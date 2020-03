Während sich immer mehr Menschen mit dem Coronavirus infizieren, beginnen Wissenschaftler, mehr über den neuen Erreger und seine Auswirkungen zu verstehen. Viele Erkenntnisse sind vorläufig und werden im Laufe der Zeit bestätigt, ergänzt oder korrigiert werden.

Schadet Ibuprofen?

Wassertrinken, um eine Infektion zu verhindern, bestimmte Medikamente meiden: Über soziale Netzwerke kursieren derzeit etliche ungesicherte Meldungen, die viele Menschen verunsichern. Der französische Gesundheitsminister Olivier Véran schrieb am Samstagmittag per Kurznachrichtendienst Twitter, Entzündungshemmer wie Ibuprofen könnten eine Infektion mit dem Coronavirus verschlimmern. Im Fall von Fieber solle man Paracetamol nehmen, riet Véran. Frankreichs nationaler Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon äußerte sich ähnlich und riet von der Einnahme sogenannter nichtsteroidaler Antirheumatika (NSAR) ab. Zu dieser Wirkstoffgruppe zählen neben Ibuprofen auch Acetylsalicylsäure (ASS; Aspirin) und Diclofenac.

Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) sagt, ein Zusammenhang zwischen der Einnahme von NSAR und schweren Verläufen bei Covid-19 sei nach seinem Wissen bislang nicht gesichert: "Wir wissen wenig über die Pathogenese des Virus Sars-CoV-2. Es gibt dazu bisher keine klinischen Daten."

Grundsätzlich könne er sich aber vorstellen, dass insbesondere ASS - aber auch Ibuprofen - bei der Lungenerkrankung nicht hilfreich sein könnten. "Ibuprofen hemmt die Blutgerinnung, das wäre ein möglicher Hinweis", erläutert der Virologe. Damit steige das Risiko für innere Blutungen. "Bei Paracetamol ist das nicht der Fall." Das Risiko für innere Blutungen bei dieser Medikamentengruppe ist schon lange bekannt und gilt nicht nur bei einer Infektion mit Sars-Cov-2. Weder die Weltgesundheitsorganisation WHO noch das Robert-Koch-Institut warnen Covid-19-Patienten vor der Einnahme von Ibuprofen.

Gleichzeitig kursieren in sozialen Netzwerken Gerüchte, dass Ibuprofen auch die Anfälligkeit für eine Ansteckunge mit dem Coronavirus erhöhe. Die Behauptung wird mit einer angeblichen Studie der Universität Wien untermauert. Die Universität stellte auf Twitter klar, dass es sich bei der Behauptung um Fakenews handele, die nichts mit der Bildungsreinrichtung zu tun hätten. Auch das Österreichische Gesundheitsministerium erklärte die Meldung zur Falschbehauptung.

Das Berliner Bundesgesundheitsministerium warnte derweil ebenfalls vor Falschnachrichten und Panikmache in der Corona-Krise. "Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesministerium für Gesundheit/die Bundesregierung würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt NICHT", schrieb schrieb das Ministerium am Samstag ebenfalls auf Twitter.

Zu den Falschnachrichten gehört auch der Kettenbrief, in dem Menschen aufgefordert werden, permanent Wasser zu trinken, um sich vor einer Infektion zu schützen. Das ist ebenso falsch wie der darin empfohlene Selbsttest. (Stand 14.3.2020/BEU)

Wie lange übersteht das Virus außerhalb des Körpers?

Das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 hält sich bis zu drei Tage auf Kunststoff und Edelstahl. In Aerosolen der Luft ist der Erreger hingegen nach etwa drei Stunden meist nicht mehr nachweisbar. Das zeigen Experimente unter anderem des US-Gesundheitsinstituts NIH und der Seuchenschutzbehörde CDC, die demnächst im Fachmagazin New England Journal of Medicine erscheinen.

Die Virologen wollten mit den Tests ermitteln, welche Oberflächen besonders anfällig sind, das Virus auf neue Kontaktpersonen zu verbreiten. Der Erreger der Covid-19-Pandemie sei in dieser Hinsicht vergleichbar mit dem Erreger der Sars-Epidemie von 2003, genannt Sars-CoV-1. Beide Viren haben demnach ähnliche Halbwertszeiten in Aerosolen, die etwa über Husten in die Umgebungsluft gelangen. Auch auf Stahl und dem Kunststoff Polypropylen halten sich beide Erreger ähnlich lange: Bis zu 72 Stunden nach einer Kontamination waren jeweils noch lebensfähige Viren nachweisbar, wobei sich die Virenlast schon erheblich reduziert hatte. Auf Pappe und anderen Kartonagen übersteht der neuartige Erreger dagegen mit 24 Stunden offenbar deutlich länger als sein Vorläufer, der hier nur maximal auf acht Stunden kommt. Auf Kupfer überstand das neuartige Coronavirus nur etwa vier Stunden.

Die Ergebnisse lassen sich als schlechte Nachrichten im Hinblick auf die Verbreitung des Coronavirus auffassen, da auch in Krankenhäusern viele Oberflächen aus Edelstahl oder Kunststoffen bestehen. In China ereigneten sich nachweislich mehr als 3000 Ansteckungen in Kliniken. Das zeige die "Verwundbarkeit von klinischen Umgebungen" für die Einschleppung und Verbreitung des neuen Erregers, so die Autoren der Studie. Im Unterschied zum Sars-Erreger von 2003 verbreite sich das neue Virus jedoch weitaus stärker außerhalb von Kliniken, etwa in Haushalten oder am Arbeitsplatz.

Zudem handelt es sich nicht um einen Beleg, dass sich das Virus tatsächlich maßgeblich über Oberflächen verbreitet. "Wir wissen derzeit nicht, ob man Covid-19 von kontaminierten Oberflächen oder anderen Gegenständen auflesen kann", sagte die Mikrobiologin Marilyn Roberts von der University of Washington dem Magazin Technology Review.

Die Forscher führen die schnellere Verbreitung im Vergleich zum Sars-Virus von 2003 bislang nur bedingt auf die Umweltbeständigkeit des neuen Erregers zurück. Sondern eher darauf, dass möglicherweise auch infizierte Personen, die keine Symptome zeigen, das Virus verbreiten, ohne es zu ahnen. Auch andere Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder die Stabilität des Virus spielten eine Rolle für seine Ausbreitung, betonen die Virologen. Weitere Experimente seien derzeit im Gange, um diese Fragen zu klären. Von anderen Coronaviren ist bekannt, dass Reinigung und Desinfektion Virenpartikel sehr effektiv beseitigen. (Stand: 12.03.2020/CVEI)

Mehrheit der Infizierten ist männlich

Das Robert-Koch-Institut (RKI) fasst täglich zusammen, was über die Infektionen in Deutschland bekannt ist. Bis zum 10.03. waren 1296 Fälle durch Laborbefunde bestätigt. Von diesen wurden rund 650 an das RKI elektronisch übermittelt und ausgewertet. 54 Prozent der Patienten sind demnach männlich und 46 Prozent weiblich. Unter den 650 ausgewerteten Fällen sind elf Kinder unter fünf Jahren und 14 Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren. Mehr als 80 Prozent der Patienten sind zwischen 15 und 49 Jahre alt. Rund zwölf Prozent der Infizierten sind in der Altersgruppe ab 60 Jahren.

Patienten berichteten am häufigsten von Husten (58 Prozent), Fieber (43 Prozent) und Schnupfen (32 Prozent). In zwei Prozent der Fälle kam es zu einer Lungenentzündung (Pneumonie). Darüber hinaus gibt es allgemeine Symptome wie Kopf-, Rücken- und Gelenkschmerzen, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall.

Pneumokokken-Impfung schützt die Lunge

Menschen ab 60 Jahren sollen sich gegen Pneumokokken impfen lassen, die Lungenentzündungen auslösen können, so der Rat von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag in Berlin. Hintergrund ist, dass es in Erwartung weiterer Ansteckungen mit dem Coronavirus darum geht, die Komplikationen einer Infektion möglichst abzumildern. Bekanntlich sind Menschen mit chronischen Erkrankungen ("Vorerkrankungen") besonders gefährdet, da ihr Organismus schon belastet ist und ihr Immunsystem beeinträchtigt. Dies gilt besonders für Patienten mit Lungenerkrankungen, denn deren Bronchien und Lungenbläschen sind bereits angegriffen und oftmals verdickt, was den Gasaustausch sowieso schon erschwert. Kommt eine durch das Virus Sars-CoV-2 ausgelöste Lungenentzündung hinzu, kann diese ebenso kritisch verlaufen wie eine solche Erkrankung bei Menschen mit Asthma, Chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) oder anderen Leiden der Atemwege. Auch für Raucher wäre es jetzt ein passender Zeitpunkt, um mit ihrer Gewohnheit aufzuhören.

Um in Zeiten von Corona solche zusätzlichen Belastungen für die Lunge zu vermeiden, hat Spahn zu der Impfung geraten. Dies wird bereits seit 2006 von der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Kleinkinder, Menschen jenseits der 60 und chronisch Kranke empfohlen. Pneumokokken sind Bakterien, die per Tröpfcheninfektion übertragen werden und gelten als häufigster Erreger einer Lungenentzündung. Etwa ein Viertel bis fast die Hälfte dieser Erkrankungen werden durch Pneumokokken ausgelöst.

Zumeist wird die Impfung gut vertragen. Wie für alle Impfungen gilt auch für jene gegen Pneumokokken, dass sie nicht während einer akuten Erkrankung oder einem fiebrigen Infekt gegeben werden sollte. (Stand: 09.03.2020/BART)

Ein Spitz mit dem Coronavirus

Zu den Dingen, die die Öffentlichkeit derzeit stark bewegen, gehört das Schicksal eines Hundes in Hongkong. Der Spitz war nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde wiederholt "schwach positiv" auf das neue Coronavirus getestet worden. Wissenschaftler hatten mehrere Haustiere von Covid-Patienten untersucht, lediglich in Nase und Schnauze des einen Hundes wurde der Erreger gefunden. Dass der Test im Laufe von fünf Tagen mehrfach anschlug, spricht für eine leichte Infektion des Tiers. Es weist allerdings keine Krankheitsanzeichen auf.

Ob es zu einem späteren Zeitpunkt noch erkranken kann, lässt sich derzeit noch nicht absehen. Ebenso unklar ist, ob der Hund den Erreger an andere Tiere oder Menschen weitergeben kann. Jonathan Ball, Virologe der University of Nottingham, bezweifelt, dass der Hund das Virus verbreiten kann, da er nur eine sehr geringe Virusmenge aufwies. "Wir müssen mehr herausfinden, aber wir brauchen nicht in Panik zu geraten", sagt er. Daniella Dos Santos, Präsidentin der britischen Veterinärvereinigung, wies darauf hin, dass auch während des Sars-Ausbruchs 2003 einige Katzen und Hunde positiv getestet wurden, ohne dass von ihnen weitere Infektionen ausgingen.

Die Weltorganisation für Tiergesundheit kommentiert: "Es gibt keinen Nachweis, dass Hunde eine Rolle beim Verbreiten der Krankheit spielen, oder krank werden." Infizierten Hundehaltern raten sie als reine Vorsichtsmaßnahme, dem Tier fernzubleiben. Wenn dies nicht möglich ist, sollten sie vor und nach jedem Kontakt ihre Hände waschen und gegebenenfalls eine Gesichtsmaske tragen. Der Spitz in Hongkong befindet sich unterdessen in Quarantäne. (Stand: 06.03.2020/BEU)

Tödlicher als Influenza - aber weniger ansteckend

Bei 3,4 Prozent liegt die Sterblichkeit durch das Coronavirus nach derzeitiger Datenlage. Diesen Wert gab der Direktor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, am 5. März auf einer Pressekonferenz bekannt. Die jährlich wiederkehrende Influenza tötet deutlich weniger als ein Prozent der Infizierten. Bislang war die Sterblichkeit durch Sars-CoV-2 aber deutlich geringer geschätzt worden, aus mehreren Gründen:

Bislang wurde angenommen, dass es eine große Dunkelziffer gibt, Patienten also (aus diversen Gründen) nicht zum Arzt gehen und deshalb in keine Statistik einfließen.

Unentdeckte Infizierte ohne oder nur mit milden Symptome galten bislang als unbewusste Treiber der Epidemie. Tedros betonte am Dienstag jedoch, dass Daten aus China darauf hindeuten, dass dort nur ein Prozent der Infizierten keine Symptome hatten, und die meisten innerhalb von zwei Tagen erkrankten.

Auch wurde die hohe Sterblichkeit in China dem stark überlasteten Gesundheitssystem zugeschrieben, das die lebensbedrohlich Erkrankten nicht angemessen versorgen konnte. Deshalb wurde allgemein mit einer geringeren Sterblichkeit gerechnet, als die Zahlen aus China vermuten ließen.

Tedros fasste die neuen Erkenntnisse so zusammen: "Covid-19 verbreitet sich weniger effektiv als die Grippe. Die Hauptquelle scheinen nicht Menschen zu sein, die nicht krank sind. Das neue Coronavirus löst eine schwerere Erkrankung aus als die Grippe und es gibt keine Impfstoffe oder Medikamente gegen den neuen Erreger. Deshalb müssen wir alles tun, um den Ausbruch einzugrenzen."

Die WHO geht davon aus, dass in China der weitaus größte Teil der Infektionen tatsächlich aufgespürt wurde. Während der Pressekonferenz am Dienstag machte eine WHO-Mitarbeiterin jedoch auch deutlich, dass die von Tedros genannte globale Sterblichkeitsrate nur eine "grobe Abschätzung" sei, die Zahl sich jederzeit ändern könne und zudem von Region zu Region unterschiedlich ausfallen könnte. Auch anderen Experten gehen von einer geringeren Sterblichkeit aus, als der von Tedros genannten. "Es ist erstaunlich schwierig, die Sterblichkeitsrate während einer Epidemie zu berechnen", sagt John Edmunds vom Centre for the Mathematical Modelling of Infectious Diseases der London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Tedros betonte, dass es noch möglich sei, den Ausbruch einzugrenzen. Doch durch den Mangel an medizinischer Schutzausrüstung würde der Kampf gegen das Virus weltweit immer schwieriger. Der WHO-Chef verurteilte das Horten und Verschwenden von Schutzmasken, Kitteln, Handschuhen und anderen medizinischen Versorgungsgütern. (Stand: 05.03.2020/HACH)

Epidemiologen empfehlen Alternativen zum Händeschütteln

Innenminister Horst Seehofer hat am Montag Bundeskanzlerin Angela Merkel vor laufender Kamera den Händedruck versagt. Nicht weil er mal wieder mit ihr politisch über kreuz gelegen hätte, sondern aus Vorsicht. Weil beim Händedruck potenziell Krankheitserreger wie das neue Coronavirus übertragen werden, kann ein Gruß auf Distanz durchaus schützend sein für die Gesundheit.

Dass dies nicht unbedingt unhöflich sein muss, zeigt ein Blick in andere Kulturkreise, wo es auch eine leichte Verbeugung tut, eine Hand auf der Brust oder sogar nur ein Blick in die Augen. Selbst der aus den USA bekannte fist bump reduziert im Vergleich zum Handschlag das Risiko einer Infektion. Eine allerdings schon sechs Jahre alte Studie im American Journal of Infection Control schätzt das rituelle Aneinanderstoßen der Fäuste als "hygienische Alternative" ein, weil deutlich weniger Erreger übertragen würden. Das in Amerika ebenfalls verbreitete Aneinanderklatschen der Handfläche dagegen ist inzwischen verpönt: Der Basketballverband NBA zum Beispiel hat seinen Spielern geraten, erst einmal auf high fives zu verzichten - aus Angst vor Corona.

Überhaupt spielt Handhygiene eine wichtige Rolle beim Schutz vor Infektionskrankheiten aller Art. Regelmäßiges Händewaschen bleibt deshalb die häufigste Empfehlung von Seuchenschützern: wenigstens 20 Sekunden lang, besser 30, auch zwischen den Fingern und den Handrücken nicht vergessen - mit warmem Wasser und Seife.

Zudem raten Epidemiologen insgesamt zu Abstand. Anderthalb Meter dürfen es ruhig sein, um einer Tröpfcheninfektion durch jemanden, der niest oder hustest, halbwegs aus dem Weg zu gehen. Auch beim Sprechen fliegen kleine Tröpfchen aus dem Mund. Abstand schützt. Insofern ist es bei so regem Infektionsgeschehen wie derzeit auch eine Frage der Höflichkeit, einen Schritt zurück zu treten. Man weiß ja nicht, ob man nicht vielleicht selbst ansteckend ist. So schützt man sich selbst und andere. (Stand: 03.03.2020/HACH)

Fachmagazin muss Beitrag aus Wuhan zurückziehen

Dutzende Studien sind bereits zum neuen Coronavirus erschienen. Dass die in Eile entstandenen Veröffentlichungen nicht immer mit der angemessenen Sorgfalt entstanden, zeigt der Fall eines zurückgezogenen Papers im Magazin Lancet Global Health. Die chinesischen Autoren hatten darin am 24. Februar beschrieben, wie sie in einem Wuhaner Krankenhaus bei der Behandlung von Covid-19-Patienten geholfen hatten. Sie beschrieben massive Erschöpfung sowie psychischen Stress und forderten mehr internationale Hilfe für Kliniken in der am heftigsten betroffenen Stadt in China. Zwei Tage später baten die Autoren selbst darum, den Artikel zurückzuziehen, da die Beschreibungen nicht wie angegeben aus erster Hand stammten, teilte das Journal jetzt mit.

Der Artikel war keine wissenschaftliche Studie und hatte damit kein aufwändiges Begutachtungsverfahren durchlaufen. Er war vielmehr als Kommentar veröffentlich worden. Dennoch wird Artikeln in Fachzeitschriften generell eine hohe Glaubwürdigkeit beigemessen.

Es ist nicht der erste zurückgezogene Artikel. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte vor zehn Tagen wissenschaftliche Veröffentlichungen zum Coronavirus ausgewertet: 153 hatten die Reuters-Autoren bis zum 19. Februar gefunden. 92 davon hatten noch keine Begutachtung durch unabhängige Wissenschaftler erfahren, waren aber von den Autoren bereits auf so genannten Preprint-Servern veröffentlicht worden. Drei dieser Studien wurden mittlerweile zurückgezogen, darunter eine Arbeit, die auffällige Übereinstimmungen zwischen dem neuen Coronavirus und dem Aids-Erreger HIV festgestellt haben will. (Stand: 28.02.2020/BEU)

Verwirrung um mögliche zweite Infektion

Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, hat sich eine Frau in Japan zum zweiten Mal mit dem neuen Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Der Fall soll demnach Zweifel daran schüren, dass eine überstandene Covid-19-Erkrankung zu einer dauerhaften Immunität führt. Falls dies zuträfe, wäre das ein herber Rückschlag für den Kampf gegen den neuen Erreger, denn die erworbene Immunität ehemaliger Patienten kann Ausbrüche bremsen und ultimativ auch neue Ausbrüche verhindern helfen.

Normalerweise bildet das menschliche Abwehrsystem gegen viele Erreger ein dauerhaftes Gedächtnis, das vor weiteren Infektionen mit dem gleichen Virus oder Bakterium schützt. Maßgeschneiderte Antikörper und geprägte Immunzellen fangen die Mikroben bei einem zweiten Angriff ab, bevor sie sich vermehren und Schaden anrichten können. Impfungen imitieren diese Gedächtnisbildung durch abgeschwächte Erreger. Im Fall von Sars-CoV-2 war man nach Untersuchungen an genesenen Patienten, darunter auch den deutschen Webasto-Mitarbeitern, davon ausgegangen, dass eine solche Gedächtnisbildung auch gegen das neue Virus stattfindet.

Ob die Frau tatsächlich doppelt erkrankt ist, bleibt unterdessen jedoch unklar. Die Japanerin war mit leichten Symptomen am 29. Januar positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Darüber, wann ein zweiter Test negativ ausfiel und die Frau nach Hause entlassen wurde, gibt es unterschiedliche Angaben. Laut dpa war dies am 1.Februar, die South China Morning Post nennt den 6. Februar. Zwei Wochen später soll die Frau dann Husten und heftige Schmerzen in Hals und Brust entwickelt haben und wurde erneut positiv getestet.

Die zeitlichen Abstände und der negative Test Anfang Februar sprechen dabei auf den ersten Blick zwar für zwei verschiedene Infektionen. Allerdings haben Virologen inzwischen gezeigt, dass das neue Coronavirus den Körper in zwei Phasen befällt: Zunächst vermehrt es sich im Nasen-Rachen-Raum, wo es leichte Symptome verursacht. Später dann vollzieht es einen Etagenwechsel in die tiefen Bereiche der Lunge, wo es eine schwere Entzündung auslösen kann. Möglicherweise fand der zweite Test während dieses Wechsels statt und fiel deshalb negativ aus. (Stand: 27.02.2020/ZINT)