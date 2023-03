Warum Markus Söder findet, dass die Ampelkoalition die Wahlrechtsreform ganz zurücknehmen sollte, was ihn an den Grünen so stört und wieso Bayern nun einmal erwiesenermaßen besser sei als der Rest der Republik.

Interview von Stefan Kornelius, Katharina Riehl und Robert Roßmann

Vor einer Woche hat die Ampelkoalition im Bundestag ein neues Wahlrecht durchgesetzt, das sich nachteilig für die Linke und die CSU auswirken könnte. Die Empörung in beiden Parteien ist groß. Für Ministerpräsident Markus Söder könnte der Streit andererseits zu keinem besseren Zeitpunkt kommen, denn in Bayern ist Wahlkampf. Zum Interview lädt er Mitte der Woche in die Staatskanzlei in München.