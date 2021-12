"Frohe Ferien" steht an der Tafel eines Klassenzimmer der Heinrich-Böll-Gesamtschule Köln. Wie es nach den Ferien aussieht, darüber wird noch debattiert.

Können Schüler nach den Weihnachtsferien wieder zurück in die Klassenzimmer? Als erstes Bundesland geht Thüringen daran, wegen der Omikron-Variante wieder Distanzunterricht einzuführen.

Von Jan Bielicki

Angesichts der befürchteten Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus auch unter Kindern und Jugendlichen geht die Debatte um mögliche Schulschließungen weiter. "Mir ist es lieber, dass wir mit schnellem Impfen und wirksamen Arzneimitteln diesen Kampf führen, als dass wir die Schulen schließen müssen", sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Dienstag. Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU), die im neuen Jahr turnusgemäß den Vorsitz der Kultusministerkonferenz übernimmt, sprach sich gegen eine Verlängerung der Weihnachtsferien aus, wie sie das Robert-Koch-Institut empfohlen hatte. "Für eine solche flächendeckende Schulschließung in allen Bundesländern gibt es aus meiner Sicht weder eine Rechtsgrundlage noch eine sachliche Begründung", sagte Prien der Tageszeitung Handelsblatt.

In Thüringen allerdings sollen nach den Ferien nicht mehr alle Schüler in die Klassenzimmer zurückkehren. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hatte bereits vor Weihnachten angekündigt, es werde am 3. und 4. Januar keinen regulären Unterricht und anschließend bis zum 14. Januar außer für Abschlussklassen nur Distanzunterricht geben. Eine entsprechende Verfügung seines Ministeriums lag bis Dienstagnachmittag aber noch nicht vor.

Denn eigentlich steht diesem Vorhaben das Infektionsschutzgesetz des Bundes im Weg. Solange der Bund nicht wieder eine epidemische Lage nationaler Tragweite ausruft, gehört die Schließung von Schulen demnach nicht in den Katalog von Maßnahmen, die Landesregierungen verordnen dürfen. Möglich sind laut Gesetz lediglich "Auflagen für die Fortführung des Betriebs". Im Thüringer Bildungsministerium wird darum nach Informationen der Süddeutschen Zeitung nun erwogen, den Distanzunterricht nicht pauschal anzuordnen, sondern diesen Schritt vom Infektionsgeschehen an den jeweiligen Schulen abhängig zu machen.

Eine Staatssekretärin musste wegen Twitter-Nachrichten gehen

Dass ausgerechnet Thüringen seinen Schulbetrieb einschränken will, erscheint einerseits folgerichtig. Zwar ist die Wocheninzidenz auch hier gesunken, war aber mit knapp 500 Fällen pro 100 000 Einwohnern am Dienstag immer noch bundesdeutscher Spitzenwert. Im Ilm-Kreis südlich der Landeshauptstadt Erfurt lag sie sogar bei 825.

Andererseits hat die Frage der Schulschließungen erst Mitte Dezember zu Krach in der rot-rot-grünen Landesregierung geführt. Bildungsstaatssekretärin Julia Heesen musste gehen, nachdem das Ministerium eine Serie von Twitter-Nachrichten veröffentlicht hatte, für die sie verantwortlich gewesen sein soll. Darin waren zehn Gründe genannt, warum "wir die Schulen mit hoher Priorität offenhalten und die Ferien nicht verschieben" - unter anderem: "Wir haben Kindern und Jugendlichen versprochen, dass sie nicht wieder in den Lockdown müssen." Und: "Wir halten uns an das Infektionsschutzgesetz." Ein weiterer Tweet behauptete, es sei "nicht geklärt", ob Kinder Long-Covid entwickelten. Minister Holter entließ Heesen daraufhin, weil die öffentliche Kommunikation nicht "der erforderlichen inhaltlichen Klarheit und auch notwendigen Zurückhaltung" entsprochen habe.