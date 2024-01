Wie schwer es wird, in dieser Koalition eine gemeinsame Agrarpolitik zu betreiben? Es war die Protestwoche, die darauf eine klare Antwort gab. Am Montag waren die Grünen perplex, als Finanzminister Christian Lindner auf einer Bauerndemo urplötzlich Umweltstandards für Bauern infrage stellte. Um keinen neuen Koalitionsstreit vom Zaun zu brechen, bissen sich die Grünen da noch auf die Zunge. Doch dann scheiterte auch noch der Plan, mit den Ampel-Fraktionen für die Agrardebatte am Donnerstag im Bundestag ein gemeinsames Ziel für den Umbau des Sektors zu formulieren. SPD, FDP und Grüne konnten sich nur auf gemeinsame Fragen einigen. Antworten? Fehlanzeige.

Das wollen die Grünen nun ändern - auf eigene Faust. Zum Start der Grünen Woche und vor erneuten Bauernprotesten in den nächsten Tagen geht die Grünen-Fraktion in die Offensive und dürfte damit in der Ampel-Koalition neuen Wirbel auslösen. Mit einem 7-Punkte-Plan unter dem Titel "Perspektiven für unsere Landwirtschaft", der der Süddeutschen Zeitung vorliegt, machen Agrarexperten der Fraktion, Renate Künast und Julia Verlinden, klar, dass die Grünen in zentralen Streitfragen hart bleiben wollen. Es sei "unabdingbar, die anstehenden Zukunftsfragen ernst zu nehmen und anzugehen", heißt es in dem vierseitigen Papier, das strengere Umweltstandards und mehr Klimaschutz einfordert und wohl auch an die Adresse des eigenen Koalitionspartners und der Union warnt: "Wer zurück zum Gestern will, wird scheitern."

Die Proteste zeigten, die Agrarpolitik stehe am Scheideweg

Dürren, Hochwasser und weitere Wetterextreme würden auch künftig zunehmen und das Insektensterben schreite voran, heißt es in dem Papier. Das sei "existenzbedrohend" für Landwirte. Die aktuellen Proteste zeigten, dass die Landwirtschaft am Scheideweg stehe. Wer Herausforderungen wie schlechte Einkommensperspektiven, eine schlechte Stellung am Markt oder auch die Klima- und Biodiversitätskrise ignoriere, "führt die Landwirtschaft nicht in die Zukunft, sondern in den Abgrund", heißt es weiter.

Die Ampel-Regierung habe sich auf den Weg gemacht, das zu ändern. "Doch wir erkennen, dass von diesem positiven Wandel noch zu wenig bei den landwirtschaftlichen Betrieben ankommt", heißt es in dem Papier selbstkritisch.

Unfaire Handelspraktiken sollen aufhören

Die Grünen machen deutlich, dass sie das in der zweiten Hälfte der Regierungszeit ändern wollen. "Wir möchten eine Landwirtschaft, in der Beschäftigte von ihrer Arbeit leben können und gesellschaftliche Anerkennung erfahren. Eine Landwirtschaft, die für die Bedürfnisse der Verbraucher*innen produziert und Klima, Natur und Tierwohl achtet", heißt es in dem Papier. "Die Umsetzung dieser sieben Schritte ist jetzt und nicht irgendwann für die Zukunft der landwirtschaftlichen Betriebe nötig", sagt Renate Künast, Fraktionssprecherin für Ernährung und Landwirtschaft der SZ.

So wollen die Grünen unfaire Handelspraktiken abstellen, dafür Agrargesetze ändern und etwa eine Preisbeobachtungsstelle einführen. Auch kartellrechtliche Möglichkeiten, die Marktmacht in der Wertschöpfungskette zu beschränken, sollten geprüft und so weit wie möglich ausgeschöpft werden. Man nehme nicht hin, dass Landwirte "teilweise weniger Geld für ihre Produkte bekommen, als sie reingesteckt haben, während der Lidl-Eigentümer und die Aldi-Erben zu Deutschlands Superreichen gehören", sagt Fraktionsvizechefin Julia Verlinden. "Dass die Vermögen dieser Discounter-Milliardäre weiter wachsen, während viele Landwirte mit dem Rücken zur Wand stehen, ist ungerecht und diese Ungerechtigkeit werden wir angehen!"

Detailansicht öffnen Seine Grünen wollen dem Landwirtschaftsminister den Rücken stärken: Cem Özdemir (Mitte) bei der Grünen Woche in Berlin. (Foto: Carsten Koall/dpa)

Die Grünen fordern auch mehr Geld für den tiergerechten Umbau von Ställen. Die eine Milliarde Euro, die die Regierung bereits zur Verfügung stelle, reiche nicht für eine Finanzierung des Umbaus der Tierhaltung aus, der "alle Tierarten und alle Vertriebswege umfasst". Damit stärken sie auch dem grünen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir den Rücken, der seit Tagen für einen "Tierwohl-Cent" eintritt. "Der Tierwohl-Cent ist jetzt die Nagelprobe", sagt Özdemir.

Zwar finden die Idee auch einige FDP-Abgeordnete gut - vom FDP-Chef allerdings ist zu dem Thema bisher nichts zu hören. Er hat den Landwirten bei der Demo am vorigen Montag vor allem versprochen, Bürokratie abzubauen und "die seit Renate Künast überzogenen Umweltstandards zu diskutieren". Damit bahnt sich neuer Streit zwischen Grünen und FDP an.

Das Grünen-Papier sieht etwa ausdrücklich strenge Regeln für die Gentechnik und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln vor. Die Grünen kündigen nun an, das Wirtschaften ohne Gentechnik zu schützen. "Dafür braucht es Haftungs-, Transparenz und Abstandsregeln in der Landwirtschaft", heißt es in dem Papier. So soll die Bio-Branche gestärkt werden. Die FDP hatte sich zuletzt für eine Lockerung der Gentechnik-Vorgaben ausgesprochen.

Ähnlich strittig geht es beim Umgang mit Pestiziden zu. "Ein wichtiger Baustein für eine zukunftsfähige Landwirtschaft im Einklang mit der Natur ist die Reduktion des Pestizideinsatzes", heißt es im Grünen-Papier. Auch den Export gesundheitsschädlicher Pestizide wollen die Grünen "unterbinden". Die FDP lehnt dagegen ein Exportverbot ab. Auch Bodenspekulationen wollen die Grünen im Kampf gegen steigende Landpreise erschweren und den Einsatz von fossilen Energien zurückdrängen.

In den kommenden Tagen werden die Proteste der Landwirte wieder Fahrt aufnehmen. Bauernpräsident Joachim Rukwied möchte nicht aufgeben, ehe nicht die Kürzungen beim Agrardiesel komplett zuückgenommen worden sind - von Montag an werde es weitere "Nadelstiche" geben. Gleichzeitig betont er, man rede mit der Bundesregierung über mögliche Lösungen. Teilen der Bauernschaft reicht das aber nicht, sie setzten schon am Freitag wieder ihre Traktoren in Gang - im Kampf gegen alle Umweltauflagen der vergangenen Jahre, ob aus Berlin oder Brüssel.