Das Wichtigste zum Coronavirus

Dombrovskis: Corona-Hilfen sollen an Rechtsstaatlichkeit gekoppelt werden. Das sagt der Vizechef der EU-Kommission in einem Interview mit der SZ. Gegen Polen und Ungarn laufen im Moment EU-Verfahren wegen Sorgen um den Rechtsstaat - insofern wäre diese Koppelung brisant. Zum Interview

Merkel warnt vor Renationalisierung. Künftige Corona-Impfstoffe seien gemeinsame globale Güter, sagt die Kanzlerin nach einem Videocall mit Wirtschaft- und Finanzorganisationen. Die derzeit zu beobachtenden "protektionistischen Tendenzen" seien "besorgniserregend". Meldungen zur Wirtschaft

Ende von US-Einreisestopp für Europäer noch nicht absehbar. US-Präsident Trump wolle zunächst sicherstellen, dass Leben von Amerikanern nicht gefährdet würden, so das Weiße Haus. Boliviens Gesundheitsminister Marcelo Navajas ist wegen Korruptionsvorwürfen in der Covid-19-Pandemie entlassen und festgenommen worden. Weltweite Meldungen im Überblick

Außerdem wichtig:

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

Mindestens 20 Tote bei Zyklon "Amphan" in Indien und Bangladesch. Es ist einer der stärksten Stürme in der jüngeren Geschichte der Region. Etwa drei Millionen Menschen mussten mitten in der Corona-Pandemie in Notunterkünfte fliehen. Mehr dazu

Aktionäre der Deutschen Bank stärken Vorstand den Rücken. In der Corona-Krise kann sich die Bank als unabkömmlich verkaufen. Bei der ersten Online-Hauptversammlung des Instituts stellen die Aktionäre zuhauf unangenehme Fragen - bevor sie den Vorstand mit einem guten Ergebnis entlasten. Von Meike Schreiber

Zwei mutmaßliche Fluchthelfer von Carlos Ghosn festgenommen. Spektakulär entzog sich der Ex-Automanager der japanischen Justiz: in einem Instrumentenkoffer und per Privatjet. Nun wurden in den USA zwei Männer festgenommen, die ihm dabei geholfen haben sollen. Einer von ihnen war früher Mitglied der US-Spezialeinheit Green Berets. Mehr Informationen

VW entschuldigt sich für "rassistisches Werbevideo". In dem Clip war zu sehen, wie ein schwarzer Mann von einer riesigen weißen Hand weggeschnippt wird. In einer ersten Reaktion hatte der Autobauer von einem Missverständnis gesprochen. Zur Meldung

Was wichtig wird

Neue wöchentliche Daten zu Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Seit März haben wegen der Corona-Krise bereits mehr als 36 Millionen Menschen erstmals Arbeitslosenhilfe beantragt - so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. Jetzt veröffentlicht das US-Arbeitsministerium die Zahl der Erstanträge bis einschließlich 16. Mai.

Vatertag zu Corona-Zeiten. Außerhalb der Kirchen erhielt Himmelfahrt den Beinamen "Vatertag" und wird gesellig gefeiert. Nicht nur Polizei und Gastronomie blicken angesichts der Corona-Bestimmungen besorgt auf den Tag. Man sollte nicht alles tun, was man darf - aber auch nicht den Zeigefinger heben, kommentiert Gunnar Herrmann. Gedanken über zementierte Rollenbilder und überholte Familienmodelle zum Vatertag macht sich Alex Rühle (SZ Plus).

Frühstücksflocke

Italienerin gewinnt bei Verlosung Picasso-Gemälde. Der Wert des Werkes mit dem Titel "Nature Morte" wird auf eine Million Euro geschätzt - ein Los hatte 100 Euro gekostet. Die Gewinnerin hatte ihres geschenkt bekommen. Mehr dazu