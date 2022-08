Ob an der Rheinbahn-Haltestelle Graf-Adolf-Platz in Düsseldorf oder anderswo: Der ÖPNV soll günstig bleiben, fordern die Grünen.

Ein Billigticket für alle statt teure Dienstwagen für wenige: NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer will, dass Busse und Bahnen dauerhaft preiswert bleiben. Dafür legt er sich mit Finanzminister Christian Lindner an.

Interview: Christian Wernicke, Düsseldorf

Erst sieben Wochen ist Oliver Krischer Minister für Umwelt und Verkehr in Nordrhein-Westfalen. In Ruhe einarbeiten wollte sich der Grüne, aber er steckt schon mittendrin: Braunkohleproteste, Niedrigwasser im Rhein. Und nun der Zank ums Neun-Euro-Ticket. Dazu redet Krischer gern Klartext - und das nicht nur als Vertreter seines Bundeslandes.

SZ: Herr Krischer, Sie haben für die Bundes-Grünen ein Papier zur Fortsetzung des Neun-Euro-Tickets geschrieben. Glauben Sie an einen Kompromiss, der schon ab 1. September gilt?

Oliver Krischer: Nein. Das ginge nur, wenn wir jetzt, zwei Wochen vor Monatsende, einfach das Neun-Euro-Ticket fortsetzten. Das müsste die Ampel-Koalition beschließen, aber Bundesfinanzminister Lindner hat dem eine klare Absage erteilt. Eine direkte Anschlussregelung wird es nicht geben, es sei denn, in Berlin passiert noch etwas sehr Überraschendes. Aber das Neun-Euro-Ticket ist ein Erfolg, deshalb sollten wir noch vor September politisch signalisieren: Da kommt eine neue Lösung.

Mit einem Modell ab Neujahr 2023?

Je schneller, desto besser. Die nötigen Regelungen könnten noch im Herbst geschaffen werden.

Christian Lindner sagt, das sei zu teuer und ungerecht gegenüber der Landbevölkerung, die hätte nichts davon.

Ich finde das zynisch. Umfragen zeigen, dass die Menschen in der Stadt wie auf dem Land mit großer Mehrheit ein neues Ticket unterstützen. Bus und Bahn gibt es auch auf dem Land, das kann sich Herr Lindner in NRW gern anschauen. Diese Debatte um die Nutzung des ÖPNV war immer schon eine Henne-Ei-Diskussion: Bisher hieß es, es gebe keine Nachfrage, also fehlte das Angebot vor allem auf dem Land. Jetzt haben wir die Nachfrage geweckt mit dem Neun-Euro-Ticket, also lassen Sie uns endlich das Angebot ausbauen! Aber das versteht Herr Linder offenbar nicht.

Detailansicht öffnen Oliver Krischer, 43, ist seit Ende Juni Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr in Nordrhein-Westfalen. Zuvor war der Grüne parlamentarischer Staatssekretär beim Bundeswirtschaftsminister, zudem saß er für die Grünen im Untersuchungsausschuss zum VW-Abgasskandal. (Foto: Imago)

Vielleicht liegt sein Widerstand daran, dass ihm missfällt, wie die Grünen ein regionales Nachfolgeticket für 29 Euro und ein bundesweites Ticket für 49 Ticket finanzieren wollen: mit der Abschaffung des Steuerrabatts für den Kauf von Dienstwagen.

Ja, das wäre eine kostenneutrale Lösung. Der Steuernachlass beim Erwerb von Dienstwagen ist geradezu ein staatliches Förderprogramm für Spitzenmodelle von 100 000 Euro aufwärts. Das kostet Bund und Länder jährlich zwischen drei und fünf Milliarden Euro. Diese Subvention ist extrem klimaschädlich und sozial äußerst ungerecht. Die Abschaffung klimaschädlicher Subventionen steht ausdrücklich im Koalitionsvertrag der Ampel. Wir können auch gern über andere Finanzierungen reden. Aber bisher geht Lindner in seinen Tweets und Interviews darauf gar nicht ein.

Er sagt, alle Dienstwagennutzer müssten dann wieder Fahrtenbuch schreiben.

Lächerlich, um die Art der Abrechnung von Privatfahrten im Dienstwagen geht es gar nicht. Der zentrale Punkt ist, dass ein Unternehmen die Kosten des Dienstwagens heute in unbegrenzter Höhe als Betriebsausgaben geltend machen kann. Das ist ein weltweit einzigartiges Anreizprogramm, besonders große und klimaschädliche Autos zu kaufen, weil die Kosten die Steuerschuld erheblich mindern können. Das kennt jeder Steuerberater. Wir schlagen vor, das zu deckeln und am CO2-Ausstoß zu orientieren. Studien zeigen, dass mindestens die Hälfte der Fahrzeuge in der Kategorie "Porsche Cayenne" aufwärts subventionierte Dienstwagen sind. Keine Polizistin, kein Krankenpfleger kann dieses Steuerprivileg nutzen. Aber dazu verliert Herr Lindner kein Wort.

Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Bremens grüne Mobilitätssenatorin Maike Schaefer, hat verkündet: Die Länder seien bereit, sich an den Kosten eines neuen Tickets zu beteiligen. Das sei "nicht abgestimmt" gewesen, hieß es dazu überall. Ein Alleingang?

Die Länder sind verhandlungsbereit. Ich habe die Aussage von Maike Schäfer eher als Hinweis darauf verstanden, was die Länder jetzt schon alles mittragen: Den Verwaltungsaufwand, die Unterdeckung bei den Bundesmitteln. Da geht es auch um etliche Millionen, nur kann niemand die Summe in Euro und Cent nennen. Klar ist, dass die Hauptlast des neuen Tickets der Bund schultern muss. Deshalb schlagen wir ja mit dem Abbau des Dienstwagenprivilegs eine kostenneutrale Lösung vor.

Also keine Tabus, die Ländern zahlen ihren Anteil?

Lasst uns endlich reden, ohne Tabus und ohne Zeit zu vergeuden! Das Neun-Euro-Ticket war ein Durchbruch, laut Umfragen kennen es 99 Prozent der Bürger. Das übertrifft den Bekanntheitsgrad des Bundeskanzlers. Über 38 Millionen Mal wurde das Ticket gekauft, die Menschen sind jetzt für Busse und Bahnen zu gewinnen. Gleichzeitig müssen wir das ÖPNV-Angebot massiv ausbauen. Das Neun-Euro-Ticket ist ein riesiger Sprung nach vorn, deshalb lautet mein Appell an Berlin: Lasst uns jetzt weitergehen. Oder besser: Lasst uns weiterfahren!