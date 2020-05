Hier finden Sie aktuelle Meldungen aus der Wirtschaft in chronologischer Reihenfolge, die neuesten Nachrichten stehen an erster Stelle.

Konjunkturerwartungen verbessern sich deutlich als erwartet

Dienstag, 19. Mai, 12.06 Uhr: Die Konjunkturerwartungen der Finanzexperten haben sich im Mai den zweiten Monat in Folge deutlich gebessert. Der Indikator des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) stieg um 22,8 Punkte auf 51 Zähler. Bereits im Vormonat hatte sich die Stimmung deutlich aufgehellt, nachdem sie im März wegen der Corona-Krise eingebrochen war. Analysten hatten für Mai im Mittel lediglich mit einem Anstieg auf gut 30 Punkte gerechnet.

Im Gegensatz zu den Aussichten trübte sich die Bewertung der aktuellen Konjunkturlage etwas ein. Der Indikator fiel um zwei Punkte auf minus 93,5 Zähler. Dennoch: "Die Zuversicht wächst, dass es ab Sommer zu einer konjunkturellen Wende kommen wird", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. Der Aufholprozess werde allerdings einige Zeit brauchen. "Erst 2022 soll die Wirtschaftsleistung wieder das Niveau von 2019 erreichen." dpa

Historischer Rückgang bei Neuzulassungen

Dienstag, 19. Mai, 11.45 Uhr: Die Corona-Krise hat am europäischen Automarkt für einen historischen Rückgang gesorgt. Im April kamen in der EU 270.682 Neuwagen auf die Straßen, das waren 76 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie der europäische Herstellerverband ACEA mitteilte. Dies sei der stärkste monatliche Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen. Grund war der fast vollständige Stillstand sowohl der Autoproduktion als auch des Autohandels zur Eindämmung der Pandemie. Im Mai dürfte sich die Lage etwas entspannen, da die meisten Länder die erlassenen Beschränkungen lockern.

Impfstofffirma Moderna sorgt für Euphorie an der Börse

Dienstag, 19. Mai, 11 Uhr: Erste Erfolge der Biotech-Firma Moderna haben an der Wall Street und im asiatischen Aktienhandel für einen kräftigen Kursaufschwung gesorgt: Der Dow Jones legte um 3,9 Prozent auf 24 597 Zähler zu, in Tokio gewann der Aktienmarkt anderthalb Prozent. Der Dax eröffnete nach den deutlichen Zugewinnen am Vortag leicht im Plus, rutschte allerdings bis um 11 Uhr mit 0,3 Prozent ins Minus. Moderna hatte in einer Phase-I-Studie den bereits Ende Februar entwickelten Corona-Impfstoff an 45 Probanden getestet - dabei stand vor allem die Verträglichkeit des Impfstoffs im Vordergrund. Zudem zeigte sich wohl auch, dass das Immunsystem der Probanden reagierte und Antikörper entwickelte. Moderna-Chef Stephane Bancel sagte in einem Interview: "Die Daten hätten nicht besser sein könnten." Allein: In dieser frühen Phase heißt das noch nicht sehr viel. In der Vergangenheit wurden nur 16 Prozent der Impfstoffe, die die klinische Testphase erreichten, am Ende auch genehmigt. weiß das Wall Street Journal. Am 7. Mai genehmigte die US-Arzneimittelbehörde eine Phase-II-Studie mit 600 Probanden.

Das Tempo, was Moderna vorlegt ist, ist hoch. Bei SARS hatte es mehr als anderthalb Jahre gedauert, einen Impfstoff für erste Tests bereit zu stellen. Doch die neueren Techniken zu Gen-Sequenzierung und zur Herstellung von Boten-RNA halfen Moderna, die Prozesse stark zu beschleunigen. Die Aktien des Unternehmens schnellten am Montag um rund 20 Prozent auf 80 Dollar.

Die Biotech-Firma will nun allerdings neue Aktien ausgeben. Der Ausgabekurs soll bei 76 Dollar liegen - fünf Prozent unter dem Schlusskurs vom Montag. Im frühen europäischen Handel gab die Moderna-Aktie um knapp vier Prozent nach.

Montag, 18. Mai, 6:45 Uhr: Die US-Wirtschaft könnte im laufenden Quartal nach Einschätzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) um bis zu 30 Prozent schrumpfen. Es sei gut möglich, dass das Bruttoinlandsprodukt um 20 bis 30 Prozent abnehme, sagte Fed-Chef Jerome Powell in einem Interview mit dem TV-Sender CBS. Zudem sei es wahrscheinlich, dass die US-Arbeitslosenquote auf 20 bis 25 Prozent steige. Derzeit liegt diese bei 14,7 Prozent.

Was die weitere Entwicklung angeht, äußerte sich Powell verhalten optimistisch. Unter der Annahme, dass es keine zweite Welle des Coronavirus gebe, rechne er mit einer stetigen Erholung im zweiten Halbjahr diesen Jahres. Die US-Wirtschaft werde sich erholen sagte er. Der Prozess könne sich jedoch bis Ende 2021 hinziehen. Eine gänzliche Erholung sei jedoch wahrscheinlich erst möglich, wenn es einen Impfstoff gebe.

Der Einbruch sei kein Resultat einer tiefsitzenden Instabilität im Finanzsystem, wie beim Immobiliencrash und dem exzessiven Risikoverhalten von Banken, das zu der Weltwirtschaftskrise beitrug. Dass der Einbruch von einem externen Ereignis wie der Pandemie ausgegangen sei, bedeute, "wir können ziemlich schnell wieder zu einer gesunden Wirtschaft zurück." AP/dpa/CNN