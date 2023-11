Es ist schon 2.45 Uhr in der Nacht, als Bundeskanzler Olaf Scholz sowie die beiden Ministerpräsidenten Stephan Weil aus Niedersachsen für die SPD-regierten Länder und Boris Rhein aus Hessen für die CDU-regierten Länder vor die Presse treten und verkünden, auf was sie sich geeinigt haben . In Stichworten schnell zusammengefasst: Eine Pro-Kopf-Pauschale von 7500 Euro pro Geflüchtetem, die der Bund Ländern und Kommunen zahlt, gekürzte Leistungen für Asylsuchende, eine Bezahlkarte für Leistungsempfänger, das Ausloten von Asylverfahren außerhalb der EU, mehr Grenzkontrollen in Deutschland, schnellere Asylverfahren, bessere Arbeitsmöglichkeiten für Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive. Zusätzlich noch: eine Beschleunigung für Planungs- und Genehmigungsverfahren für Infrastrukturprojekte und kleine Schritte zur Finanzierung des Deutschlandtickets.

Weil die Einigung so spät kam und die Verhandlungen teilweise chaotisch verliefen, haben das Endergebnis am Morgen noch gar nicht alle vollständig mitbekommen. Deshalb laufen die Reaktionen zunächst etwas schleppend ein. Ein Überblick über die bisherigen Stimmen:

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann im ARD-Morgenmagazin: "Es ist ein kleiner Schritt. Aber dieses Papier reicht natürlich bei Weitem nicht aus, um die illegale Migration in Deutschland einzudämmen. Wir brauchen einen Systemwechsel, dass nur noch die Menschen kommen, die bereits einen positiven Asylbescheid haben". Wie andere Unionspolitiker fordert Linnemann Asylverfahren in Drittstaaten. Solche Verfahren nur zu prüfen, wie es Bund und Länder entschieden haben, reiche nicht aus, "das ist alles zu weich".

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schrieb kurz nach der Einigung in der Nacht auf X, früher Twitter: "Positiv: Es bewegt sich was! Negativ: Das reicht noch nicht. Wir müssen weiter Druck machen, um die Zuwanderung nach Deutschland zu begrenzen". Am Morgen ergänzte Söder, ebenfalls auf X, einen umfangreichen Forderungskatalog, den Bayern und Sachsen an die Bundesregierung stellen: "Der irreguläre Migrationsdruck muss unverzüglich und umfassend begrenzt werden. Ziel muss es sein, dass an der deutschen Grenze jene wirksam zurückgewiesen werden können, die keinen Anspruch auf Schutz haben. (...) Zugleich gilt es zu verhindern, dass bereits abgelehnte Bewerber immer wieder neue Anträge stellen. (...) Zuzugsanreize und soziale Pull-Faktoren nach Deutschland müssen reduziert werden, indem die nationalen Sozialleistungen für Flüchtlinge auf das europäische Maß abgesenkt werden."

Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner schreibt auf X: "Die Einschränkung bei den Leistungen für Asylbewerber können zu Einsparungen in Höhe von 1 Milliarde Euro führen. Dadurch werden nicht nur Länder und Kommunen entlastet. Durch diese Maßnahme wird auch die Anziehungskraft des deutschen Sozialstaats reduziert."

FDP-Fraktionschef Christian Dürr: "Dass die Länder sich nun bundeseinheitlich auf Bezahlkarten geeinigt haben, ist ein Meilenstein in der deutschen Migrationspolitik. Als Freie Demokraten haben wir lange auf diesen Punkt gedrängt, gut, dass dieser Vorschlag nun umgesetzt wird."

Bundesjustizminister Marco Buschmann sagte der dpa: "Es kommen zu viele Menschen nach Deutschland, die hier auf unseren Sozialstaat angewiesen sind. Es ist ein wichtiges Zeichen, dass Bund und Länder gemeinsam verabredet haben, Fehlanreize bei der Migration senken zu wollen."

Katharina Stolla, Co-Chefin der Nachwuchsorganisation Grüne Jugend: "Die vorgesehenen Asylrechtsverschärfungen sind eine Katastrophe und reihen sich in den migrationspolitischen Rechtsruck ein. Insbesondere die Leistungskürzungen und die Auslagerung von Asylverfahren sind unmenschlich, unnötig und möglicherweise rechtswidrig." Dass auch von Grünen mitregierte Bundesländer diese Vorschläge mittrügen, sei "falsch und entlarvend": Der Rechtsruck sei in der Mitte der Parteienlandschaft angekommen. "Dass die versammelte Mannschaft - in Bund und den meisten Ländern - mit so einer Politik rechts überholen will, stärkt am Ende nur Rechte und gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Diese Politik gefährdet Menschenleben und unsere Demokratie."

Burkhard Jung (SPD), Vizepräsident des Deutschen Städtetages: "Dieses Gezerre ist fürchterlich zwischen Bund und Ländern. Ich weiß, die Länder vertreten uns, aber am Ende sind wir in den Städten und Kommunen in der Verantwortung. Wir gehören an den Tisch. Ich werde nicht müde, das zu fordern. Wir gehen alle auf dem Zahnfleisch. Wir haben ein Unterbringungs- und Integrationsproblem."

Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Wir warnen davor, den jetzt notwendigen Umsetzungsprozess zu verzögern und die richtigen Ziele wieder klein zu reden". Er lobte insbesondere die verabredete Einführung einer bundesweiten Bezahlkarte, die Beschleunigung der Asylverfahren und die Ausweitung der Zeitspanne, bis Asylbewerber Bürgergeld beziehen können. Die Bereitschaft des Bundes, 7500 Euro pro Jahr und Asylbewerber zu bezahlen, wertet Landsberg als "deutliche Entlastung" für die Kommunen. Allerdings dürfe man sich nicht der Illusion hingeben, dass jetzt kurzfristig ein deutlicher Rückgang der Zuzugszahlen zu erwarten sei.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch im Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Es ist insbesondere für die Kommunen, für Bürgermeister und Landräte ein rabenschwarzer Tag. Deutschland ist zweifellos am Limit. Daher brauchen die Kommunen maximale Unterstützung. Die Kosten sollten nicht länger vom normalen Steuerzahler getragen werden. Höhere Steuern für Milliardäre und Multimillionäre sind nicht zuletzt zur Bewältigung der Flüchtlingskrise notwendig. Das wäre auch ein Beitrag zum gesellschaftlichen Frieden."

Stimmen zur Finanzierung des 49-Euro-Ticketes

Katharina Dröge, Grünen-Fraktionsvorsitzende: "Das 49-Euro-Ticket (...) macht Bahnfahren für sehr viele Menschen attraktiver und bezahlbar. Das ist wichtig für Klimaschutz, Gerechtigkeit und Teilhabe. Die Maßnahmen zur Stärkung der Finanzierung in 2024 sind ein wichtiger Schritt. Die hohe Inflation macht das Leben für viele Menschen in diesem Land gerade extrem teuer. (...) Deshalb ist es wichtig, dass das Deutschlandticket ein 49-Euro-Ticket bleibt."

Svenja Appuhn, Co-Chefin der Grünen Jugend: "Dass diese MPK endet, ohne dass es eine klare Absage an Preiserhöhungen beim Deutschlandticket gibt, ist ein schlechter Witz. Das Neun-Euro-Ticket habe das Leben der Menschen sprunghaft verbessert und gezeigt, wie Klimaschutz breite Mehrheiten finden könne. "Dass die Bundesregierung zuerst den Preis des Tickets verfünffachte und jetzt nicht mal diesen - ohnehin schon zu hohen Preis - absichert, ist peinlich."