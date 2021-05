Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Oliver Klasen

Das Wichtigste zum Coronavirus

Einige Bundesländer planen Lockerungen wegen sinkender Inzidenzen. In Hamburg wird die nächtliche Ausgangsbeschränkung aufgehoben. In Berlin soll zu Pfingsten die Außengastronomie öffnen. Gesundheitsminister Spahn hält es für möglich, dass bis zum Ende der Sommerferien Jugendlichen ein Impfangebot gemacht wird. Zum Artikel

EU will Astra Zeneca mehr Zeit einräumen. Die Lieferfrist für die vereinbarten 300 Millionen Impfdosen könnte um drei Monate verlängert werden. Dafür müsste das Unternehmen aber bis Ende Juni mehr als geplant liefern. Zum Artikel

Auf dem Gipfel der Pandemie. Die zweite Corona-Welle aus Indien trifft Nepal mit voller Wucht. Das Land ist denkbar schlecht vorbereitet, der Sauerstoff wird knapp. Doch die Touristen wollen trotzdem auf den Mount Everest. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Kasan in Russland - 19-Jähriger erschießt an seiner alten Schule neun Menschen. Unter den Toten sind sieben Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrerinnen. Mindestens 20 Menschen sollen bei dem Angriff verletzt worden sein. Der Schütze soll seine Tat zuvor angekündigt haben. Der russische Präsident Putin will nun das Waffengesetz verschärfen. Zum Artikel

Nahostkonflikt: Israels Militär stellt sich auf länger andauernde Kämpfe ein. Die Regierung von Benjamin Netanjahu will im Konflikt mit den Palästinensern noch mehr Härte zeigen, die Armee erwägt sogar eine Bodenoffensive. Die Hamas antwortet mit einen Raketenhagel auf israelische Städte - und könnte so ausgerechnet ihrem Erzfeind helfen. Zum Artikel

MEINUNG Drohender Krieg zwischen Israel und Palästinensern - Kampfzone Jerusalem

Wenn die Pandemie den Pomp frisst. Mit ihrem ersten Auftritt seit dem Tod von Prinz Philip eröffnet Queen Elizabeth die neue Sitzungsperiode des Parlaments - vor leeren Bänken im Unterhaus. Die Regierung von Premier Boris Johnson, deren Programm die Königin vorträgt, ist nach den gewonnenen Regionalwahlen auf einem Höhenflug. Zum Artikel

Grimme-Preis geht an "Männerwelten". Für ihre Pro-Sieben-Sendung über sexualisierte Gewalt werden Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf geehrt. Die Journalistin Mai Thi Nguyen-Kim wird für gute Wissensvermittlung in der Pandemie ausgezeichnet, Tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga für ihre Interviews und WDR-Journalistin Isabel Schayani für Reportagen aus dem Flüchtlingslager Moria. Zum Artikel

Kindesmissbrauch: Evangelische Kirche löst Betroffenenbeirat auf. Die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle bei den Protestanten erhält einen schweren Dämpfer. Nach nur sieben Monaten löst die Evangelische Kirche in Deutschland jenes Gremium auf, das die Beteiligung der Betroffenen sichern sollte. Interne Konflikte im Beirat seien der Grund für den Schritt, so die EKD. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung appelliert an alle Beteiligten, sich wieder an einen Tisch zu setzen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele interessiert

"Was heuer da an Kälte kommt, ist Zufall". Die Eisheiligen 2021 werden kalt - also alles normal? Der Wiener Meteorologe Marcus Wadsak winkt ab und erklärt, wie drastisch sich die Temperaturen im Mai in den vergangenen Jahrzehnten verändert haben. Zum Artikel

Wer den Hass verbreitet. Querdenker, Verschwörer, Rechte: Im Messengerdienst Telegram können auch gefährliche Inhalte eine enorme Reichweite erzielen - zum Beispiel in diesen Kanälen. Zum Artikel

Die Geldgeber der Corona-Forscher. Wissenschaftler haben aus gutem Grund Kontakte zu Fachverbänden oder arbeiten mit Pharmafirmen zusammen. Allerdings ist der Umgang mit möglichen Interessenkonflikten nicht immer optimal. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Locker vom Hocker. Robert Habeck posiert beim Fotoshooting lässig mit dem Fuß auf einem Gitarrenschemel. In ähnlichen Posen ließen sich schon antike Könige in Reliefs meißeln. Eine Stilkritik. Zum Artikel.