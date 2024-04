Wahl in Südkorea: Erdrutschsieg der Opposition. In Südkorea hat die Opposition bei der Parlamentswahl mehr als 170 der 300 Sitze errungen und dem konservativen Präsidenten Yoon Suk-yeol damit eine Schlappe zugefügt. Die Wahl galt als Stimmungstest für den Präsidenten. Durch den Erfolg der Opposition droht dem konservativen Staatschef nun, während seiner noch verbleibenden drei Jahre im Amt innenpolitisch weitgehend handlungsunfähig zu werden. Zum Artikel

Biden deutet Verzicht auf Auslieferung von Assange an. Vor genau fünf Jahren wurde der Wikileaks-Gründer in Großbritannien festgenommen. Die USA fordern seine Auslieferung. Die US-Regierung will ihm wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Dem 52-Jährigen drohen bis zu 175 Jahre Haft. Australien fordert die Rückkehr Assanges in seine Heimat. US-Präsident Joe Biden lässt nun Gesprächsbereitschaft erkennen. Zum Artikel

Lauterbach trifft Lobbyistenverbände - Kritik an Klinikplänen. Der Bundesgesundheitsminister lädt an diesem Donnerstag in sein Ministerium, um über die geplante Klinikreform zu sprechen. An dem Austausch nimmt auch Ingo Morell teil. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft sagt vorab im SZ-Gespräch: "Lauterbach ignoriert völlig die akuten Nöte der Krankenhäuser." Zum Interview (SZ Plus)

Gesetz zur Digitalisierung der Verwaltung soll in den Vermittlungsausschuss. Das Onlinezugangsgesetz (OZG 2.0), das im März im Bundesrat gescheitert war, soll nach einer Entscheidung im Bundeskabinett nun seinen Weg in den Vermittlungsausschuss finden. Einige vermuten aber, dass hinter der Blockade im Bundesrat keine inhaltliche Kritik steht. Vielmehr lautet der Vorwurf aus den Ländern: Die Regierung ziehe sich nahezu vollständig aus der Finanzierung zurück. Zum Artikel (SZ Plus)

Nach Sturm auf Botschaft: Mexiko will gegen Ecuador klagen. Nach der Erstürmung der mexikanischen Botschaft durch die ecuadorianische Polizei bereitet Mexikos Regierung eine Klage vor dem Internationalen Gerichtshof vor. Die beiden Regierungen streiten erbittert über die Weigerung Mexikos, den ehemaligen Vizepräsidenten von Ecuador auszuliefern. Zum Artikel (SZ Plus)

Borussia Dortmund wahrt Hoffnung auf Einzug in Champions-League-Halbfinale. Der Fußball-Bundesligist verliert zwar das Viertelfinal-Hinspiel bei Atlético Madrid mit 1:2 (0:2)., doch Haller trifft in der 81. Minute und hält damit die Halbfinal-Hoffnungen für das Rückspiel am kommenden Dienstag im heimischen Stadion am Leben. Zum Artikel (SZ Plus)

Champions League: FC Barcelona siegt spektakulär gegen Paris Saint-Germain

Weitere wichtige Themen:

Krieg in Nahost: Israels Armee tötet in Gaza drei Söhne von oberstem Hamas-Chef

Boeing: Whistleblower kritisiert 787-Produktion des krisengeplagten US-Flugzeugbauers (SZ Plus)

Kundenzufriedenheit: Bei den Banken gibt es laut Bafin so viele Kundenbeschwerden wie noch nie

Asylrecht in Bayern: Trotz massiver Kritik setzt Bayern Abschiebungen nach Iran fort - diesmal trifft es einen Christen aus Mittelfranken (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Schweiz plant Ukraine-Friedenskonferenz Mitte Juni. Die Schweiz wird am 15. und 16. Juni die Friedenskonferenz der Ukraine ausrichten und kommt damit einem Wunsch des ukrainischen Präsidenten Selenskij nach. Russland will der zweitägigen Veranstaltung fernbleiben. Zum Liveblog

Kabinettsbeschluss für den Wiederaufbau der Ukraine. Die Bundesregierung beschließt ein Eckpunktepapier zur Ukraine-Hilfe. Darin wird konkretisiert, dass neben staatlicher Hilfe auch privates Kapital aktiviert werden soll. Im Zentrum stehen finanzielle Zuschüsse und Zinsverbilligungen für kleine und mittlere Unternehmen in der Ukraine sowie Investitionsgarantien für deutsche Unternehmen. Nötig wäre aber auch zu verhindern, dass die russischen Angriffe noch mehr zerstören. Zum Artikel

Britischer Russland-Experte Mark Galeotti: "Putin ist nicht verrückt" (SZ Plus)

Wo die Front verläuft - Tag 777 (SZ Plus)