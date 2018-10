29. Oktober 2018, 12:55 Uhr CDU Wer Merkel an der Parteispitze folgen könnte

Kaum hat Kanzlerin Merkel ihren Rückzug angekündigt, bringen sich potenzielle Nachfolger in Stellung. Nicht nur Merz, Kramp-Karrenbauer und Spahn erhoffen sich einen Platz an der CDU-Spitze. Ein Überblick.

Von Jana Anzlinger

Nach fast zwei Jahrzehnten im Amt kommt das Ende nun offenbar ganz schnell: Angela Merkel will nicht mehr als CDU-Chefin kandidieren. Sie ziehe damit die Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl in Hessen, sagte die Kanzlerin bei einer Präsidiumssitzung und einer Pressekonferenz. 18 Jahre war sie im Amt.

Bereits Anfang Dezember findet in Hamburg der Parteitag statt, bei dem Merkels Nachfolgerin oder Nachfolger gewählt werden soll. Drei Kandidaten bringen sich schon deutlich in Stellung, zwei weitere hätten wohl ebenfalls Erfolgschancen. Merkel selbst gibt öffentlich keine Empfehlung ab.

Friedrich Merz

Wer ist das? Kaum werden die ersten Gerüchte über Merkels angekündigten Rückzug laut, kursiert schon der Name eines Altbekannten: Friedrich Merz, heißt es via Bild-Zeitung aus seinem Umfeld, stehe für eine Kandidatur bereit, wenn die Partei dies wünsche.

Was macht der? Merz stand von 2000 bis 2002 an der Spitze der Bundestagsfraktion von CDU und CSU - bis Merkel ihn aus diesem Amt verdrängte. 2009 verkündete Merz, er werde eine "Polit-Pause" einlegen. Diese Pause dauert bis heute an, der Jurist und Finanzexperte hat sie in der Kanzlei, als Berater und in Aufsichtsräten verbracht.

Wofür steht er? Der 62-Jährige steht für Ordnung, Sicherheit und Treue zum Grundgesetz. Er hat seinen Verzicht auf eine weitere Amtszeit und seine Pause damals mit inhaltlichen Differenzen begründet. Er fremdelte mit der CDU. Doch sein Herz brennt bis heute für christdemokratische Werte.

Warum kann er sich Chancen ausrechnen? Merz hat seine Motivation deutlich demonstriert, indem er sich so früh ins Rennen brachte. Er könnte für die Christdemokraten frischen Wind als Quer-Wiedereinsteiger und andererseits inhaltliche Sicherheit bedeuten.

Annegret Kramp-Karrenbauer

Wer ist das? Schon auf der Sitzung des Vorstands, kurz nach Merkels Ankündigung, sagte Annegret Kramp-Karrenbauer zu, was alle schon geahnt hatten: Auch sie will kandidieren.

Sie ist die Frau, die den Schulz-Zug gestoppt - oder zumindest den Bremsvorgang eingeleitet hat. Im Frühjahr 2017 gewann Kramp-Karrenbauer auf dem Höhepunkt der SPD-Euphorie um Kanzlerkandidat Martin Schulz die Landtagswahl im Saarland. Ein paar Monate später trat sie das erkämpfte Amt wieder ab und wechselte nach Berlin. Hier gehört "AKK" zur engsten Führungsriege um Merkel.

Was macht die? Seit Februar 2018 ist Kramp-Karrenbauer CDU-Generalsekretärin. Sie hatte die Berliner Luft 1998 schon einmal geschnuppert, als sie für wenige Monate im Bundestag saß. Von 1999 bis 2018 saß sie im saarländischen Landtag - von 2000 bis 2011 als Ministerin in verschiedenen Ressorts (Inneres, Bildung, Soziales) und dann fast sieben Jahre lang als Regierungschefin.

Wofür steht sie? Die erst zweite weibliche CDU-Generalsekretärin überhaupt setzt sich schon lange für die Frauenquote ein. Allgemein steht sie in der Sozialpolitik eher am linken Rand ihrer Partei. Mehrfach hat die 56-Jährige schon CSU-Chef Horst Seehofer brüskiert, etwa als sie sagte, dass "die Muslime in Deutschland mit ihrem Glauben, dem Islam, zu unserem Land gehören". Im Asylstreit hat sie an CDU-Mitglieder einen Brief geschrieben, der Seehofer übel aufstieß. Darin warnte sie, der Plan der CSU zur Zurückweisung von Flüchtlingen direkt an der Grenze berge die Gefahr, "Europa weiter zu spalten und zu schwächen".

Warum kann sie sich Chancen ausrechnen? Dass Merkel die langjährige Ministerpräsidentin nach Berlin holte, haben viele bereits als Nachfolgeplanung verstanden.

Jens Spahn

Wer ist das? Als dritter Kandidat für die Merkel-Nachfolge meldet sich am Montag Gesundheitsminister Jens Spahn. "Der größte Merkel-Kritiker", "umstrittener Star der Union", "innerparteilicher Oppositionsführer", so oder ähnlich wird er gerne beschrieben. Tatsächlich bildet Spahn mit Agrarministerin Julia Klöckner und Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann eine Art Anti-Merkel-Troika.

Was macht der? Spahn ist mit 22 Jahren als jüngster direkt gewählter Abgeordneter der Geschichte in den Bundestag eingezogen. 16 Jahre später ist er immer noch da und inzwischen Gesundheitsminister. Außerdem sitzt er im Parteivorstand.

Wofür steht er? Spahn gehört zum konservativen Flügel. Mit Klöckner und Linnemann macht er Krach, wenn es um Flüchtlingspolitik und Muslime geht. Er befürwortet Fallpauschalen, mit denen Krankenhäuser Operationen und Untersuchungen wie Produkte abrechnen. Außerdem verteidigt er das Informationsverbot zu Abtreibungen. Für Empörung sorgte seine Aussage, Hartz IV bedeute keine Armut, sondern sei "die Antwort der Solidargemeinschaft auf Armut".

Warum kann er sich Chancen ausrechnen? Unverhohlener Ehrgeiz treibt den 38-Jährigen, der sich sicher noch höhere Ämter erhofft. Er steht für einen konservativen Wandel, bisher galt: Wer Merkel satt hat, unterstützt Spahn.

Daniel Günther

Wer ist das? Als Daniel Günther 2017 als Ministerpräsident Schleswig-Holsteins vereidigt wurde, war er Deutschlands jüngster Regierungschef. Unterschätzt wird er ein Jahr später nicht mehr. Der 45-Jährige ist einer der auffälligsten Helfer der Kanzlerin.

Was macht der? Er macht in Kiel, was Merkel in Berlin nicht gelungen ist: Seit Juni 2017 führt Günther ein Jamaika-Bündnis mit FDP und Grünen, aus dem bisher keine größeren Streitereien zu hören sind.

Wofür steht er? Lange vor der denkwürdigen Abstimmung im Bundestag hat sich Günther in Kiel für die Ehe für alle eingesetzt. Merkels Flüchtlingspolitik ab 2015 unterstützt Günther noch immer. Im Asylstreit der großen Koalition hat er sich als ihr Unterstützer positioniert: "Ich stehe da deutlich auf Merkels Seite."

Warum kann er sich Chancen ausrechnen? Günther gehört zum engsten Zirkel um Merkel. Dass er im Asylstreit zur Kanzlerin stand, zeigte seine Loyalität und seine Haltung. Deswegen wird er sogar als Kanzlerkandidat gehandelt: Wer ein frisches Gesicht sehen, aber vom Kurs her ein Kabinett Merkel V haben will, kann guten Gewissens Günther wählen.

Armin Laschet

Wer ist das? Der Rheinländer hat die Kanzlerin immer wieder gegen Anwürfe verteidigt. Er selbst stand in der Kritik, weil sich der Streit um die unrechtmäßige Abschiebung des Islamisten Sami A. und die Rodung des Hambacher Forsts in seinem Bundesland abspielen.

Was macht der? Als 18-jähriger Gymnasiast trat Armin Laschet 1979 in die CDU ein. Er machte Kommunal- und Landespolitik und saß im Bonner Bundestag. Seit Juni 2017 führt er als Ministerpräsident die schwarz-gelbe Koalition in Nordrhein-Westfalen.

Wofür steht er? Der studierte Jurist hat eine knallharte Null-Toleranz-Politik der inneren Sicherheit versprochen und wollte die Infrastruktur verbessern. Seine Zwischenbilanz ist bisher eher mau.

Warum kann er sich Chancen ausrechnen? Gerhard Schröder sieht ihn als Kanzlerkandidaten: "Sein Politikkonzept ist gar nicht so schlecht", verkündete der Altkanzler dem Stern. "Er hat enge Kontakte in die Wirtschaft. Daneben aber betont er auch die soziale Frage." Eine Rolle in der Bundestagsfraktion dürfte Laschet weniger liegen. Mit der Schwesterpartei CSU ist er nicht immer einverstanden. Er hat schon mehrfach betont, wie "schnell" die CDU einen bayerischen Landesverband gründen könne.