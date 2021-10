"Der Wirkstoff scheint mir wirklich vielversprechend zu sein": Der damalige CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein in einer Mail an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Von Klaus Ott

Am 11. Februar 2021, kurz vor dem Beginn der Maskenaffäre und dem Ende seiner politischen Laufbahn, schickte der damalige CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein zu später Stunde eine kurze Mail mit langen Anhängen an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. "Lieber Jens", schrieb Nüßlein um 22.30 Uhr, wie gerade telefonisch besprochen sende er anbei drei Unterlagen. Eine davon war ein Optionsvertrag zwischen der Bundesrepublik und einer Pharmafirma aus Hessen für eine Medikament gegen Covid-19, also zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.