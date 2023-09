Putin und Kim treffen sich an Russlands Weltraumbahnhof

Krieg in der Ukraine

Die Machthaber Russlands und Nordkoreas sind zu einem Treffen im Weltraumbahnhof von Wostotschny nahe der Grenze zu China eingetroffen. Das meldeten verschiedene staatliche russische Nachrichtenagenturen. Wladimir Putin habe sich zusammen mit Kim Jong-un die Startrampe angeschaut und sich mit der Montage einer Trägerrakete vom Typ Angara bekannt gemacht, berichtete die Agentur Interfax.

Laut der Agentur Ria Nowosti stieg Kim aus einer Limousine, die in seinem gepanzerten Zug aus Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang nach Russland transportiert worden war, und wurde von Putin mit einem Händeschütteln begrüßt. Der Kreml-Chef habe gesagt, er sei "sehr froh, ihn zu sehen". Kim wurde mit den Worten zitiert, er bedanke sich bei Putin für die Einladung nach Russland, obwohl er "sehr beschäftigt" sei.

Die beiden Präsidenten sollten sich nach der Besichtigung zu einem Gespräch zusammensetzen. Dabei dürfte es nicht zuletzt um Waffen gehen, an dem Gespräch soll auch der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu teilnehmen. Für seinen Krieg gegen die Ukraine könnte Russland von Nordkorea Artilleriegranaten oder Raketen kaufen. Kim wiederum dürfte auf russische Technologie hoffen, um beispielsweise Satelliten und Atom-U-Boote zu bauen. Für den nordkoreanischen Diktator, der vorab die "strategische Wichtigkeit der Beziehungen" beider Länder beschwor, ist es der zweite Besuch in Russland nach einem Treffen mit Putin im April 2019 in Wladiwostok. Diesmal wurde als Ort das Kosmodrom Wostotschny ausgewählt. Es wurde 2016 eröffnet und danach weiter vergrößert.

Parallel zum Treffen finden in Nordkorea Raketentests statt

Während des Besuchs feuerte das nordkoreanische Militär erneut zwei Kurzstreckenraketen ab. Man habe diese im Gebiet um Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang registriert, teilte der südkoreanische Generalstab in Seoul am Mittwochmorgen mit. Die Raketen seien ostwärts in Richtung offenes Meer geflogen, jeweils etwa 650 Kilometer weit. Die Streitkräfte hätten ihre Wachsamkeit erhöht.

In den vergangenen Monaten hat das Regime in Nordkorea immer wieder Raketentests durchgeführt - auch wenn ihm dies durch Beschlüsse der Vereinten Nationen verboten ist. Solche Raketen können je nach Bauart mit einem Atomsprengkopf bestückt werden. Südkorea hält dies für eine Provokation. Angesichts dessen haben zuletzt auch die Präsidenten der USA, Japans und Südkoreas vereinbart, sicherheitspolitisch verstärkt zusammenzuarbeiten.