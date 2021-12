Birgit Vanderbeke ist tot:Eine kraftvolle Stimme

Die Schriftstellerin Birgit Vanderbeke ist tot. Die Autorin sei bereits am 24. Dezember überraschend gestorben, teilte der Piper Verlag in München mit. Der Verlag berief sich dabei auf die Familie der Autorin, die in Südfrankreich lebte. Sie wurde 65 Jahre alt. "Mit Birgit Vanderbeke verliert die deutschsprachige Literatur eine kraftvolle, eigensinnige und unverwechselbare Stimme. Unsere Anteilnahme gilt ihrem Mann und ihrer Familie", sagte Piper-Verlegerin Felicitas von Lovenberg.

Vanderbeke wurde 1956 im brandenburgischen Dahme geboren, zog 1961 mit ihrer Familie nach Frankfurt am Main. Dort studierte sie Jura, Germanistik und Romanistik. Bekannt ist vor allem ihr erster literarischer Versuch "Das Muschelessen". Die Erzählung gewann 1990 überraschend beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb und avancierte später zur Schullektüre. In der Familiengroteske geht es um einen tyrannischen Vater, gegen den die Familie eine Revolte plant, als er zum Essen nicht nach Hause kommt. Außerdem schrieb sie "Alberta empfängt einen Liebhaber" und eine autobiografische Roman-Trilogie. Vanderbeke wurde mehrfach ausgezeichnet, etwa mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis und dem Kranichsteiner Literaturpreis. 2007 bekam sie die Brüder-Grimm-Professur an der Kasseler Universität.