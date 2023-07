Politiker in Mittel- und Osteuropa glauben die von Russland ausgehende Gefahr besser zu verstehen als der Westen. Sie fordern eine schnelle Aufnahme der Ukraine in das Militärbündnis.

Von Viktoria Großmann, Warschau

Dalia Grybauskaitė fühlt sich von den westlicheren EU-Ländern nicht ernst genommen. "Wir versagen erneut bei der Abschreckung Russlands", sagte die frühere litauische Präsidentin vergangene Woche an der Universität in Vilnius. Was Grybauskaitė will: mehr und entschiedenere Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen den russischen Angreifer und dadurch mehr Sicherheit für ihr eigenes Land. Dazu gehört für sie eine Zusage, dass die Ukraine in die Nato aufgenommen wird. Diese sollte es aus ihrer Sicht auf dem Nato-Gipfel in Vilnius am 11. und 12. Juli geben.

Dasselbe fordert auch das estnische Parlament in einer Stellungnahme vom Freitag: "Wir erwarten, dass der Nato-Gipfel die Ukraine zum Beitritt einlädt und konkrete Schritte formuliert, die dem Land eine schnelle Integration in die Nato ermöglichen würden", heißt es darin.

Beitritt ja, aber erst wenn der Krieg vorbei ist, sagen einige Politiker. Aber wann ist er vorbei?

Die russische Aggression könne noch Jahrzehnte andauern, sagte die Litauerin Grybauskaitė. Deshalb, so sagte sie nun am Wochenende der Nachrichtenagentur AP, müsse das Aufnahmeverfahren eingeleitet werden, "denn das Warten auf das Ende des Krieges ermöglicht es Putin, ihn niemals zu beenden." Schließlich erklärte sie, dass die mittel- und osteuropäischen Länder die Gefahr, die von Russland ausgehe, viel besser verstünden.

Wolodimir Selenskij scheint das auch so zu sehen. Seinen polnischen Amtskollegen Andrzej Duda sah der ukrainische Präsident zuletzt beinahe im Wochentakt. Am Sonntag brachte die beiden das gemeinsame Gedenken an die Verbrechen zusammen, die ukrainische Nationalisten im Zweiten Weltkrieg an der polnischen Bevölkerung begingen. Duda und Selenskij demonstrierten Einigkeit, ihre Gedenkreden beschlossen sie mit dem Satz: "Gemeinsam sind wir stärker."

Erst vor wenigen Tagen hatte Selenskij Tschechien und die Slowakei besucht. Er kam nicht nur, um sich dafür zu bedanken, dass beide Länder die Ukraine massiv mit Waffen und Geld unterstützen. Sondern auch, um für einen Nato-Beitritt seines Landes zu werben.

Seit 14 Jahren war es der erste Besuch eines ukrainischen Präsidenten in Tschechien. Einem Land, in dem schon lange vor dem Krieg die Ukrainer die größte Einwanderergruppe darstellten. Zudem gehörte die ukrainische Stadt Uschhorod zwischen 1918 und 1938 zur Tschechoslowakei und wurde damals aus Prag regiert. Die Regierungen und Präsidenten beider Länder betonen häufig diese geographische Nähe und historische Verwobenheit, welche die Unterstützung für die Ukraine umso notwendiger und auch selbstverständlicher mache.

Deutschland und die USA äußern sich zu Kiews Perspektive zurückhaltend

"Wir möchten eine Einladung in die Nato", sagte Selenskij in Prag. "Wir verstehen, dass es kompliziert werden kann, die Unterstützung aller Partner dafür zu erhalten. Mancher nimmt Rücksicht auf Moskau." Ein klares Signal zu senden, sei aber nötig - und genau dabei sollen ihm die Mittelosteuropäer helfen.

Sowohl der tschechische Präsident Petr Pavel in Prag als auch die slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová in Bratislava erklärten, dass der Nato-Beitritt der Ukraine auch im Sicherheitsinteresse ihrer eigenen Länder liege. Dennoch lassen sich ihre Aussagen am ehesten als "Ja. Aber" zusammenfassen. Beitritt ja, aber erst wenn der Krieg vorbei ist. So sagt es auch Andrzej Duda. Und wann ist der Krieg vorbei? Wenn es einen Waffenstillstand gibt? Wenn die russische Armee geschlagen das Land verlassen hat? Und auch noch die völkerrechtswidrig schon 2014 annektierte Krim wieder zurückgegeben hat?

"Der Krieg müsste so beendet sein, dass in absehbarer Zeit kein neuer Krieg möglich ist", sagt Janusz Reiter der Süddeutschen Zeitung. Der Gründer des Zentrums für Internationale Beziehungen in Warschau war Anfang der Neunziger polnischer Botschafter in Berlin, später auch in Washington. Gerade Deutschland und die USA gaben sich in der Frage des Nato-Beitritts der Ukraine bislang zurückhaltend. Allerdings sagte Präsident Joe Biden in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem Sender CNN, die USA seien bereit, der Ukraine in der Zeit zwischen Kriegsende und einem möglichen Nato-Beitritte einen ähnlichen Schutz zu bieten wie Israel.

Können die Länder aus Mittel- und Osteuropa ihre Position durchsetzen?

In Deutschland und Polen sei man sich mehr als 500 Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine der Bedrohung durch Russland gleichermaßen bewusst, sagt Reiter. "Aber die Reaktion auf diese Ängste ist verschieden." Das liege etwa an der Geschichte der beiden Länder, aber auch ihrer geografischen Lage.

Der polnische Präsident Duda äußerte allerdings kürzlich in einem Interview Verständnis: "Ein zurückhaltender Ansatz bedeutet, dass Artikel 5 ernst genommen wird. Das ist keine leere Klausel."

Fraglich ist nun, ob die Länder gemeinsam ihre Position durchsetzen können - vor allem beim wichtigsten und größten Nato-Verbündeten USA. Gerade die Regierung seines Heimatlandes Polen, so fürchtet Janusz Reiter, könne da Probleme haben. Wohl kein Land fühle sich so betroffen und identifiziere sich so stark mit dem Kampf der Ukrainer wie Polen. "Es ist wirklich unser Krieg", sagt Reiter. Doch der fehlende Dialog mit den wichtigsten Partnern in Europa, insbesondere mit Deutschland, "schwächt Polens Einfluss in den USA".