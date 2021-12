Eine Krankenschwester legt im Londoner King's College Hospital Schutzkleidung an. In Großbritannien verdoppelte sich die Zahl der Omikron-Fälle zuletzt alle zwei Tage.

Von Gunnar Herrmann

Das Wichtigste zum Coronavirus

Warum kommt die Omikron-Welle in Deutschland erst so spät? Während andere EU-Länder seit Tagen Rekordwerte melden, sinkt hierzulande die Inzidenz. Doch aus diesen Daten ist kaum etwas abzuleiten. Die Corona-Maßnahmen dämpfen die fünfte Welle zwar und der Blick nach Spanien, Portugal oder Dänemark stimmt verhalten optimistisch, die Experten haben allerdings eine große Sorge: Dass sich eine große Zahl älterer und nicht gut geschützter Menschen ansteckt. Zum Artikel (SZ Plus)

Inzidenz sinkt leicht - Lauterbach warnt vor ungenauer Datenlage. Die Omikron-Dynamik sei "in den offiziellen Zahlen nicht zutreffend abgebildet wegen der Testausfälle und Meldeverzögerungen", sagt der Bundesgesundheitsminister. Die Omikron-Welle erreicht Europa mit voller Wucht: In Italien hat sich die Zahl der Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden mehr als verdoppelt, Rekorde melden auch Griechenland und England. Die USA melden die höchste Zahl an Neuinfektionen seit Pandemiebeginn - auch dort ist Omikron auf dem Vormarsch. Corona-News im Überblick

Die Nervosität der Politik wächst angesichts der Eskalation der Corona-Proteste. Allein in Sachsen und Thüringen gingen am Montag 32 000 Impfgegner und Querdenker auf die Straße. Thüringens Innenminister Maier warnt vor einem "Schneeballeffekt", der auch bisher noch Unentschlossene mitreißen könne. Und die Polizei sei "am Limit". Zum Artikel (SZ Plus)

Firmen befürchten hohe Rückzahlungen von Soforthilfen. Schnell und unbürokratisch wurden die Hilfen zu Beginn der Pandemie vergeben. Doch nun sollen offenbar manche Empfänger das Geld zurückerstatten. Viele Unternehmen und Selbständige erhielten in den vergangenen Wochen und Monaten unerwartete Aufforderungen zur Rückzahlung. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Gas und Strom werden deutlich teurer. Verbraucher müssen mit steigenden Kosten rechnen. Schuld daran sind nicht nur die hohen Energiepreise. So mancher Anbieter hat sich verkalkuliert. Verbraucherschützer rechnen nicht so schnell mit einer Entspannung. Vor allem der Preisdruck beim Gas werde bleiben. Zum Artikel

Erneut Journalisten in Hongkong festgenommen. Beamte der nationalen Sicherheitspolizei haben den Chefredakteur und fünf frühere Mitarbeiter der Online-Publikation "Stand News" verhaftet. Diese ist besonders bei Demokratie-Aktivisten beliebt. Zum Artikel

Maschmeyer gewinnt, Claassen verliert. Es ist ein juristisches Ringen zwischen zwei Alphamännern, die sich restlos zerstritten haben. Vor dem Landgericht München hat nun Investor Carsten Maschmeyer gegen seinen früheren Geschäftspartner Utz Claassen gewonnen. Es ging um eine Firma, die Implantate und Schrauben aus sich selbst im Körper auflösendem Magnesium herstellt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Bester Dinge

Ehe, wem Ehe gebührt. Die Verwaltung der Hauptstadt ist chaotisch? Nicht immer! Ein Berliner Amt setzt alle Hebel in Bewegung, um die Besitzer eines verlorenen Eherings zu finden. Zum Artikel