Von Gianna Niewel, Frankfurt

Als Janine Wissler vor ein paar Wochen am Börsenplatz in Frankfurt ankommt, stehen dort Bulle und Bär und außerdem Dietmar Bartsch. Eine Gruppe Aktivistinnen und Aktivisten hängt den Skulpturen Schilder um: "Wieso steigt dein Aktienkurs in die Höhe?" - "Weil ich mit Leerstand spekuliere." Dem Bullen binden sie außerdem rote Luftballons an die Hörner, und als die beiden Spitzenkandidaten der Linken sich für Fotos aufstellen, fliegen die Luftballons nach oben.