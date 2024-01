"Aus Sicht des Bundesrats ist die Einführung einer Tierwohlabgabe auf Fleisch, Milch und andere tierische Produkte ein zentrales Element zur Finanzierung für die notwendige Neuausrichtung der landwirtschaftlichen Tierhaltung." Das erklärten die Bundesländer im März 2021, seither ist allerdings nicht viel passiert. Der alten Bundesregierung fehlte der Mut, den Bürgerinnen und Bürgern im Wahljahr beizubringen, dass Lebensmittel teurer werden sollen. Und in der Ampelkoalition sperrte sich bislang vor allem die FDP gegen eine neue Abgabe. Doch im Angesicht der Bauernproteste kommt plötzlich Bewegung in die Sache.

Was läuft schief in der Tierhaltung?

Die Tierhaltung ist in den vergangenen Jahren stark unter Druck geraten. Die Landwirte sollen ihre Tiere möglichst billig liefern, in der Folge ging etwa die Zahl der Schweinehalter in Deutschland seit dem Jahr 2000 um fast 90 Prozent zurück. Die Zahl der Schweine aber blieb lange auf etwa gleichem Niveau, die Betriebe wurden also immer größer. Massenhaltung setzte sich durch, sie ist wirtschaftlicher, verursacht aber Probleme: Die Tiere müssen auf sehr engem Raum leben, weshalb sie ähnlich wie in der Geflügelhaltung oft amputiert werden, damit sie sich nicht gegenseitig verletzen oder töten. Enthüllungen von Tierschützern schockierten die Öffentlichkeit mit schlimmen Bildern von verletzten, miserabel gehaltenen Tieren. Das führte zu Volksbegehren, Gerichtsurteilen und zu einem Rückgang beim Konsum. Zuletzt ging auch die Zahl der Schweine zurück.

Hinzu kommt noch ein weiteres Problem: Wohin mit der vielen Gülle? Wo zu viel gedüngt wird, steigt der Nitratgehalt im Grundwasser. Was auf Dauer die Gesundheit der Menschen gefährdet. Der Eindruck lässt sich kaum mehr leugnen: Das System der Massentierhaltung bringt zu viele Verlierer hervor.

Warum eine Abgabe auf tierische Produkte?

Um Auswege aus diesem Dilemma zu finden, setzte die frühere Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) 2019 das "Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung" unter der Leitung ihres Vorgängers und Parteikollegen Jochen Borchert ein. Mit dabei Bauernverbände, Wissenschaftler, Naturschutzverbände, Tierschützer. Die Runde einigte sich darauf, dass Landwirte besser verdienen müssten, um ihre Tiere besser halten zu können. Doch das kostet. Die Idee: Wer tierische Produkte kauft, soll mehr bezahlen und damit den Umbau der Tierhaltung mitfinanzieren.

Wie viel teurer sollen Fleisch, Milch und Eier werden?

Um den Investitionsbedarf zu decken, schlug die Borchert-Kommission vor, etwa zwei Cent pro Liter Milch, pro Kilogramm Milchprodukte und Eier, 15 Cent pro Kilo Käse, Butter und Milchpulver sowie 40 Cent pro Kilo Fleisch zu erheben. Bei einem durchschnittlichen Fleischverzehr von etwas mehr als 50 Kilogramm würden demnach jährlich 20 Euro fällig. Das würde den Tierhaltern circa 3,6 Milliarden Euro im Jahr einbringen. Unterm Strich wäre das wesentlich mehr als die bisherige Subvention des Agrardiesels in Höhe von 440 Millionen Euro. Denkbar wäre aber auch ein niedrigerer Einstieg in eine solche Abgabe.

Was sollen die Tierhalter mit dem Geld machen?

Nach Zahlen des Thünen-Instituts, einer landwirtschaftlichen Forschungseinrichtung des Bundes, wurden im Jahr 2020 etwa 75 Prozent der Mastschweine konventionell gehalten, das heißt, sie leben auf einem Spaltenboden, also über ihren Extrementen. Ein ausgewachsenes 120-Kilo-Schwein erhält 0,75 Quadratmeter Lebensraum, es kommt nie aus dem Stall, kein "Außenklima". Damit soll bis 2030 Schluss sein. Mithilfe der neuen Milliarden sollten alle Schweineställe mindestens auf Haltungsstufe 1 umgestellt werden, mit 20 Prozent mehr Platz pro Tier plus artgerechten Beschäftigungsmöglichkeiten. Bis 2040 sollen die Standards noch einmal erhöht werden.

Reicht Geld allein?

Langfristig gesicherte Finanzierung ist die Grundlage, denn bei einer tierfreundlicheren Haltung sind vor allem die Betriebskosten höher. Dazu sind die Landwirte dann auf dem Weltmarkt wohl nicht mehr konkurrenzfähig, der Wettbewerbsnachteil müsste ausgeglichen werden. Um einen Aus- und Umbau der Ställe zu ermöglichen, hat die Ampelkoalition bereits das Baurecht geändert. Da Schweinehaltung im Außenbereich mitunter zu erheblichem Gestank führt, gibt es aber auch einen Konflikt mit dem Bundesimmissionsschutzgesetz.

Gerade kleinere und mittlere Landwirte beklagen zudem seit Langem, dass sie mit den wenigen Abnehmern, also Discountern, Schlachthöfen oder Molkereien, nicht auf Augenhöhe verhandeln können. Sie fordern von der Bundesregierung, deren Marktmarkt zu beschneiden.

Wer sind Gewinner und Verlierer der Regelung?

Die Beihilfe für den Agrardiesel fällt wie geplant weg, dafür kommt die Tierwohlabgabe: In Summe wäre das für die Bauern ein glänzendes Geschäft, da die erwarteten Einnahmen aus der Abgabe ja viel höher sind als die Dieselbeihilfe. Allerdings profitieren logischerweise nur Tierhalter. Ein Landwirt, der Getreide anbaut, hat nichts von der Tierwohlabgabe, verliert aber die lieb gewonnene Dieselsubvention.

Verlierer sind zudem ärmere Verbraucher: Das Geld für den Agrardiesel stammt aus dem Staatshaushalt. Der wird mit Steuern finanziert, und Gutverdiener zahlen höhere Steuern. Die Wohlhabenden tragen also die größte Last. Anders sieht das aus, wenn den Bauern künftig mit einem Zuschlag auf den Preis tierischer Produkte geholfen wird. Dies belastet in erster Linie Geringverdiener unter den Verbrauchern, denn diese müssen einen recht großen Teil ihres Einkommens für Lebensmittel aufwenden. Fans der Abgabe argumentieren freilich, dass die Bürger im Zweifel einfach weniger Fleisch und mehr Gemüse kaufen sollten - das ist ohnehin gesünder.

Wie wichtig ist die umstrittene Dieselbeihilfe überhaupt?

Die Dieselbeihilfe entlastet einen durchschnittlichen Bauernhof mit jährlich 2900 Euro, wie im Agrarpolitischen Bericht der Bundesregierung nachzulesen ist. Es ist also eine vergleichsweise kleine Unterstützung, denn zuletzt kassierte ein Hof durchschnittlich fast 48 000 Euro an Subventionen. Ein Großteil davon entfällt auf EU-Beihilfen. Nach Kalkulation der Regierung stehen die Subventionen für fast die Hälfte des Einkommens der Bauern. Daneben profitieren die Landwirte davon, dass die EU die Lebensmittelpreise künstlich erhöht. Denn Brüssel verteuert Importe von Übersee, etwa aus Südamerika, mit Zöllen und schützt die europäischen Bauern damit vor billiger Konkurrenz. Die Verbraucher müssen daher mehr im Supermarkt zahlen; ihnen entgehen die Vorteile günstiger Einfuhren. Auch diese Politik belastet vor allem Geringverdiener.

Und geht es den Landwirten wirklich so schlecht?

Viele kleine Betriebe tun sich schwer: Die Zahl der Höfe in Deutschland sinkt, nur die Zahl der Betriebe mit mehr als 100 Hektar nimmt zu, heißt es im sogenannten Situationsbericht des Deutschen Bauernverbands. Zuletzt profitierten die Landwirte allerdings von den gestiegenen Lebensmittelpreisen. Der durchschnittliche Gewinn kletterte im Geschäftsjahr 2022/23 um fast die Hälfte auf gut 115 000 Euro pro Hof - ein Rekordwert.