen der Folgen des Ukraine-Krieges - weiter eine Notlage bestehen könnte. Sie würde es erlauben, die Schuldenbremse erneut auszusetzen. Aber Scholz deutet die Option eben nur an, um seinen Koalitionspartner FDP nicht zu verärgern. Zum Gefallen der Liberalen betont er zugleich, es gehe nun darum, "natürlich auch Ausgaben zu beschränken". Da ist der Applaus bei der SPD doch sehr matt.

Wird die Schuldenbremse 2024 nicht ausgesetzt, muss die Ampel 20 Milliarden Euro zusätzlich einsparen, schätzt ein SPD-Haushälter. Wenn man so will, bedient der Kanzler das weite Spannungsfeld der Koalition von Saskia Esken (SPD) bis Christian Lindner (FDP). Auf der Regierungsbank tuschelt der Grüne Robert Habeck intensiv mit Lindner, wie ein Profifußballer hält er sich die Hand vor den Mund, damit Lippenleser keine Chance haben. Ob sie schon die berühmte Priorisierung der Vorhaben diskutieren? Manche sagen, es bedürfe ganz neuer Koalitionsverhandlungen, um die Prioritäten festzulegen, auch beim Sozialen. Viele in der Ampel halten das Milliardenprojekt einer Kindergrundsicherung wegen zu viel neuer, teurer Bürokratie für völlig verkorkst.

Manche in der SPD ärgern sich auch darüber, dass der Kanzler keine eigenen Fehler erkennt, geschweige denn einräumt. Das Bundesverfassungsgericht habe selbst festgestellt, dass die Schuldenbremse bis zum Urteil keine "Konturierung" erfahren habe, sagt der Kanzler in seiner Regierungserklärung. "Das heißt: Vieles im Umgang mit der Schuldenbremse war bislang rechtlich eben nicht eindeutig geklärt." In dieser Lage habe man vor zwei Jahren Einschätzungen vorgenommen, die vom Verfassungsgericht nun rechtlich verworfen worden seien. Das Bundesverfassungsgericht habe dadurch Klarheit geschaffen - und es habe das letzte Wort.

Scholz listet noch mal die Krisen auf, die er zu bewältigen hatte und hat: Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise. Er habe im Rekordtempo neue Flüssiggas-Terminals geschaffen, die Wirtschaft stabilisiert. Nicht zu vergessen sei die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

Er verspricht: Kein Bürger müsse sich Sorgen machen, dass bei ihm etwas gekürzt werde, etwa Rente oder Wohngeld. "Klar ist auch: In unserer Unterstützung der Ukraine und bei der Bewältigung der Energiekrise dürfen wir auf keinen Fall nachlassen." Und zugleich wäre es "ein unverzeihlicher Fehler, über die Bewältigung all dieser akuten Herausforderungen die Modernisierung unseres Landes zu vernachlässigen". Aber wie er das alles verfassungskonform finanzieren will und ob er wirklich einen Plan hat, das sagt er nicht.

Scholz' Botschaft lautet schlicht: Kriegen wir alles hin. Als er seinen Spruch aus der Energiekrise wiederholt ("You'll never walk alone - das habe ich im vergangenen Jahr versprochen, und dabei bleibt es") gibt es lautes Gelächter bei AfD und Union. Scholz münzt den Spruch etwas ungelenk um: "You walk without Christian Democratic Union." Die Union will demnach Bürger und Unternehmen allein lassen.

Auch sein Parteifreund Kai Wegner bekommt eine Spitze von Merz ab

Dass Scholz bei der Lösung seiner Haushaltsprobleme eher nicht auf den Oppositionschef hoffen kann, zeigt alsbald der Auftritt von Friedrich Merz. Urheber der verworfenen Haushaltspraxis, sagt der, sei niemand anders "als Sie, Herr Bundeskanzler", gewesen. "Dazu hätten wir erwartet, dass es wenigstens mal ein Wort des Bedauerns von Ihnen gegeben hätte, wenn nicht auch ein Wort der Entschuldigung hier angebracht gewesen wäre." Stattdessen habe der Kanzler "rein technische Antworten auf eine hochpolitische Entscheidung" vorgetragen. "Herr Bundeskanzler, Sie wissen doch sonst immer alles. Vor allem wissen Sie alles besser."

Dann nimmt er etwas Tempo heraus, sagt mit ruhiger Stimme, er müsse einem Regierungsmitglied auch mal Dank aussprechen. Robert Habeck habe ja zuletzt die CDU als Partei der Neunzigerjahre bezeichnet. "Ich finde es wirklich ein großes Kompliment, was Sie da gesagt haben", ätzt Merz. "Wir hatten da Wirtschaftsminister auf der Regierungsbank sitzen, die wirklich etwas von Wirtschaft verstanden haben." Als Merz neben Finanzminister Theo Waigel dann noch die Verdienste von Kanzler Helmut Kohl rühmt, wird ihm aus Reihen der SPD-Fraktion zugerufen: "Ja, die schwarzen Kassen."

Detailansicht öffnen "Sie sind ein Klempner der Macht": Unionsfraktionschef Friedrich Merz machte im Bundestag Kanzler Olaf Scholz persönlich für die Haushaltsprobleme nach dem Verfassungsgerichtsurteil verantwortlich. (Foto: Bernd Elmenthaler/IMAGO)

Dann wird Merz persönlich. "Sie sind ein Klempner der Macht", sagt er zu Scholz, "Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll." Die SPD habe bedeutende Kanzler gehabt, Willy Brandt, Helmut Schmidt, ja sogar Gerhard Schröder. Doch zu Scholz müsse er sagen: "Sie können es nicht." Und weiter: "Die Schuhe, in denen Sie stehen als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, die sind Ihnen mindestens zwei Schuhnummern zu groß."

Die Unionsabgeordneten klatschen begeistert. Wenn einige in der Ampelkoalition auf die Union gehofft haben sollten, um die Krise zu lösen, dann werden die an diesem Tag enttäuscht. "Das hilft doch alles nur der AfD", klagt ein frustrierter SPD-Abgeordneter.

"Damit Sie sich bitte keine Illusionen machen: Wir werden an der Schuldenbremse des Grundgesetzes festhalten", sagt Merz. Die Koalition solle gar nicht erst versuchen, die Union zu spalten. Entschieden werde im Bundestag - "und nicht im Rathaus von Berlin". Das ist eine Spitze gegen Berlins Regierenden Bürgermeister, seinen Parteifreund Kai Wegner, der die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form als Zukunftsbremse geißelt. Das hat Merz nicht gefallen. Wegner und führende Ökonomen sowie die Spitzen von SPD und Grünen wollen die Schuldenbremse zwar nicht abschaffen, aber mehr Spielraum für Investitionen zulassen. Merz sagt, baldige Neuwahlen seien die beste Lösung. "Wenn Sie weiter unsere Volkswirtschaft vor die Wand fahren, dann werden wir alles dafür tun, dass der Spuk mit ihrer Bundesregierung so schnell wie möglich beendet wird."