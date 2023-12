Es gibt sie in allen möglichen Farben und Mustern. Als "Starlight Blue", "Blanco Stellar", "Risotto Crema" und vielen anderen dekorativen Namen vermarktet, liegen sie zu Zehntausenden in deutschen Küchen: Arbeitsplatten, die aussehen, als wären sie aus Stein geschnitten, tatsächlich aber aus Steinkomposit, auch Quarzkomposit genannt, bestehen. Der in den Achtzigerjahren entwickelte Werkstoff, in dem natürliche Quarzteilchen mit Farbstoffen und Kunstharz verbunden sind, hat viele Vorteile: Er ist hart und widerstandsfähig, kann so edel aussehen wie echter Marmor oder Granit, ist aber bei Weitem nicht so teuer.