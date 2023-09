Christian Dürr steht in Schrittstellung hinter dem gelb-weißen Pult, das neben der Tür zum Sitzungssaal der FDP-Fraktion aufgebaut ist, und es sieht beinahe so aus, als halte der Fraktionschef der Liberalen sich fest. Was durchaus verständlich wäre, schließlich ist die Ampel gerade mal wieder in eine gewisse Schieflage geraten. In seinem üblichen Statement vor der Fraktionssitzung der FDP kommt Dürr dann auch gleich zum momentanen Krisenthema Nummer eins. Die Migration, sagt er, präge seit mehreren Wochen die Debatte. Landräte und Bürgermeister kämen nicht mehr hinterher, die Belastungsgrenze sei überschritten.

Mit Belastungsgrenzen und wie man sie überschreitet, kennt sich die Ampel ja aus. Am Wochenende erst hat FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai die Grünen in der Migrationsdebatte ein "Sicherheitsrisiko für das Land" genannt; durch "realitätsferne Positionen" erschwerten sie konsequentes Regierungshandeln und parteiübergreifende Lösungen. Der eigene Koalitionspartner, ein Sicherheitsrisiko? Das war selbst für die zankgestählte Ampel ein neuer Gedanke. Grünen-Co-Chef Omid Nouripour warf der FDP dann auch umgehend vor, mit dieser Äußerung "die Untergrenze des Anstands zu verletzen", und seither ist in Berlin alles wie immer.

So wie da draußen der Sommer einfach nicht vergehen will, so hält sich auch im Innern der Ampel die Hitze der vergangenen Monate. Was hatten sie sich nicht alles vorgenommen zur Halbzeit der Legislaturperiode: leiser streiten, nur noch inhaltlich streiten, erst Kompromisse aushandeln, dann öffentlich reden. Aber irgendwo köchelt immer irgendwas, irgendwo lodert ein Flämmchen und dann: Bämm! Der nächste Tiefschlag.

Es gibt die Redewendung, wer die Hitze nicht verträgt, hat in der Küche nichts verloren. Nur ist das halt nicht so leicht, wenn man ein Land zu regieren hat, in dem die Flüchtlingszahlen steigen, die ersten Kommunen Geflüchtete in Turnhallen unterbringen, die Länder nahezu täglich mehr Geld vom Bund verlangen und die Bürger der Migration mit jedem Tag mehr Bedeutung zumessen. Und dann ist da noch der historische Asylkompromiss, über den auf EU-Ebene entschieden werden muss, zu dem in der Bundesregierung aber immer noch keine Einigkeit herrscht.

Die Trennungslinie verläuft dort, wo sie zuletzt schon öfter verlaufen ist: zwischen Grünen auf der einen und SPD und FDP auf der anderen Seite. Egal, ob es um stationäre Kontrollen an der Grenze zu Polen und Tschechien geht oder um den EU-Asylkompromiss: Die Grünen sind skeptisch, die anderen dafür. Im Fall des EU-Pakets lehnen die Grünen, allen voran Außenministerin Annalena Baerbock, vor allem die geplante Krisenverordnung ab, die zu dem Paket gehört und ein Zugeständnis an Staaten mit EU-Außengrenzen sein soll. Sie verweisen darauf, dass Transitländer unter Berufung auf eine Krisenlage Kontrolle und Registrierung von Flüchtlingen aussetzen könnten, wodurch womöglich noch mehr Migranten nach Deutschland kämen. FDP und SPD dagegen halten diese Argumentation für vorgeschoben und vermuten, dass die Grünen in Wahrheit vor allem niedrigere Standards für Asylverfahren fürchten, die durch die Krisenverordnung möglich wären. "Die Einwände aus dem Auswärtigen Amt gegen die sogenannte Krisenverordnung sind nicht nachvollziehbar", sagt der FDP-Fraktionsvize und Innenpolitiker Konstantin Kuhle.

Dürr jedenfalls macht am Dienstag die Position der FDP unmissverständlich klar: Die Zustimmung Deutschlands zum EU-Paket sei "zwingend". Seine "herzliche Bitte an die Grünen" sei es deshalb, ihre Vorbehalte ad acta zu legen. Ein deutsches Veto? Ein historisch falsches Signal und brandgefährlich.

Djir-Sarais Wort von den Grünen als Sicherheitsrisiko aber will am Dienstag niemand in der FDP wiederholen, auch der Generalsekretär selbst hatte das tags zuvor tunlichst vermieden, bei seiner Pressekonferenz nach den Gremiensitzungen der Partei. Inhaltlich aber sehen die Liberalen die Dinge durchaus wie Djir-Sarai. "Die akute administrative Überforderung, gerade auf kommunaler Ebene, muss aus meiner Sicht auch eine Zeitenwende in der Migrations- und Integrationspolitik zur Folge haben", sagt Parteivize Wolfgang Kubicki. Mit einem weiteren "Wir schaffen das" werde man der aktuellen Problemlage offensichtlich nicht mehr Herr. "Vor allem von den grünen Koalitionspartnern erwarte ich, dass sie von zum Teil utopischen Weltverbesserungsvorstellungen Abstand nehmen und die Realitäten anerkennen, die unsere Gesellschaft an den Rand der Leistungsfähigkeit bringen."

Auch bei den Grünen ist die Stimmung in der Fraktionssitzung am Dienstagnachmittag angespannt - wenig verwunderlich. Schon wieder fühlen sie sich von der FDP in die Defensive gedrängt, dabei steckt ihnen das Heizungsgesetz noch in den Knochen. Ihr Verdacht: Die FDP versuche wegen dramatisch schlechter Umfragewerte in Bayern mit Attacken gegen die Grünen bei der Landtagswahl doch noch über die Fünf-Prozent-Hürde zu kommen.

Nur mit Mühe verpackt Fraktionschefin Britta Haßelmann ihren Ärger in Diplomatie. Mit dem Angriff Djir-Sarais wolle sie sich gar nicht beschäftigen, sagt sie zunächst, um es dann doch zu tun: "Jeder disqualifiziert sich selbst, so gut er kann, mit einer solchen Aussage." Auf Arbeitsebene spüre sie aber eine sehr gute Zusammenarbeit, schiebt sie dann noch hinterher, sicherheitshalber.

Allerdings gibt es auch bei den Grünen manche, die mit der eigenen Haltung hadern. Vizekanzler Robert Habeck etwa sagt, seine Partei sei zu pragmatischen Lösungen bereit, um den Zuzug bereits an den EU-Außengrenzen zu senken. Wenn die Grünen das Recht auf Asyl weiter schützen wollten, dann müssten sie "die Wirklichkeit annehmen und die konkreten Probleme lösen - auch wenn es bedeutet, moralisch schwierige Entscheidungen zu treffen". Das Problem ist nur: An der grünen Basis wäre ein härterer Asylkurs kaum durchzusetzen.

Wenn Grüne und FDP auch beim Thema Migration miteinander mal wieder zanken, fragt man sich natürlich, wo eigentlich da der Kanzler steht. Zumindest die Abgeordneten der SPD-Fraktion kriegen davon am Dienstag einen ziemlich klaren Eindruck. Nachdem Olaf Scholz in der Fraktionssitzung erst einmal von seiner Reise zu den Vereinten Nationen nach New York berichtet und vom Baugipfel referiert hat, kommt er auf ein "schwieriges Thema" zu sprechen. Er meint Flucht und Migration, und je länger er darüber spricht, desto leidenschaftlicher wird er nach Schilderungen von Teilnehmern. "Ausdrücklich" bekennt sich Scholz zum individuellen Grundrecht auf Asyl. An dieser Verpflichtung werde man nach der Nazi-Diktatur nicht rütteln. Dafür erhält Scholz Applaus.

Dann kommt der Kanzler zur Sache. "Die Zahl derjenigen, die zu uns kommen, ist viel größer, als was sich einfach verkraften lässt", mahnt er. Die Belastung sei bereits höher als während der Flüchtlingskrise 2014 und 2015. Für die Regierung heiße das, "dass wir sehr gut sein müssen". Es müssten die richtigen Dinge getan werden, "damit die Bürgerinnen und Bürger uns vertrauen, dass wir in einer solchen Situation die Lage im Griff haben, dass wir wirklich Kontrolle über das Geschehen haben". Scholz verweist auf die Zustimmung zum Schutz der EU-Außengrenze, auf den Status sicherer Herkunftsländer für Georgien und Moldau - und auf die Notwendigkeit, abgelehnte Asylbewerber konsequent abzuschieben. Klare Kommunikation sei bei dem Thema wichtig, weil viele mit Ressentiments spielten. Außerdem sei die Lage in den Kommunen brisant: "Da sind ganz viele mit den Nerven durch."

Genau wie die FDP will auch Scholz auf keinen Fall, dass Deutschland der Reform des EU-Asylsystems im Wege steht - das Thema spart er in der Fraktion aber lieber aus. Von seinen Genossen fordert Scholz stattdessen beim Thema Migration gegenüber der Union in die Offensive zu gehen. Wenn Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine Obergrenze für Flüchtlinge fordere, müsse klargemacht werden, dass dahinter überhaupt kein konkreter, umsetzbarer Vorschlag stehe. "Wir sagen", erteilt Scholz Formulierungshilfe, "das ist heiße Luft". Nun muss er sich nur noch selber danach richten.