1. Juni 2019, 09:30 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Polizisten arbeiten am Tatort in Virginia Beach.

Was heute wichtig ist und wird.

Von Xaver Bitz

Was wichtig ist

13 Tote bei Amoklauf in US-Stadtverwaltung. Der mutmaßliche Täter drang in das Gebäude im Bundesstaat Virginia ein und schoss wahllos auf die Menschen dort. Er tötete mindestens zwölf Menschen. Mehr dazu

Widerstand gegen US-Strafzölle auf mexikanische Waren. Präsident Trump will Produkte aus dem Nachbarland solange besteuern, bis die illegale Einwanderung beendet ist. Mexiko kündigt Gegenmaßnahmen an und sucht das Gespräch mit der US-Regierung. Gegen Trumps Pläne gibt es auch von den Republikanern Kritik. Zur Nachricht

Trump wünscht sich Johnson als May-Nachfolger. Die US-Regierung äußert sich deutlich zur britischen Politik: Der Präsident attackiert die scheidende Premierministerin, sein Nationaler Sicherheitsberater befeuert den Brexit. Zur Meldung

Saarland verbessert Noten des Mathematik-Abiturs. Nach der Kritik an der Prüfung räumt das Ministerium ein, die Aufgaben seien "etwas zu umfangreich" gewesen. Nun soll eine "mildere" Bewertungstabelle angewendet werden. Zu den Details

Was wichtig wird

Champions-League-Finale. In Madrid treffen am Samstagabend zwei englische Vereine aufeinander: der FC Liverpool und Tottenham Hotspur. Liverpool gilt als Favorit, allerdings hat Trainer Jürgen Klopp seine vergangenen sechs Endspiele verloren.

Klausur der CDU-Führung in Berlin. Das Treffen beginnt am Sonntag und endet am Montag. Besprochen werden sollen unter anderem die Ergebnisse der Europa- und der Bremenwahl. Während die CDU in Bremen erstmals in der Nachkriegsgeschichte stärkste Kraft geworden war, fuhr sie bei der Europawahl deutliche Verluste ein.

7 aus 7 - Meistempfohlen in dieser Woche

Eine Rede wie ein politisches Vermächtnis. Bundeskanzlerin Merkel spricht an der Universität Harvard, und vieles könnte man als Spitzen gegen Trump lesen. Aber das ginge am Thema vorbei. Ihr geht es um das wirklich Große und Ganze. Von Christian Zaschke

Das junge Deutschland wählt grün. Mehr als 30 Prozent der Unter-30-Jährigen haben den Grünen ihre Stimme gegeben. Egal wie groß der Rezo-Effekt war: Die politische Landkarte könnte sich dauerhaft verändern. Kommentar von Stefan Braun

AKK, die Pannen-Chefin. Annegret Kramp-Karrenbauer macht so viele Fehler, dass man Zweifel an ihrer Eignung zur Kanzlerschaft bekommen kann. Jetzt erntet sie auch noch einen Shitstorm mit Bemerkungen zu Regeln für Youtuber. Zu Recht. Kommentar von Robert Roßmann

Wer fliegt, soll auch für die Umwelt zahlen. Es ist zwar nicht ideal, aber besser als nichts: Wer in ein Flugzeug steigt, sollte wenigstens die CO₂-Kompensation bezahlen. Kommentar von Marlene Weiß

"Dass es in Österreich passiert, ist bezeichnend." Luigi Toscanos Porträts von Holocaust-Überlebenden in Wien wurden mit Hakenkreuzen beschmiert und zerschnitten. Ein Gespräch über zögerliche Polizisten, Solidarität und das "helle Österreich". Interview von Oliver Das Gupta

Der mittelalte Mann und die Mädchen. Leonardo DiCaprio wird immer älter, seine Freundinnen bleiben immer Anfang 20. Das wirft kein gutes Licht auf ihn und all die Männer, die es ihm gleichtun. Von Alena Schröder

Joko und Klaas geben sozial engagierten Menschen Sendezeit. Am Mittwochabend haben Joko und Klaas einfach mal die Klappe gehalten und Leute reden lassen, die wirklich was zu sagen haben. Mit einer davon, der Seawatch- und Iuventa-Kapitänin Pia Klemp, haben wir über ihren Auftritt gesprochen. Von jetzt.de

Frühstücksflocke

Bundeswehr gegen Schnaken. Am Rhein droht diesen Sommer eine Mückenplage. Politiker fordern nun, den Katastrophenfall auszurufen und die Bundeswehr einzusetzen, berichtet Joachim Käppner.