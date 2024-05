Martin Luther King ist in seiner Heimat omnipräsent. In knapp tausend US-Städten tragen Straßen seinen Namen, mehr als hundert Schulen sind nach dem Bürgerrechtler benannt. Sein Geburtstag im Januar ist landesweiter Feiertag. In Washington, nahe der National Mall, steht ein King-Denkmal, das einzige in Amerikas Hauptstadt, das einer Person of Color gewidmet ist. Aus weißem Stein gemeißelt ragt der "wichtigste Schwarze Amerikas" (Ralph Abernathy) neun Meter in den Himmel.

Mit King assoziiert man sofort: Protestmärsche, Bus-Boykotts, "I have a dream"-Rede, Mord in Memphis. Gerade sein gewaltsamer früher Tod mit 39 Jahren machte ihn zur Ikone, MLK füllt Regale in Universitätsbibliotheken.

Neue FBI-Dokumente aufgetaucht

Warum also noch eine King-Biografie? Weil die letzte 30 Jahre zurückliegt und weil neues Material über den Bürgerrechtler aufgetaucht ist. Jonathan Eig, Journalist und Bestseller-Biograf (Al Capone, Muhammad Ali), hat es mit enormem Fleiß durchackert: Tausende Seiten und Stunden FBI-Dokumente und Überwachungsabschriften, private Briefe, Telefonate aus dem Weißen Haus, ungesendete TV-Aufzeichnungen, Tonaufnahmen, die Coretta King nach dem Tod ihres Mannes machte, oder eine unveröffentlichte Autobiografie von Kings Vater. Zudem hat Eig mehr als 200 Personen interviewt.

Detailansicht öffnen In Gewahrsam: Martin Luther King bei der Festnahme durch die Montgomery Police, 1958. (Foto: Charles Moore /Montgomery Advertiser)

Man soll King wieder so klar sehen und hören, wie Amerika ihn einst gesehen und gehört hat, so der Ansatz. Sein Leben und seine Erkenntnisse würden oft bis zur Unkenntlichkeit geglättet und aufpoliert. "Wir müssen seine Geschichte neu erzählen, wir brauchen den echten King, nicht den mit Zuckerguss", fordert Eig. Das ist ihm mit dieser Biografie gelungen. Er ermittelt den charismatischen, furchtlosen, talentierten, emphatischen, stets makellos gekleideten Friedensnobelpreisträger und den Plagiator, den Hochstapler, den Ehebrecher, den Selbstzweifler und Depressiven.

Das Privileg der Baptistenprediger

Martin Luther King Jr. hatte eine vergleichsweise privilegierte Kindheit und das Glück, in der Auburn Avenue in Atlanta, Georgia, aufgewachsen zu sein, der "reichsten Negrostreet der Welt", wie sie ein Schriftsteller seinerzeit nannte. Michael King, der Vater, war 1912, mit 14 Jahren, vor den Morddrohungen seines saufenden Vaters von Stockbridge ins zwanzig Meilen entfernte Atlanta geflohen - barfuß. In Atlanta baute sich King senior eine Karriere als Baptistenprediger auf.

Eindrücklich zeichnet Eig die Sonderrolle, die schwarze Pastoren damals im von Rassismus und Segregation verseuchten Süden innehatten. Sie waren politische Bosse und Erlöser zugleich, Trostspender, die verkündeten, dass vor Gottes Gesetzen alle Menschen frei und gleichberechtigt seien. Auch "Daddy King" war mehr als ein Prediger. "Wenn jemand aus seiner Gemeinde mit dem Gesetz in Konflikt kam, dann konnte derjenige sich darauf verlassen, dass sein Pastor ihn gegen Kaution aus dem Gefängnis holte", beschreibt ihn Eig. "Reverend King sorgte auch dafür, dass seine Kirche den Hungrigen Essen, den Armen Kleidung und den Kindern arbeitender Mütter und Väter Betreuung zur Verfügung stellte."

Vor dem Spiegel trainierte er seine Redekunst

King junior beschloss, ebenfalls Geistlicher zu werden. Der väterliche Einfluss war stark, in vieler Hinsicht. Daddy King war durch eine Deutschland-Reise 1934 so beeindruckt vom protestantischen Reformator, dass er beschloss, seinen Vornamen von Michael zu Martin zu ändern und sich "Martin Luther King" zu nennen. Das galt fortan auch für "Little Mike", seinen gleichnamigen Sohn.

Das wichtigste Instrument dieses Amts ist die Redekunst. Die rhetorischen Fähigkeiten des MLK Jr., die noch viele Zuhörer beeindrucken sollten, entsprangen harter Arbeit. Immer wieder übte er vor Spiegeln Mimik, die gereckte Brust, die Neigung des Kopfes. Er fuhr durch Atlanta, um Pastoren zuzuhören und nachzuahmen - so wie es sein Vater praktiziert hatte.

Detailansicht öffnen Im Weißen Haus: Martin Luther King und Präsident Lyndon B. Johnson im Cabinet Room im Jahr 1966. (Foto: Yoichi Okamoto/LBJ Library)

Es war dieses Training, das King zu einem großzügigen Umgang mit Originalen und Fakten verleitete. Als Student brüstete er sich damit, einen Redewettbewerb gewonnen zu haben, dabei hatte er es nicht einmal unter die ersten drei geschafft. Ein anderes Mal gab er seine knapp 170 Zentimeter Körperhöhe mit 1 Meter 75 an. MLK, so Eig, wuchs in der Tradition von Predigern auf, für die Worte "Gemeingut und kein privater Besitz sind". Plagiate kümmerten nicht, es ging darum, die Zuhörer zu bewegen. Längst ist bekannt, dass King auch in seinem akademischen Umfeld abschrieb. 1990 machten Wissenschaftler der Stanford University öffentlich, dass wesentliche Teile seiner Dissertation plagiiert waren.

"King als Führer des Negro-Volks diskreditieren."

Dazu kam, dass King gerne Wasser predigte, aber Wein genoss. Der verheiratete Geistliche und vierfache Vater verteufelte sonntags auf der Kanzel den Ehebruch, hatte aber schon für Montag ein Date mit einer seiner Geliebten vereinbart. Seine Doppelmoral und Untreue machten ihn erpressbar. Die jüngst freigegebenen FBI-Akten verdeutlichen, wie perfide die Bundespolizei auf Anordnung des obsessiven Direktors J. Edgar Hoover King von 1963 an überwachte. Seine Hotelzimmer waren verwanzt, ebenso die Telefone zu Hause und im Büro und die seiner Mitstreiter. Hoover witterte Verbindungen zu Kommunisten, und er hasste King. Die Überwachungen sollten den einflussreichsten schwarzen Aktivisten zerstören. "Es ist sehr wichtig, dass wir weitere Informationen dieser Art entwickeln, damit wir King als Führer des Negro-Volks vollständig diskreditieren können", zitiert Eig einen leitenden FBI-Beamten.

Detailansicht öffnen Jonathan Eig: Martin Luther King. Ein Leben. Aus dem Amerikanischen von Sylvia Bieker und Henriette Zeltner-Shane. DVA-Verlag, München 2024. 752 Seiten, 34 Euro. E-Book: 26,99 Euro. (Foto: DVA)

Die Agenten teilten die Aufnahmen mit dem Weißen Haus, mit Justizminister Robert Kennedy, mit Journalisten, um Kings Glaubwürdigkeit zu untergraben. Auch in den jüngst freigegebenen Akten fanden sich keine Hinweise auf eine kommunistische Unterwanderung. Sie lieferten aber neue Details zu seinen außerehelichen Affären und zum emotionalen Stress, unter dem er litt.

Anfang 1968 war King "schrecklich verzweifelt"

Sein Credo vom friedlichen Widerstand, sein Traum von der schwarz-weißen Versöhnung fruchteten nicht mehr. King war am Ende erschöpft, von Verantwortung, Erwartungen, Aufgaben und inzwischen auch von Misserfolgen. Er musste mit wenigen Stunden Schlaf auskommen, er hatte Todesdrohungen und Mordanschläge überstanden. Er hielt täglich bis zu 16 öffentliche Kundgebungen ab.

Laut Ehefrau Coretta wurde Kings Stimmung immer düsterer: "Er sagte, die Leute erwarten von mir, dass ich Antworten habe, und ich habe keine." Anfang 1968 beschrieb sie ihren Mann als "schrecklich verzweifelt". Am 30. März versammelte King wieder sein Führungsteam. "Er kämpfte mit Depressionen", sagte sein Anhänger, der Politiker Jesse Jackson, der an dem Treffen teilnahm. Fünf Tage später war Jackson Zeuge, als James Earl Ray, ein vorbestrafter Rassist, King auf dem Balkon des Lorraine Motel in Memphis erschoss.

Viele Details wären gar nicht nötig gewesen

Eig schildert Kings Werdegang anschaulich, flüssig und spannend, er lässt einen tief in das Amerika der 1920er- bis 1960er-Jahre eintauchen. 750 Seiten dick wurde seine Biografie, inklusive Quellenverzeichnis, was sich auch mit Eigs Liebe zum Detail erklärt. Dass er möglichst viele Früchte seiner emsigen Recherchen ernten will, ist verständlich. Doch nicht jede Komiteesitzung oder Esszimmer-Lappalie macht den politischen oder privaten King aufschlussreicher; und all die King-Deuter, die bei jedem Sachverhalt zu Wort kommen, führen bisweilen zu einer Kakofonie.

Detailansicht öffnen Der "Meredith March" (v.l.): Floyd McKissick, Martin Luther King und Stokely Carmichael in Mississippi im Juni 1966. (Foto: Bob Fitch Photography Archive/Department of Special Collections, Stanford University Library)

Und damit zur deutschen Übersetzung und zum Lektorat: Es ist durchgehend die Rede von "Schwarzen Menschen" und "Weißen" (ohne "Menschen"). Als Adjektive sind Erstere stets großgeschrieben, Letztere klein, Beispiele: "Nach einem Jahrzehnt gingen jedoch nur 1 Prozent der weißen Kinder im Süden gemeinsam mit Schwarzen Kindern zur Schule" oder "Die Jim-Crow-Gesetze erlaubten Schwarzen Menschen und Weißen nicht". Das ist so unlogisch wie ermüdend in einem Werk über die politisch-sozialen Beziehungen zwischen Schwarzen und Weißen, in dem solche umständlichen Bezeichnungen also praktisch auf jeder Seite auftauchen. Das Buch ist zudem gespickt mit Wortwiederholungen und Grammatikfehlern, allen voran falschen, sinnverdrehenden Konjunktiven. Sie verleiden einem die Lektüre.

Eig liefert ein nüchternes Urteil über Kings Vermächtnis. In der "Black Lives Matter"-Bewegung etwa taucht er so gut wie nicht mehr auf. "Indem wir King quasi zum Heiligen machten, haben wir ihn ausgehöhlt", bedauert der Autor. Bei seinem jüngsten Besuch des Memorials in Washington habe er kein einziges von Kings Büchern im Souvenirshop gefunden. Trotz der Allgegenwart seines Namens scheinen MLKs Ideen abhandengekommen zu sein.