Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen

Die CDU kann ihre Kernwähler halten und klassische SPD-Anhänger umstimmen. Die Grünen überzeugen vor allem die Jungen, und die FDP hat ein Problem mit ihrer Stammklientel. Analyse der Wahlergebnisse in Grafiken.

Von Markus Hametner, Berit Kruse, Sören Müller-Hansen und Oliver Schnuck, München

Die CDU bleibt mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst stärkste Partei in Nordrhein-Westfalen. Ihr Vorsprung auf die SPD wächst, die Sozialdemokraten holen ihr historisch schlechtestes Ergebnis im bevölkerungsreichsten Bundesland. Dennoch reicht es der amtierenden Koalition aus CDU und FDP nicht für eine erneute Mehrheit, da die Liberalen als größter Wahlverlierer deutliche Verluste hinnehmen müssen. Gewonnen haben hingegen die Grünen, sie können ihr Ergebnis der Landtagswahl 2017 beinah verdreifachen. Die Linke scheitert erneut am Einzug in den Landtag.