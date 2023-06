Von Ronen Steinke, Berlin

Razzien in Privatwohnungen, Telefonüberwachung, mitgelesene Emails und Chats: Die Maßnahmen, mit denen bayerische Ermittler gegen die Klimaprotestgruppe "Letzte Generation" vorgehen, basieren alle auf dem Vorwurf, sie sei eine "kriminelle Vereinigung". Doch an diesem Vorwurf gibt es Zweifel. Einige Ermittlungsbehörden, auch in Bayern, haben in den vergangenen Monaten intern gewarnt, dies sei rechtlich nicht haltbar. Das ergibt sich aus Schriftwechseln, die der Süddeutschen Zeitung vorliegen.